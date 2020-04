Es ejemplo Hermosillo contra coronavirus

¡Pone la muestra! Sonora a nivel nacional

Saca a flote negligencias una rara muerte

Siguen sin ponerle freno a paro camionero

Es ejemplo Hermosillo contra coronavirus…Y la que sí que está dando un saludable saldo, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, luego de que en el marco en que en México declararan la Fase 3 del coronavirus, en contraparte diera a conocer que Hermosillo es una de las capitales de la Nación en las que han logrado controlar mejor la propagación de ese virus, de ahí el porqué ya se sea un ejemplo nacional. ¡Qué tal!

Casi por nada es que a través deun video que Célida Teresa difundiera en sus redes sociales, les agradeciera a los hermosillenses, y a propios y extraños, por como han acatado las medidas preventivas que se han implementado, pero a la vez advirtiendo que autoridades y ciudadanos no deberán bajar la guardia, porque lo que es por estos lares, la tercera fase de esa epidemia se presentará entre el 10 y 15 de mayo. De ese pelo.

A ese grado estuvo el mensaje que emitiera la munícipe emanada de Morena, a un mes y cacho de que se detectara el primer caso de esa letal enfermedad en esta Ciudad del Sol, al resaltar que desde el inicio de esa emergencia sanitaria se fomentó una política de prevención para resguardar a la ciudadanía en sus casas, primero con filtros informativos de la Policía Municipal y ya después multando a los que no hicieran caso.

Sin embargo y lejos de cantar victoria, por el contrario López Cárdenas una vez más exhortó a los ciudadanos a respetar el programa “Quédate en Casa” y más ahora que ya es obligatorio, porque eso implica hacer el último esfuerzo para seguir evitando que cundan esos refriados, como se ha hecho hasta ahora, por como son mínimos los contagiados, que eran casi una treintena, en comparación con su promedio de habitantes. ¡Órale!

Al hacer hincapié en que aquí se empezó con muchas semanas de anticipación con las acciones de precaución, al grado de que al principio parecían exageradas, pero que hoy en día ahí están los resultados, a partir de los sacrificios de todos, como es el que significa estar en las viviendas y con lo que se ha logrado doblar la curva de trasmisióny que es algo que debe seguir, al sólo salir a la calle por actividades esenciales. ¡Mínimo!

A la par de que Célida también destacara, que crearon un gran acuerdo social por esta Capital, eso con un solidario objetivo, como es el de que ningún hogar pase hambre, por lo que agradeció a todos los sectores de la sociedad que se han sumado a la campaña “Da más por los demás”, que ha permitido entregar en las áreas más marginadas de la zona urbana y rural los alimentos y artículos de limpieza que han sido donados.

Aunado a que el Municipio es el primero que pusiera la muestra, a la hora de apoyar la economía familiar de los que menos tienen, y hasta incluyendo a los pequeños negocios,por como la “Presimun” decretara el no cobrar el servicio de agua a 136 mil usuarios, casi la mitad del padrón de Agua de Hermosillo, pero por si eso fuera poco, también se suspendieron los cortes y recargo$ en que lo dura el distanciamiento social.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Pone la muestra! Sonora a nivel nacional…Lo que se acaba de confirmar que no es producto de la casualidad, es que en la Entidad se esté atendiendo de la mejor manera la mortífera pandemia del Covid-19, como ayer lo reconociera la Federación y por voz del mismísimo “Pejidente”, Manuel López Obrador, en su mañanera rueda de prensa, por lo que así estuvo el reconocimiento para la gobernadora, Claudia Pavlovich.

Porque de acuerdo a lo revelado por López Obrador, el Estado está entre las cinco regiones estatales que más cumplen con la estrategia del “Quédate en Casa”, a partir de las estadísticas arrojadas por un análisis de movilidad en la República Mexicana, lo que habla de que está dando resultado el trabajo coordinado que ha venido desplegando y promoviendo Pavlovich Arellano. De ese tamaño.

Pues en base a lo destapado por Andrés Manuel, entre los de mayor cumplimiento en cuanto a esa restricción están Quintana Roo y Baja California, con 77% de su población en sus domicilios; así como Baja California Sur y Ciudad de México con el 75%; mientras que Sonora aparece con un 74%; en tanto que los más incumplidos son Durango, Oaxaca y Querétaro con 69%; y Colima e Hidalgo con un 67%. ¿Cómo la ven?

No en balde es que ahora llamara a no relajarse, por considerar preocupante el que hay latitudes en las que la gente se mueve igual o hasta más que antes, con todo y que no hay que olvidar que anteriormente hasta él invitaba a salir, pero como ya “agarró la onda”, es por lo quetrata de hacer conciencia entre las mayorías, de que mucho dependerá de que se resguarden, para que esas gripes no se desborden y se saturen los hospitales.

