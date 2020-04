“Cunde” el coronavirus entre los policías

“Levanta la guardia” preventiva alcaldesa

Instalan un comando unificado hospitalario

Piden quitar etiqueta a prome$a de AMLO

“Cunde” el coronavirus entre los policías…Y los que de aquí pa´l real, o a como siga cundiendo el mal, ya no será ninguna novedad que continúen pagando el precio de estar en la línea de fuego contra el coronavirus, son los policías, por como aflorara que hay otros tres agentes contagiados,dos de Hermosillo y uno de Nogales, que se suman a los ocho de la PESP, de los cuales ya muriera uno. De ese pelo.

Casipor nada es que el Secretario de Salud, Enrique Clausen, reiterara que no es una vacilada, sino más bien una emergencia mundial,que no va a terminarhasta que como sociedad se haga un esfuerzo, aunque cueste mucho sacrificio, como es el quedarse en casa, ya que mientras que no haya una vacuna, y aunque se escuche feo, pero el encierro es el único antídoto efectivo que contra esos mortíferos refriados. ¡Pácatelas!

Y es que el que los elementos policíacos ya se estén infectando, es un síntoma inequívoco de que la ciudadanía sigue saliendo de sus domicilios, y “píor” tantito si saber que está contaminada, de ahí que anden esparciendo el virus, por lo que cuando llegan a los filtros policíacos preventivos que se han implementado para exhortarlos a regresar, si es que no salieron por algo esencial, es cuando expanden el contagio. ¡Palos!

Tan es así que para prueba está que la tendencia e incidencia enfermiza ha ido al alza, como lo comprueba que diariamente lo casos ya se estén registrando por decenas, de ahí que hasta los últimos saldos eran más menos unos 270, con 30 muertos, es decir, casi un fallecido por día, desde que detectaran el primero el pasado 16 de marzo, y eso que aún no se llega a la Fase 3, que es la de más propagación. ¿Cómo lo ven?

Puessegún los cálculos que se hacen para medir la cifra real de los enfermos que hay, al esas cantidades multiplicarse por 9, eso significaría que en Sonora hay unos 2 mil 500 infectados, y la mayoría ignorándolo, por ser asintomáticos, o no presentar síntomas, al menos en los 14 días en que tardan en manifestarse, lo que pone de manifiesto el verdadero riego de proliferación que hay. A ese grado.

O séase que, bajo ese rasero de medición, lo que son San Luis R.C. y Hermosillo serían las ciudades más contagiadas, con 128 y 51 personas, hasta el reporte del lunes, lo que haría un total de alrededor de mil 200 y 500, respectivamente, razón por la que es en las que más han intensificado las medias preventivas, y más por como el fin de semana en esta Capital los ciudadanos se relajaron ante el “Quédate en Casa Obligatorio”.

Pero para que vean el como ya nadie se está salvando de esos catarros, es que igualmente el “San Lunes” trascendiera que la titular de la Secretaría Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, resultara positiva, de ahí que el escándalo no se hiciera esperar, y es que días antes se había reunido con su homólogo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera; y la directora del Conacyt, María Álvarez-Buylla.

Sin embargo lo que es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, luego luego salió a aclarar que hasta el momento que no había ningún contaminado en la esfera familiar y de trabajo de Sandoval Ballesteros, en tanto que la reportaban estable, pero lo único cierto es que los que tuvieron contacto con ella, ahorita deben andar que “no los calienta ni el sol”, por aquello del no vaya a ser. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Levanta la guardia” preventiva alcaldesa…Donde vaya que “levantaron más la guardia” preventiva, es en la Policía Municipal de Hermosillo, después de que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, confirmara que dos uniformados resultaron enfermadoscon el coronavirus, de ahí que anunciara que intensificarán la sanitización y prevención en comandancias y centros de trabajo del Gobierno capitalino.

Y para muestra está,que, desde la noche del lunes, cuando oficializaran el padecimiento de ese par de guardianes del orden, de inmediato procedieran a desinfectar los inmuebles de esa corporación, incluyendo las patrullas y armas, aunado a que también realizarán las gestiones necesarias para tener disponibles las pruebas contra esas gripes y que las apliquen bajo un esquema aleatorio, y a todo aquel que sea sospechoso. ¡Vóitelas!

Lo anterior aunado a que han montado un cerco epidemiológico de contactos sociales y laborales en conjunto con las autoridades de Salud, e Isssteson, quienes son los que se están encargando de la atención de ambos oficiales policiales, que permanecen en sus hogares siendo monitoreas; en tanto que otros 5 se encuentran en condición de asilamiento, por sospecharse que igual pudieran estar envirulados. De ese tamaño.

De tal forma que de esa manera López Cárdenas quiere evitar que termine de contagiarse todo el cuerpo policial, y que es por lo que implementara estas tácticas urgentes, a la par que con más ganas exhortara a los hermosillenses a cuidarse y no salir, por las próximas dos semanas ser claves contra esos males que son mortales, si se analiza que todavía a estas alturas hay quienes siguen haciendo fiestas los fines de semana.

