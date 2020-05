“Ponen a prueba” a policías de Hermosillo

¡Se rebelan! taxistas contra la contingencia

Queda alcaldesa ¡“en el ojo del huracán”!

Aflora que todo están expuestas las Policías

“Ponen a prueba” a policías de Hermosillo…A los que sí que “están poniendo a prueba”, y no es para menos, es a los elementos de la “Poli” Municipal de Hermosillo, por como ya empezaran a aplicarles exámenes para la detección del coronavirus, después de que en días pasados dos agentes resultaran positivos, al igual que otros ocho de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de los cuales muriera uno. ¡Zaz!

Ya que para salir de dudas y que vigilen más a la segura, es que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, ordenara que “les pegaran” su checada, eso para la protección de su salud y tranquilidad, pero también para seguridad de sus familiares y los hermosillenses en general, por ser de los que están en el primer frente de batalla contra ese mal, en los retenes preventivos que han instalado en esta Capital para reducir la movilidad. De ese pelo.

Así está la sensibilidad y política de prevención que ha venido implementando Célida Teresa, como esta vez lo demostrara, al no pensarla dos veces para que a los gendarmes municipales les practicaran esas pruebas, que, aunque se harán de manera aleatoria, por medio de un laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud, pero iniciarán con quienes presenten una condición física más vulnerable. ¡Órale!

De ahí que a los guardianes del orden que se les pase por esa fase de inspección, los enviarán a un resguardo domiciliario, hasta que los resultados sean dados a conocer y se confirme que están libres de ese bicho que provoca los mortales resfriados, y es que de acuerdo a lo que se ha sabido, los que estaban más en peligro de un brote, son las fuerzas policiales de la Comandancia Norte. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que reforzaran las medidas de sanidad en las diferentes comandancias, con lo que es el uso de cubre bocas, guantes y la sanitización de todas las instalaciones, así como de las patrullas, armas y demás implementos y vehículos, lo que hacen antes y después de iniciar cada turno, con la mira puesta en no correr mayores riesgos, que los que ya se tienen, vía el contacto con la ciudadanía. Ni más ni menos.

Cabe aclarar que lo que es la asociación civil “Hermosillo Cómo Vamos”, es la que apoquinará la mitad del costo de ese prueberío,en tanto que el resto lo cubrirá el Municipio con recursos que saldrán de las multas de tránsito que se están aplicando a quienes no respetan las medidas decretadas ante la emergencia sanitaria, ya que el 40% de esas infracciones van a un fondo de equipamiento para atender esa contingencia. ¡Qué tal!

Es por eso que López Cárdenas se mostrara agradecida con los operadores de esa organización que se ha sumado a esa campaña, y es que hoy en día ningún esfuerzo sale sobrando ante esa epidemia, y menos por como ha ido al alza la incidencia en esta Ciudad del Sol, pues hasta el miércoles ya se contabilizaba alrededor de 60 casos, de los 288 que se habían presentado en el Estado, con 34 muertes. Así el dato.

No en balde es que Célida ya no halla como convocar a los ciudadanos a quedarse en sus viviendas, con lo que no sólo ponen en peligro a sus familias, sino también a los “polis” que cumplen con su deber, al grado que hasta compusiera una canción que subiera a las redes y se volviera viral, en la que exhorta a respetar el “Quédate en Casa”, aún y cuando acepta que no canta bien, y que apenas está aprendiendo a tocar la guitarra.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Se rebelan! taxistas contra la contingencia…Quienes vaya que al estilo “de choque” están tratando de imponer sus condiciones, son lo del gremio de los taxistas, a los que ahora se les unieran los que brindan ese servicio a través de las plataformas digitales, en protesta por lo que consideraron una falta de un criterio, en cuanto al número de personas que pueden transportar en sus unidades, que es de solo un pasajero.

Por esa razón es que acaban de realizar una manifestación, al bloquear el cruce del bulevar Solidaridad y calle Tecnológico, en la colonia El Sahuaro, en el ascenso Norte del distribuidor vial, ubicado sobre la citada rúa y los bulevares Luis Encinas y García Morales, como una forma de meter presión para que se modifique esa disposición, que se instrumentara para prevenir contagios por lo de la pandemia de gripes que hay. ¡Ñácas!

Es por lo que pararon sus motores en ese citado cruce, y obviamente que afectando a terceros, por el caos vehicular que causaran en pleno “miércoles de calentamiento” por la tarde, para exigir que hicieran una excepción con ellos, cuando en los vehículos en general únicamente permite circular a una persona por unidad, de ahí que ayer mismo se proyectaba que se reunirían con las autoridades estatales y municipales.

Aún y cuando el sentir que hay, es de que el preservar la salud debe estar por encima de cualquier otro interés particular, y que es por lo que paralizarán las llamadas actividades productivas no esenciales, y no como las que en su caso desempeñan, pero respetando las reglas que pusieran, precisamente para no sean transportadores del virus, y por el contrario guarden la sana distancia con respecto a sus clientes. ¿Qué no?

