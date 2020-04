Aflora ¡un brote! de Covid-19 en la Policía

Por fin “frenan” los excesos de camioneros

“Entra en calor” ante CFE la Gobernadora

Que no darán inmunidad a Ley de Amnistía

Aflora ¡un brote! de Covid-19 en la Policía…Tal como se esperaba, el que resultó tan grave como se pensaba, es el caso del agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Carlos Armando Mátuz, quien el sábado muriera de coronavirus, al aflorar que otros 7 elementos resultaron contagiados, por lo que así está ese brote entre las filas de esa corporación, que por algo ya pusieron en proceso de desinfección. ¡Zaz!

A ese extremo ya está el contagio de ese mal, por como ahora está atacando a los integrantes de las instancias encargadas de prevenirlo, pues dichos gendarmes formaban parte de la Unidad de Proximidad Ciudadana, que es la que participa en los filtros de prevención que se han instalado en todo el Estado, aunque los infectados operaban en Hermosillo y es donde suponen que “pescaron” el virus, en el cumplimiento de su deber. ¡Glúp!

Luego entonces eso significa que uno de los tantos inconscientes ciudadanos que ha ignorado el programa “Quédate en Casa” en su fase obligatoria, y que estando envirulado sin saberlo salió, es el que pudo haberlos contaminado, o de esos que a pesar de que se está en la fase de más contaminación de esa epidemia, continúan en la fiesta, y es por lo que acuden a parales la pachanga, por lo que ahí también pudiera haber sido. ¿Será?

Pues de acuerdo a lo reportado, ninguno de ellos tuvo contacto con familiares o vecinos que tuvieran esa enfermedad, lo que ponen de manifiesto que lo contrajeran realizando su trabajo, pesar de que contaban la protección adecuada, de ahí el porqué de inmediato procedieran a desinfectar todas las bases de la PESP.

Pero ese es el riesgo que corren a diario quienes están en el primer frente de batalla contra esos letales catarros, aunque lo que sí es una realidad, es el dato revelado por el secretario de Salud, Enrique Clausen, de que el pasado domingo es el día en que más casos se registraron, con un total de 22, entre ellos dos trabajadores de la salud de San Luis R. C. y Nogales, así como el tercer caso pediátrico, un niño de 4 años.

Casi por nada es que desde el pasado 16 de marzo y hasta ese día, ya se contabilizaban 245 enfermos, con 26 muertos, más los que se acumularan hasta ayer lunes, lo que habla de que ya se va en camino de alcanzar la cresta de esa ola de contagiados, que calculan que llegaría a su máximo en las dos siguientes semanas, y para prueba está que en el primer mes sumaron 100, pero ya en los últimos siete días iban 143. De ese pelo.

Eso viene a comprobar el porque esos resfriados ya están infectando no solamente al personal médico, sino también a los cuerpos policiales, y muy seguramente que le seguirán los integrantes de las instituciones de rescate, como la Cruz Roja y demás, por el nivel de expansión que está experimentando ese patógeno, y el como la gente sigue saliendo a las calles, e incluso los que saben que lo padecen y son trasmisores. ¡Ups!

Y para evidencia está la persona de 59 años que se escapara de un centro de aislamiento en Huatabampo, para abordar un autobús de Tufesa, o “Tufosa”, y viajar hasta la frontera nogalense, donde el “dormingo” por la tarde lo encontraron en un Oxxo, pero ya antes había hecho un contaminadero en el camino; o el caso de la esposa de un cobrador de Guaymas que también que se enfermara, y quien sale como si nada de compras.

aplica sólo es una muestra, por lo que en Sonora habría más de 2 mil, y eso que aún no se entra a esa etapa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por fin “frenan” los excesos de camioneros…A los que por fin “les metieron freno”, es a los excesos en que habían caído un grupito de choferes del transporte urbano, azuzados por al cabecilla sindical, Apolinar Castillo, y con los que habían afectado a terceros, o a los usuarios, por como desde hace una semana tenían bloqueado el Centro de Pernocta, impidiendo la salida de camiones, hasta que ayer los desalojaron.

Es por eso del sentir que hay, de que se habían tardado en ponerlos en su lugar, hasta que este lunes “les madrugaran”, y a eso de las 5:00 horas los tomaran por sorpresa las fuerzas del orden, para retirarlos del área en que guardan los ruleteros, ubicada sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, al Norte de esta Capital, llevándose detenido a Castillo, para terminar de “estacionarlo”, o resguardarlo en Cereso 1, por pasarse de revoltoso.

Aunque como era de suponerse, la cosa no pasó a mayores, por aquello de que “perro que ladra no muerde”, al demostrarse que se trataba de un paro ilegal por un grupillo de chafiretes que se opusieron a los ajustes salariales y de prestaciones que hicieron las dos empresas concesionarias, por lo de la contingencia sanitaria y las pérdidas económicas que han tenido, al no aceptar otra negociación que no fuera la que ellos proponían.

