Suman 30 muertos por coronavirus

A 30 se incrementó el número de decesos a causa de Coronavirus Covid-19 en Sonora, al reportarse este lunes el fallecimiento de cuatro personas, así como 14 infectados más para un acumulado de 260, informó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, a través de redes sociales.

En su reporte diario, el funcionario estatal, indicó que el primer deceso correspondió a un hombre de 87 años, residente de San Luis Río Colorado, con antecedentes de enfermedad cardiovascular y pulmonar crónica, diabetes e hipertensión, quien inició con síntomas el 1 de abril y fue hospitalizado en el IMSS muy grave con ventilación mecánica invasiva.

El octogenario falleció el 19 de abril y este lunes se confirmó Covid-19 por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente.

El segundo caso fue una fémina de 69 años, residente de San Luis Río Colorado, con diabetes, hipertensión y obesidad, quien inició el 11 de abril con síntomas, fue hospitalizada el 18 de abril con poca respuesta, murió el 21 de abril y hasta ayer fue confirmada con la enfermedad por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente.

El tercer deceso es de una mujer de 90 años, del mismo municipio, confirmada con el mal el 26 de abril, quien tenía diabetes e hipertensión, inició el cuatro de abril con cuadro grave y requirió ventilación mecánica invasiva.

Finalmente el cuarto fallecimiento es de una mujer de 39 años, de San Luis Río Colorado, confirmada el 26 de abril, quien padecía obesidad mórbida, inició el nueve de abril con un cuadro grave, una semana después fue hospitalizada y requirió ventilación mecánica invasiva.

De los 30 decesos a la fecha, 20 son mujeres, 10 varones, 12 de los casos ocurrieron en San Luis Río Colorado, mientras que Magdalena, Hermosillo y Huatabampo se han registrado tres, Caborca, Sáric y Nogales tienen dos cada localidad, Opodepe, Guaymas y Cajeme tienen un caso, respectivamente.

De los 14 nuevos casos, ocho son hombres y seis mujeres, de entre 24 y 67 años, ninguno salió del estado, lo que confirma la circulación local del virus, siete son de Hermosillo, tres de San Luis Río Colorado, dos de Cajeme, uno de Huatabampo y otro de Nogales; 12 tienen síntomas moderados y dos están hospitalizados muy graves.

En total, se tienen 260 casos, el 49 por ciento en San Luis Río Colorado con 128, seguido de Hermosillo, con 51, Huatabampo, 17; Cajeme, 16; Nogales, 12; Caborca, ocho; Guaymas y Navojoa, seis; Magdalena y Sáric, cuatro; Opodepe y Etchojoa, dos, mientras que Agua Prieta, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles, tienen un caso, respectivamente.

Clausen Iberri reiteró el llamado a no salir de casa y aclaró que todavía no es tiempo de salir a la calle, “esto no es una vacilada, esto es una emergencia mundial, que no va a terminar, hasta que todos como sociedad, hagamos un esfuerzo, aunque cueste muchos sacrificios”.

Mientras no haya una vacuna, el egoísmo va a prolongar el encierro, los contagios y las muertes por coronavirus, mientras no haya una vacuna, el mejor antídoto que tenemos es la solidaridad, sostuvo.

Confirma alcaldesa dos policías con Covid-19

Anoche en su cuenta de Twitter, al filo de las 22:50 horas, la alcaldesa Celida López Cárdenas dijo que dos agentes municipales habían sido confirmados con coronavirus Covid-19 y dijo que haría un riguroso diagnóstico de todos los contactos laborales y familiares para evitar más contagios, además de reiterar el llamado a quedarse en casa.