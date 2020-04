Da la “Gober” un alentador diagnóstico

Da la “Gober” un alentador diagnóstico…Y la que acaba de dar un buen y alentador diagnóstico, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al revelar que gracias al esfuerzo coordinado de ciudadanos y autoridades municipales, estatales y federales se tiene controlado al coronavirus, por haber un 51% de menos casos que los previstos para la última semana de abril, por lo que así lo han mantenido “a raya”. ¡Zaz!

En esos términos está el positivo dato ventilado por Claudia, en el marco de una video reunión que sostuviera con presidentes municipales, al destapar que de acuerdo a los pronósticos que había para el 22 del presente mes del Día del Niño, que por cierto es hoy, se esperaban 531 infectados, pero como resultado del frenteformado por los tres niveles de gobierno, es que solamente contabilizaron 260, es decir,la mitad. ¡Órale!

Y por si eso fuera poco también destacóque 57 de los 72 municipios de Sonora están libres de contagios, lo que habla de que ese está haciendo bien la chamba preventiva, aún y cuando advirtiera que con todo y eso, pero la cosa no está como para confiarse, sino todo lo contrario, de ahí que reiterara la súplica a respetar el programa “Quédate en Casa”, en su fase obligatoria, por todavía no pasar lo “píor”. De ese pelo.

Tan es así que alertara que a decir de los expertos, en la Entidad aún se espera la llamada Fase 3, que es la del pico más alto de afectados, que vaticinan que se presentaría entre el 10 y 20 de mayo, de ahí el exhorto que hiciera a cuidarse, por considerar que lo más importante es la salud, ya que sin salud no hay nada, y más cuando se está ante unos refriados que ya han causado miles de muertes a nivel mundial. ¡Vóitelas!

No en balde es que Pavlovich Arrellano les reconociera a los alcaldes la labor de prevención que han hecho hasta ahora contra esa epidemia, y para prueba está el que en la región sonorense haya menos enfermos que en los Estados vecinos como Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Arizona, a partir del como se han sumado a las acciones implementadas para contrarrestarla. Así el cerco sanitario.

En lo que es un acierto en la estrategia de contención que no es producto de la casualidad, sino del como la Mandataria desde un principio se adelantara preventivamente contra esas gripes, como lo comprueba que fuera la primera que emitiera un Decreto de Emergencia Sanitaria en el País y que es por lo que ahora se están teniendo esas positivas consecuencias, a diferencia de otros lugares, en los que ya han sido rebasados.

A tal grado a sido un trabajo en equipo, que en ese mismo encuentro virtual, el secretario de Seguridad Pública estatal, David Anaya, convocara a ver el venidero 20 de mayo como todo un reto, en lo que respecta a reducir al máximo la movilidad en las localidades, como se ha hecho hasta ahora, al manejarse que ha sido de más de un 60%, por ser el periodo en que se anticipa que el virus alcanzaría su mayor propagación. ¡Ups!

Será predio “un a$ debajo de la manga”…Tal vez que para tenerlo como “un a$ debajo de la manga”, pero así se interpretaque en sesión de Cabildo aprobaran la no revocación del acuerdo para subastar el campo deportivo “El Cárcamo”, ubicado sobre el Vado de Río, a un costado del parque La Sauceda, con valor de $186 millones y cacho, y cuya venta se suspendiera a mediados del presente mes. De ese vuelo.

Al verse como una acción de compás de espera, por parte de la alcaldesa, Célida López Cárdenas, previendo el de a cómo le pinta con la actual contingencia sanitaria, en lo que tiene que ver con lo financiero, a fin de tener de donde “echar mano”, derivado de la crisis económica por la que está atravesando el Municipio, ya que sería un bien para enfrentar los malesque ya les está provocando la falta de lana que se padecen.

Mientras que con respecto a la polémica que generara esa posible compra-venta, Célida Teresa apuntilló con todas sus letras que: “No hay que engañarnos, los únicos beneficiados con ese terreno son las ligas que están hoy por hoy jugando, a quienes se les está garantizando una reubicación, de tal manera que no es un área verde”, con lo que aclarara que no habrá una afectación, y en cambio sí un beneficio en muchos sentidos.

Eso al señalar con dedo de fuego, que están ante una falta de liquidez nunca antes imaginada, de ahí que hoy en día hasta estén batallando para pagarle la quincena a los empleados, ante lo que apuntillara que sería una soberana irresponsabilidad preservar ese patrimonio terrenal, que es el más valioso que hay, cuando hay necesidades más prioritarias por resolver, entre ellas el asegurar la operatividad de la Comuna. ¡Mínimo!