Porque aún y cuando el Ayuntamiento naranjero es de los que más preventivo se ha visto desde el inicio de la actual contingencia, pero ni eso ha sido suficiente y ahí están las consecuencias entre el personal que arriesga su salud y la vida todos los días, aún y cuando se cumpla con la protección recomendada, al dotarse a las áreas operativas de cubrebocas, guantes y desinfectante, pero con todo y eso el peligro está latente. ¡Zaz!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Instalan un comando unificado hospitalario…Para que vean el como a todos los niveles están reforzando las estrategias contra el Covid-19, ahí tienen que ahora instalaran un Sistema de Comando Unificado en hospitales de 12 municipios, con el fin de proteger a la población, e infraestructura, además de brindar información pública de manera eficiente y así poder hacerle frente más adecuadamente. ¡Qué tal!

Con esa meta es que el encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ricardo Vásquez Aguayo, ventilara que ya trabajan en la colocación de esos protocolos en clínicas y centros médicos del Estado, en base a los lineamientos operativos, con la finalidad de brindar seguridad y protección civil a las familias sonorenses y personal médico, vigilando la integridad de las instalaciones hospitalarias. ¡Mínimo!

Toda vez que el objetivo es el de asegurar los nosocomios y almacenes de medicamentos, de ahí que en el exterior han ubicado polígonos y perímetros como medidas de proximidad y primer contacto; mientras que al interior han desplegado manuales de acción para salvaguardar a los pacientes, personal de salud, así como los implementos, y por supuesto que al equipo médico y los servicios públicos esenciales. Ni más ni menos.

En lo que es un mecanismo de colaboración que se desarrolla a solicitud de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y en el que también participan las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Salud en la Entidad, así como la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y las unidades municipales de Protección Civil, para hacer posible ese “blindaje” que permita una operación hospitalaria más segura y óptima. Así el dato.

No en balde es que Vásquez Aguayo manejara, que hasta el momento ese Sistema de Comando Unificado ya se encuentra funcionando en esta Ciudad del Sol, así como en Caborca, San Luis Río Colorado, Nogales, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Cananea, Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa y Huatabampo, más las localidades que se consideren necesarias, para estar mejor preparados en cuanto a esa urgencia sanitaria.

Luego entonces eso habla de la que la gobernadora, Cluadia Pavlovich Arellano, le ha seguidoabonando a la posibilidad de que la curva de contagios que se espera para medios de mayo sea “lo menos picuda” que se pueda y así sus efectos no sean tan fatídicos y devastadores, para que la atención médica no se rebase y colapse, si se parte de que nadie es inmune a ese patógeno, que por algo ya ha paralizado al mundo. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Piden quitar etiqueta a prome$a de AMLO…Ahora sí que, por haber prioridades, la que está tratando de “cambiarle la pichada” a la Federación, es la “Presi” Celida López Cárdenas, tocante al apoyo de los $500 millones de pesos que el pasado 15 de abril le prometiera el “Pejidente”, Manuel López Obrador, en el marco de una de sus conferencias mañaneras, para que no vendiera la Unidad Deportiva del “Cárcamo”.

Para el caso es que Célida Teresa ya le enviara un oficio al de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, para solicitarle que la “lana” que le destinarían a través del Programa de Mejoramiento Urbano que opera esa dependencia, sea utilizado en pavimentación, ya que las reglas de operación de dicho esquema especifican que debe ser para equipamiento y acciones de vivienda.

Es por eso que la “Presimun” emanada de Morena esté pidiendo que se haga una excepción con ese fondo que le tocaría, como parte de los $25 mil millones con los que respaldarán a 50 municipios del País, entre los que Hermosillo no estaba contemplado, hasta que a López Obrador lo cuestionaran sobre la subasta que se haría del citado terreno deportivo, localizado en el Vado del Río, y prácticamente dijo ¡yo le apoquino!

Ya que desde siempre el plan de la Munícipe ha sido el rescatar las maltrechas vialidades, que como nunca quedaran intransitables por las lluvias del pasado mes de diciembre, y que es por lo que la ha estado bu$cando por todos lados, para responder a ese sentido reclamo ciudadano, ante lo deterioradas que están, motivo por el cual es que ahora las quiera rehabilitar hasta con cemento hidráulico. A ese punto.

Es por lo que López Cárdenas está pidiendo que “le den chanza”, o la oportunidad de hacer esa modificación, en el uso de esosrecursos, o cuando menos una parte, como lo adelantara AMLO, al hablar de unos $150 millones para destinarlos a lo que más se requiere, como es a esa reconstrucción de rúas, por como algunas sí que están para llorar, de ahí por qué estarán a la espera de la respuesta de Meyer Falcón.¿Será?

Correo electrónico: [email protected]