Con lo que el tiempo y AMLO le están dando la razón a Claudia, por ser la que inicialmente reaccionara preventivamente contra esos gripones que ya había causado más de 160 pacientes y 17 muertos a nivel estatal, en tanto que en el ámbito nacional ya registraban alrededor de 9 mil y más de 700 fallecidos, por ser la primera que ordenara un Decreto Sanitario para hacerle frente, de ahí que no sean muchos los afectados.

Ciertamente que son números que no mienten y que demuestran como el Gobierno del Estado le lleva “varios cuerpos” de ventaja a las instancias federales, por las diferentes tácticas que se han puesto en práctica, y para prueba está que la “Gober” ya proyecta reactivar rubro económico, al actualizar el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, incluyendo un capítulo emergente denominado “Reactivación Sonora 2020-2021”.De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saca a flote negligencias una rara muerte…Vaya quelaque sacó a flote muchas negligentes realidades, es la reciente muerte delguaymense, Carlos Pérez, presuntamente por Covid-19, misma que consternara a los ciudadanos, en primer lugar porque su deceso demuestra que es real que a cualquiera le puede pasar, porque contaban con 31 años de edad, aún y cuando los adultos mayores corren más riesgo.

Y en segundo porque su fallecimiento puso al descubierto como algunas compañías no están respetando la orden que se les diera, de parar su operación cuando no sean esenciales, al aflorar que al ser empleado de D´portenis, aún así lo hicieron laborar en su función de cobrador, porque aún y cuando la tienda aparece cerrada, manejan que los citaban en casas para darles las órdenes de cobranza. Así la clandestinidad.

A lo que se le suma que su muerte una vez más puso de manifiesto lo errado y limitado que es el sistema Centinela utilizado por la Secretaría de Salud en el territorio nacional, por las pruebas a los sospechosos de padecer esos catarros hacérselas al azar y no a todos los que presenten síntomas, de ahí que del IMSS lo regresaran varias veces a su casa con el diagnóstico de gripe, por lo ya muerto le practicaron el examen.

Tan es así que la víctima muriera la noche del lunes cuando era trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Obregón, por lo que ni siquiera alcanzaron a colocarle el respirador artificial, aunque ahora el temor que hay, es que haya dejado a muchos contagios, por como ya enfermo visitará a infinidad de clientes para cobrarles, lo que está de no creerse.

De tal forma que eso refleja que a ese punto llegara la leonina inconciencia de los regenteadores de D´portenis, que es algo que le tocará confirmar al Secretario del Trabajo estatal, Horacio Valenzuela, aunque por lo pronto yainstalaron un cerco sanitario para detectar posibles afectados, ya que lo que es Carlos vivía con 9 familiares y cuyo resultado se dará a conocer este “juebebes”, de ahí la incertidumbre que hay. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen sin ponerle freno a paro camionero…Con todo y que no está descubriendo el hilo negro, pero el que está diciendo una verdad de a kilo, o de a tonelada, es el “Presi” de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, de que quien ha quedado muy mal parado, es el director del Transporte del Estado, Carlos Morales, por el enésimo paro de labores que hiciera un grupúsculo de choferes. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que es una recurrente disputa que ya lleva meses entre los operadores y las empresas concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, al punto de que ahora les valiera el peligro que se enfrenta por lo del coronavirus, por como eso ha agudizado ese conflicto laboral, de ahí que esta vez estén protestandoporque les redujeron algunas prestaciones. ¡Vóitelas!

Lo que explica el porqué Peinado Luna les mandara a decir a las partes involucradas en procurar un servicio eficiente y sin limitaciones para los sufridos pasajeros, que nomás no han estado a la altura de las circunstancias, o de esa urgencia de salud, incluido Morales Buelna, por como no han sido capaces de impedir que se llegara al segundo día de paralización, en un momento en que son básicos los camiones urbanos.

Toda vez que al margen de los dimes y diretes que se traen una minoría de chafiretes y concesionarios, por los descuentos que les hicieran para reducir los gastos, pero sin tocarles sus sueldos, lo que debe garantizarse es que no se afecte esa actividad transporteril en perjuicio del pasaje, si se parte que de entrada son menos los ruleteros que están en circulación, con lo cual de alguna forma ya propician de esas contagiadas. ¡Ñácas!

Ya que al haber un déficit de unidades, ni siquiera se les ha obligado a cumplir con una de las disposiciones ordenadas por el Consejo de Salud del Estado, como es la de que no deben circular con más de 10 usuarios a bordo, como lo exhibe que en las llamadas “horas pico” siguen yendo “llenos” y obviamente que sin guardar la sana distancia, de ahí que sean unos focos de contaminación rodantes, y no es para menos. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]