De ahí que, a las compañías de Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, no les quedara “díotra” más que el “echarles a la Policía”, después de que todavía el sábado “les dieran por el lado”, al convocarlos a una reunión conciliatoria, pero aún así se mantuvieron “montados en su macho”, sobre todo el tachado de agitador de Castillo Valdez, de ahí que por la fuerza los tuvieran que quitar.

Y quién sabe cómo les esté yendo a los citados paristas, después de que por las buenas no quisieron entender, al trascender que ya habían interpuesto 6 demandas contra igual número de operadores, por obstrucción a la vía pública, por lo cual el viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya los había notificado sobre esas querellas, pero ni así entraron en razón, de ahí que al final las perdieran por todos lados. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Entra en calor” ante CFE la Gobernadora…Y ante los calorones de más de 40 grados que ya se adelantaron en pleno mes de abril, y hasta imponiendo récord, la que también ya se anticipó en sus gestiones ante la CFE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en aras de pactar la tarifa subsidiada que se otorga para los ardientes veranos, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. De ese vuelo.

En lo que es una clara muestra de que Claudia desde ya está “entrando en calor” con esos cabildeos ante la Federación, a fin de conseguirle ese eléctrico beneficio a los sonorenses, y que como nunca será de gran ayuda para la economía familiar, por como ante la urgencia que hay por las mortales gripes, eso implica que las familias pasen más tiempo en sus casas y enciendan más horas las “refrís” y los aparatos eléctricos.

Porque si bien es un subsidio que se otorga cada año por medio de la famosa tarifa 1F, pero es un proceso que anualmente tienen que hacerse ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la propia Hacienda, que es en lo que Pavlovich Arellano anunciara que ya están muy avanzados, al punto de que esta misma semana pudiera quedar firmado, toda vez que oficialmente ya entra en vigor el venidero viernes 1 de mayo. ¡Órale!

A la par de que cabe resaltar que esa una prestación que durante la administración claudillera se ampliara a los 72 municipios, después de que antes únicamente 39 gozaban de ella, pero ya en el 2016 por las relaciones de la Mandataria Estatal, es que beneficiara los 33 restantes, por como entre los meses de junio y septiembre se vuelven impagables los recibos de la “Comisión”, si es que se cobraran sin ese descuento. ¡Qué tal!

Razón por la cual que la Ejecutiva sonorense también se congratulara por el anuncio que se hiciera el pasado 16 de abril, de lo que es la suspensión temporal del esquema tarifario de Alto Consumo (DAC), por la enorme carga económica que les representa a los clientes el caer en ese rango que es más caro, ya que en lo que dure el distanciamiento social solamente se mantendrá la facturación de la doméstica, lo que será un buen ahorro.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que no darán inmunidad a Ley de Amnistía…El que vaya que aquí no está teniendo eco, es el llamado que hiciera la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para replicar la Ley de Amnistía en todos los Estados, después de que fuera aprobada, o mayoriteada por Morena en el Senado, por como a nivel local los diputados del PAN están haciendo oídos sordos y advirtiendo que no la “palomearan”. ¡Palos!

Toda vez que, en base a la postura asumida por la bancada panista en la Cámara de Diputados, que es presidida por Gildardo Real, consideran que el darle pa´ delante a ese perdón, o liberación en el ámbito estatal, con el pretexto de evitar que se contagien en las cárceles, equivaldría a llenar las calles de Sonora de delincuentes, al contemplar dejar libres a narcomenudistas y rateros, con lo que amentarían los delitos.

Y por donde quiera que se les vea sí que “tienen toda la boca retacada” de razón Real Ramírez y compañía, por como se estaría “saliendo de Guatemala para entrar a Guatepíor” con esa liberada, porque en lugar de traer beneficios, por el contrario causarían un mayor desorden e inseguridad entre los ciudadanos”, ya que se estaría “premiando” con libertad a quienes le fallaron a la sociedad, en lugar de hacerlos pagar. ¿Qué no?

Por lo que así se están topando con pared los morenistas representados por Sánchez Cordero y el propio “Pejidente”, Manuel López Obrador, por ese populismo carcelario que están fomentando y que quieren expandir por estos lares, a partir de que ya les adelantaran que aquí no tendrán inmunidad para llevarlo a cabo, porque de entrada no contarán con el voto de los panistas y a los que no se duda que se les sumen otros.

Seña de ello es que lo que son los tribunos morenos, coordinados por Ernestina Castro Valenzuela, sólo se han quedado callados, y no es para menos, después de que ellos se han opuesto a otras propuestas, como la de la reforma electoral y reasignación de créditos del Gobierno del Estado, bajo la excusa de que lo prioritario es la necesidad que hay en el rubro de salud, ante lo que habrá que ver ahora con que invento salen. ¡Mínimo!