Porque a tal extremo ya “se las están viendo negra$”, que López Cárdenas dijera que no saben si el día de mañana serán los trabajadores de recolección de basura, o los de limpieza de Parques y Jardines, o de bacheo con sus esposas, o policías y bomberos, los que estarán gritándoles frente al Ayuntamiento porque no les han pagado, y que es por lo que de todas las formas ya se están previniendo, y no es para menos. ¡Glúp!

Exhibe “levantón” a “Presi” guaymense…Para que vean en manos de quienes ha estado el área de Seguridad del municipio de Guaymas, por algo desgobernado por la alcaldesa, Sara Valle, ahí tienen que ahora rescataran al ex Comisario de la Policía y Tránsito, Silvestre Armenta Ramírez, después de que fuera “levantado” por un comando armado que irrumpiera en su vivienda para sacarlo por la fuerza. ¡Tómala!

No obstante y que Armenta Ramírez en esta ocasión viviera para contarlo, tras la rápida reacción de las fuerzas policiacas y militares, ya que luego de un operativo de búsqueda implementado, dos horas después lo localizaron en una casa de seguridad en la colonia 23 de Marzo, como a eso de las 16:30 horas, deteniendo a dos involucrados en esa privación de su libertad, y siendo trasladado a un hospital para su valoración.

Y es que Silvestre asumió el cargo de Subjefe de la Policía Municipal al inicio de la actual administración de Valle Dessens, pero luego de la renuncia de Daniel Morales Pardini a esa comisaría, es que se quedara con la titularidad, mientras que a este último lo asesinaron sobre la céntrica avenida Serdán, cuando ya después fungía como Contralor, mientras que a Armenta se le destituyó por lascríticas hacia su perfil. ¡Pácatelas!

En tantoque, para completar el cuadro, resulta y resalta que un día antes de ese rapto habían detenido a su hijo, junto con tres sujetos,en la colonia 13 de Julio, tras una persecución de la Guardia Nacional, hallándoseles armas de grueso calibre en el interior del vehículo en el que viajaban, el cual minutos antes había participado en una balaceraen la colonia Misión del Sol, donde encontraron a un hombre “enteipado”.

Aunque el punto es que al lado del citado cadáver dejaron un ‘narcomensaje’ en el que mencionaban a Silvestre Armenta y al actual Comisario, Andrés Cano Auir, por lo que ahora sí que usted saque sus propias deducciones, pero lo que sí es cierto, es que ese hecho vuelve a poner en entredicho y en un predicamento a doña Sara, a la que no por nada ya hasta le rafaguearan un auto estacionado afuera de su residencia. ¡Ñácas!

Ven mano solidaria de titular del Coves…De la que vaya que ahora se está viendo la mano solidaria, es de la directora de la Comisión de Vivienda estatal (Coves), Ely Sallard, al aflorar que es de las que promoviera la donación de mil despensas por parte de la Cámara Nacional de Vivienda en Sonora (Canadevi), para apoyar a las familias más necesitadas por el paro laboralcausado por el Covid-19.

Al ser de sobra conocido que Sallard Hernández es de las que tiene el contacto con ese rubro de los constructores, como para cabildear que esta vez atendieran la petición de la Ejecutiva, Claudia Pavlovich, de sumarse a las aportaciones en pro de los que mensos tienen, de ahí que hicieran llegar esos alimentos víala Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), por lo que así estuvo esa loable acción. ¡Qué tal!

En lo que es un gesto que sí que está de valorarse, si se toma en cuenta que el sector de la vivienda es de los que se encuentraen un muy mal momento, por la construcción no esencial ser de las que también fuera incluida en la paralización de actividades, pero aún así están mostrando su buena disposición para respaldar al Gobierno del Estado en la medida de sus posibilidades. Ni más ni menos.

Luego entonces así dicen que está la labor de gestión de la del Coves, y lo cual no es coba, por como la Canadevi de nuevo está dando muestras de ser una empresa socialmente responsable, como lo exhibe que ahora hicieran posible que habitantes de las áreas más vulnerables de Empalme y la zona Sur, tengan productos alimenticios por los próximos días, cuando generalmente no tienen asegurado ni el pan de cada día.

De tal forma que eso habla que los integrantes de ese gremio empresarial, dedicado a la edificación de hogares, sí que son de los que le abonan a construir una mejor sociedad, al aportar su granito de arena por los núcleos familiares más desprotegidos, como aseguran que reiteradamente lo han hecho, en esta urgencia de salud no está siendo la excepción, y para evidencia está esa donada que hicieran. De ese tamaño.

