La tercera la vencida contra coronavirus…Y ahora sí que a la tercera podría ser la vencidacontra el mal del letal coronavirus, por como ayer ya se declarara la Fase 3 contra esa epidemia, luego de que ya iban alrededor de 8 mil enfermos y más de 700 muertos en México, aunque en esa etapa ahora viene lo bueno, o mejor dicho lo “píor”, pues se alcanzaríaelpico más alto de casos y hospitalizaciones. De ese pelo.

Casi por nada es que así está la alerta lanzada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al advertir que el punto máximo de esa pandemia está proyectado para registrarse entre el 8 y 10 de mayo, eso derivado de que hay cuatro regiones del País que supera los mil casos y en el área del centro hay más de cuatro mil, de ahí el porque tomarán esa determinación de hacer esa declaratoria.

Es por eso del reiterado llamado hiciera, para que en el actual momento de contingencia se continúe con las medidas de aislamiento social por parte de las mayorías, porque de no hacerse podría presentarse un “escenario devastador”, al estar por venir lo más difícil en cuanto a esos contagiosos resfriados, por ser un periodo epidémico en el que hay brotes regionales y una dispersión en todo el territorio nacional. ¡Ups!

Porque de acuerdo a los expertos, los infectados se contarían por miles, aunque de los cuales la mayoría estiman que serían con síntomas leves; mientras que cerca de un 12% tendría una sintomatología grave, en tanto que un 6% o menos se las verían “muy malitos”, o en peligro “de colgar los tenis”, y que serán los adultos mayores que padezcan enfermedades crónico degenerativas. Así de complicado.

Aún y cuando López-Gatell Ramírez aclarara, que si bien en otras naciones cuando han llegado a esos niveles de contagiados o se ven rebasados utilizan la fuerza pública para obligar a las personas a quedarse en sus casas y así evitar más propagación, según esto aquí no ocurrirá eso, por las medidas sanitarias que se han implementado, como es la suspensión laboral, escolar y de la vida pública, pero sin el uso de la Policía.

De ahí la importancia de seguir haciéndole caso a la ya famosa “Susana Distancia”, que no es otra cosa que la Jornada Nacional de Sana Distancia, misma que se extendiera hasta el venidero 30 de mayo en los municipios con mayores afectadosy hasta el 17 en donde haya una menor transmisión, por lo que seguirán prohibidas las actividades no esenciales y seguirán multando a los que ignoren el programa “Quédate en Casa”. ¡Órale!

En tanto que en lo que corresponde a Sonora, ya se reforzaron las acciones de prevención en el municipio que presenta la más alta incidencia, como es San Luis Río Colorado, de ahí que ya formarán un solo frente con el Ayuntamiento de esa frontera, para hacer que la gente se quede en sus hogares, y más después de que aflorara, que de los 74 dictaminados con esas gripes, 32 pertenecen al sector Salud por no cumplir con los protocolos.

A ese extremo es que esa municipalidad está convertida en el epicentro de esos catarros en el Estado, y todo porque su alcalde morenista, Santos González Yescas, no atendiera las recomendaciones desde un principio, de ahí que estén siendo la excepción, después de que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ha sido reconocida por ser de las que ha ido a la vanguardia, en cuanto a estrategias preventivas. Así la diferencia.

Recorren el ciclo escolar para rescatarlo…Tal como era de esperarse, el que terminó por aplazarse es el ciclo escolar, como ayer lo oficializara el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, en la conferencia mañanera presidencial, al anunciar que prolongará hasta el 17 de julio, pues el regreso a clases será de manera escalonada el 17 de mayo y 1 de junio, respectivamente.

Eso a partir de que en base a lo dicho por Moctezuma Barragán, primero volverán a las aulas los municipios libres de riesgo por la plagadel Covid-19, y luego aquellos en los que han abundado esos gripones, en lo que no deja de ser una mera proyección, porque con todo y esas buenas intenciones, todo dependerá del cómo evolucione el alivio de ese virus que ha paralizado al planeta y no solamente a los mexicanos. ¡Tómala!

Para el caso es que precisara que según esto hoy por hoy los estudiantes no están perdiendo el tiempo, al estar recibiendo instrucción en línea, vía el programa “Aprende en Casa”, y para lo cual todos los contenidos de los libros de texto están en formato digital, y como en nueve de cada 10 hogares tienen “tele”, es que los están trasmitiendo por el canal 11, televisión educativa, TV UNAM y televisoras públicas. Así la adaptación.