Sin embargo y a pesar de que es más que evidente que no tienen la razón en su demanda, aún así se acordó que formaran una comisión de inconformes para sostener “un entre” con las instancias gubernamentales, y muy seguramente que para “parales su carro”, a la hora de aclararles el porqué del reglamento bajo el cual deben conducirse, a no ser y que les permitieran algún cambio, que no se cree que sea el caso. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Queda alcaldesa¡“en el ojo del huracán”!…Y como era de esperarse, a la que le quedó corto Poncio Pilatos, por cómo se “lavara las manos” y no asumiera su parte, ante la creciente inseguridad que campea en Guaymas, es a la “Presimun” Sara Valle, al deslindarse de las narco-mantas que aparecieran en ese municipio y en las que la denunciaranpor presuntamente tener nexos con el crimen organizado. ¡Palos!

Y es que Valle Dessens podrá negarlo, pero la cruda realidad es que el pasado lunes por la noche encontraron un cuerpo “enteipado”, el cual tenía una cartulina donde la relacionaban con un grupo criminal; al igual que al actual Comisario General de la Policía Municipal, Andrés Humberto Cano Ahuir; y al ex de esa corporación, Silvestre Armenta, al que un día después “levantaron”, pero a las dos horas lo rescataron. De ese tamaño.

No obstante, lo que es Sara a la clásica de inmediato trató de desmarcarse de esa exhibida, al “tirarle la bolita” a la Federación, y en específico al Secretario de Seguridad en el País, Alfonso Durazo, al manejar que ese tipo de violencia no es responsabilidad del gobierno municipal, sino más bien de esa instancia, por lo que así es que terminara “escupiendo pa´ arriba”, para eludir la parte preventiva que le corresponde. ¡Tómala!

Para el caso es que la munícipe emanada del mismo partido político que Francisco Alfonso, como es el de Morena-PT, incluso renegara del plan piloto que precisamente el bavispeño iniciara en esa municipalidad, como es el de colocar en las jefaturas municipales a mandos militares, aunado a que ventaneara que no le cumpliera con los recursos que le prometiera para ese rubro, y que es con lo que ahora quiere justificarse.

A ese grado es que la rebasada y por algo cuestionada “Presi” de ese Ayuntamiento, sí que por todos lados se está abriendo frentes, ante lo que deducen que lo “píor” todavía está por verse, por ya nadie creerle sus dichos, y menos la ciudadanía que hoy en día “vive con el Jesús en la boca”, por como la delincuencia a la más alta escuela ya ha sentado sus reales por esos lares, y sin que le hagan nada. Así la impunidad.

Porque lo que es Valle podrá decir que es muy honesta y que no tiene nada que ver, pero esos últimos escritosque le pusieranen los puentes de Miramar y Calzada señalan todo lo contrario. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aflora que todo están expuestas las Policías…Pa´ que vean el como lasPolicías están expuestas a todo, ahí tienen el sonado caso de un asaltante enfermo de tuberculosis, que es una enfermedad muy infecciosa y de fácil transmisión, que en su huida y para evitar ser detenido en el puerto guaymense, después de robar en un abarrote, les arrojó saliva a los agentes guaymenses que lo persiguieron y arrestaron. ¡Ups!

Por lo que ahora Max Francisco no solamente tendrá que responder por el delito de robo, sino también por heridas con arma blanca y el atacar con el peligro de contagio, de ahí que el Juez luego luego lo vinculara a proceso y le dictara prisión preventiva oficiosa, y con sobrada razón, por la peligrosidad extra querepresenta, a partir del como igualmente utilizara como “arma” secreta su posibilidad de infectar. ¡De no creerse!

Al quedar comprobado que es un ladrón consumado, por como ingresar a la tienda localizada en la colonia Centinela de esa localidad porteña, y amenazara con un cuchillo a la encargada, María del Carmen, a quien le exigió el dinero, o de lo contrario la mataría; además de lesionar a Ramón “N.” en el cuello con ese “filero” y fracturarle la clavícula izquierda, para apoderarse de varias cajetillas de cigarros y salir corriendo. ¡Glúp!

Razón por la cualdel acierto de que se abriera unacarpeta de investigación por ese atraco con violencia en las personas, en establecimiento comercial abierto al público, así como por lesiones calificadas con ventaja, y además agresión con peligrosidad de contagiada, por lo que ahora le corresponderá aportar las respectivas pruebas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, donde despacha Claudia Endira Córdova.

En lo que es un comentado hecho que demuestra el cómo los hampones hoy en día están dispuestos a todo, con tal de cometer sus fechorías y salirse con lasuya, de ahí que en esta ocasión no estaría de más el que checaran a todos los que resultaran afectados en ese frustrado hurto, pero principalmente a los polizontes, por aquello de que les hubieran caído gotas del salivazo que les lanzaran, ¡Guácala de pollo!

Correo electrónico: [email protected]