Suman 404 multas por desacato

Un promedio diario de 100 multas son las que elementos de Tránsito han emitido a residentes de Hermosillo que no han acatado las recomendaciones oficiales para prevenir probables contagio de Covid-19.

El jefe del Departamento de Tránsito, Jesús Alonso Durón Montaño, señaló que hasta el jueves anterior se habían formulado 404 boletas de infracción.

“Empezamos el lunes con la medida coercitiva; se han emitido 404 infracciones hasta ayer (jueves) y dos personas fueron presentadas ante un juez calificador por no obedecer las indicaciones de oficial”, dijo.

Se trata de un promedio de 100 infracciones que se han aplicado en los 34 filtros itinerantes que se instalan en la ciudad, en algunos de estos se han aplicado hasta 15 por día, manifestó.

Durón Montaño precisó que un considerable número de personas que no están respetando de resguardarse en sus domicilios después de las 18:00 horas.

“No están siguiendo la recomendación de no salir después de las 18:00 horas; la baja en flujo vehicular la detectamos a las 20:00 horas, y estamos batallando porque no se ha respetado, aunque no en todas las ocasiones se multa, también se apercibe”, dijo.

Los focos rojos o lugares donde se han detectado más vehículos en circulación después de las 18:00 horas son el bulevar José María Morelos y el bulevar Antonio Rosales, indicó.

“No tengo los medios para llevar el aforo y determinar cuánto ha disminuido la circulación de vehículos, pero sí hemos apreciado que la intensidad disminuye después de las 20:00 horas”, puntualizó.