De esa forma es que pretenden salvar el calendario educativo, con todo y que había quienes ya lo daban por perdido, de ahí que desde ya estén ponderando que lo principal será el eje del aprendizaje, o lo aprendido, más que lo que tenga que ver con la evaluación, por no ser lo mismo el estudiar a distancia que de manera presencial, con lo que casi están diciendo que lo que se recupere es bueno. De ese tamaño.

Aunque con esa recorrida habrá que ver cómo le va a la Entidad, porque ta´ muydifícil que por estos lares se pueda alargar a ese grado, si se analiza que desde mediados de junio ya se registra “un calorón” que hace insoportable estar en los centros escolares sin “refrí”, y como la generalidad de las primarias y secundarias no tienen, de ahí el reto para el Secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González. ¿Qué no?

“Llega fuego a los aparejos” a ex diputado…Quien ha seguido estando en el ojo del huracán, es el boxeador y ex diputado local, José Luis Castillo, por como ahora le balearan a un hermano, un tal Aarón, de 40 años de edad, quien vaya que vivió para contarlo, después de que la tarde del pasado “San Lunes” recibiera cuatro balazosen la colonia Infonavit Guadalupe de Empalme. ¡Vóitelas!

Más menos así estuvo el atentado contra el carnal de Castillo Godínez, al ser blanco de ese ataque armado al estar en un lugar conocido como “El Caracol”, cuando sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon, de ahí que terminara gravemente herido en un hospital, en un día en que seis personas fueron ejecutadas en la zona empálmense y de Guaymas, entre ellos un agente policíaco y el familiar de otro. ¡Palos!

O séase que de nuevo “le llegó el fuego a los aparejos” al “Temible” Castillo, por no ser la primera vez en que de alguna manera está relacionado con hechos violentos, aunque desde que llegara al Congreso del Estado por “dedazo” para vegetar como legislador “se la ha llevado calmado”, y más ahora que funge como director del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatson) en esa ciudad, que era algo que no se sabía.

Luego entonces así es como volvieran a dar la mala nota roja los Castillo, por no ser cualquier cosa el queacribillaran al consanguíneo de José Luis, porque para empezar las especulaciones no se hicieron esperar, y no es para menos, por ese atentado haberse suscitado en una municipalidad que hoy por hoy está convertida en una de las más violentas, por como dicen que las mafias se disputan esa plaza. ¡Pácatelas!

Es por lo que consideran que habría que esperar los posibles efectoscolaterales que pudiera tener ese hecho, no obstante y que es un municipio ex rielero en el que ya ha pasado de todo, aunque en esta ocasión adquirió más resonancia esa agresión, por la víctima ser pariente de un personaje conocido, como es el hoy funcionario de Castillo, al que sí que “muy a la chita callando” le dieron ese “hue$o” para que siguiera cobrando. ¡Zaz!

Siguen sin poner de su parte los choferes…Los que es más que evidente que nomás no quieren poner de su parte, al continuar con su política de choque, son los choferes del transporte urbano de Hermosillo, por como ahora manifestaran su inconformidad por las presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, esta vez bloqueando el acceso al centro de pernocta para impedir la salida de camiones.

Toda vez que un día antes con pancartas en mano protestaron cerrando el cruce de las calles Tehuantepec y Reforma, para exigir el pago de los descuentos que les han hecho en el sueldo por lo de la emergencia causada por el coronavirus, además de demandar la entrega de kits de protección contra esa enfermedad, cuando es de sobra sabido que han sido denunciados por los pasajeros por no usarlos, a pesar de que sí los reparten. ¡Glúp!

Pues contrario a las echadas e inventos que se carga Apolinar Castillo, el cabecilla del Sindicato de Operadores, lo cierto es que las empresas concesionarias de ese servicio transporteril, como son Hermosillo Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, ya les reviraron que como resultado de la crisis económica que hay por estar operando “a medio brazo”, es que han hecho algunos aju$te$ para bajarle a los gastos y mantener las fuentes de empleo, al igual que otras compañías. Así el dato.

Razón por la cual es que acordaran reducirle los sueldos en un 30% al personal, así como elcancelar los bonos de productividad y horas extras, a la par que enviaran a sus viviendas a los trabajadores con males crónicos, o por edad, e igual que promovieron un permiso de un mes, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, a quienes de forma voluntaria quisieran suspender sus actividades. ¿Cómo la ven?

Pero aún así están esos gritos y sombrerazos que se traen Castillo y unos 50 chafiretes, por encima de que les dejaran muy en claro que se trata de disposiciones que serán temporales, o en lo que dura esa urgencia, razón por la que también dejaran en estambay otros beneficios, pero excluyendo la aportación al Infonavit y pensiones alimenticias, a fin de no reducir el ingreso por esos motivos, pero ni así los dejaron conformes.

