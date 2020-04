Suman 29 muertos por Covid

La Secretaría de Salud reportó una nueva muerte por Covid-19, con lo que suman 29 en el País.

Autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) informaron en conferencia de prensa que el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus Covid-19 aumentó a 1215 en México.

Mientras que los casos sospechosos de Covid-19 se ubicaron en 3511 y otros 6282 se han descartado.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, dio a conocer que con respecto a la tasa de Covid-19, los menores de edad, como se esperaba, no están figurando, ya que los registros se dan de los 24-25 años en adelante.

Destacó que la incidencia es de 58 por ciento en hombres y los principales factores de riesgo son obesidad, diabetes y con menor frecuencia insuficiencia renal y tabaquismo.

Agregó que la mayor tasa acumulada de la enfermedad la tiene Quintana Roo con 49 de los mil 215 casos confirmados, tomando en cuenta la relación entre contagios y número de habitantes por entidad federativa.

Fallecen tres empleados del IMSS

El IMSS reportó que, a nivel nacional, 39 de sus trabajadores han resultado positivos a Covid-19, y de estos, tres han fallecido.

Eduardo Robles Pérez, jefe de Oficina de la Dirección de Prestaciones Médicas del Seguro Social, sostuvo que ninguno de los tres decesos se contagió al realizar labores en el instituto.

En conferencia nocturna en Palacio Nacional, explicó que una de las personas fallecidas adquirió el coronavirus a través de un familiar que fue al extranjero. Otro empleado se contagió por una exposición que no fue ocupacional y el otro fue un trabajador que ya estaba jubilado y fuera de labores.

Previamente, el Seguro Social había informado de dos muertes en personal con coronavirus: una de un médico de 38 años que trabajaba en el IMSS de Zacatecas, y otra de un enfermero del Hospital General La Raza, de 53 años.

De los 39 trabajadores del IMSS contagiados, 21 se ubican en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 de Monclova, Coahuila.

En esa unidad médica, detalló, se registra un brote de Covid-19 entre el personal.

Robles Pérez sostuvo que la fuente del contagio de este brote fueron dos médicos, quienes contagiaron a otros 19 empleados, la mayoría profesionales de la salud.

El especialista afirmó que investigan cuál fue la fuente de contagio de esos primeros dos médicos y descartaron que se haya comprobado que la propagación del virus iniciara en un hospital privado donde uno de los médicos trabaja.

«Estamos en investigación para ver si hay exposición ocupacional dentro de las instalaciones del instituto.

«El hecho de que se presente un caso dentro de una unidad hospitalaria no necesariamente involucra que haya una exposición ocupacional», afirmó.

Robles Pérez adelantó que este miércoles viajará a Coahuila y, junto con el Gobernador Miguel Riquelme, ofrecerá una conferencia de prensa para informar cuáles serán las medidas sanitarias y de atención que implementarán en el hospital con el brote.