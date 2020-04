Entran al rescate de un negligente alcalde

Entran al rescate de un negligente alcalde…Vaya que sí que hay algunos alcaldes que no estáncumpliendo con su parte en el combate contra el coronavirus, como es el de SLRC, Santos González Yescas, de ahí que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, se viera en la necesidad de rescatarlo, como el domingo lo anunciara a través de un video mensaje que difundiera a través de las redes sociales. De ese pelo.

Toda vez que después de que en un principio el citado “Presimun” emanado de Morena se jactara de que en esa frontera no pasaba nada, porque dizque tenía como asesor a un gastroenterólogo que según él sabía más que un epidemiólogo, la cruda y enferma realidad es que a poco más de un mes de detectarse el primer caso en Sonora, esa ciudad se ha convertido en el epicentro de esa epidemia en la Entidad. ¡Pácatelas!

Así que no es de a gratis el que Claudia implementara medidas extraordinarias para tratar de aliviar la alta incidencia de contagios que hay en esa localidad fronteriza, que ya contabilizaba más de la mitad de los 152 detectados hasta los cortes más recientes, con 4 de las 16 muertes, llegándose al grado de que hasta registrara el primer caso pediátrico, en una niña de 8 años, por lo que así está el grave cuadro que presenta. ¡Ñácas!

Es por eso que derivado del como fuera rebasado el fanfarrón de González Yescas, que Pavlovich Arellano terminara enviándole refuerzos, tan es así que desde el fin de semana se encuentra por aquellos lares el doctor, Jaime Ibarra González, subsecretario de los Servicios de la Salud, como representante permanente que coordinará todos los esfuerzos por parte de gobierno estatal para intentar frenar esa contagiadera. ¡Ups!

Y por si eso fuera poco ayer mismo también harían acto de presencia los secretarios de Salud, Seguridad y del Trabajo, Enrique Clausen, David Anaya Cooley y Horacio Valenzuela, para auxiliar a las autoridades municipales y reforzar estrategias para aminorar los efectos de esos refriados que se han disparado en ese lugar y que ya lo han convertido en un foco rojo, a diferencia del resto de la región sonorense. ¿Cómo la ven?

Pues contrario a lo que sucede en esa comunidad fronteriza, las medidas emprendidas hasta ahora han permitido estar casi un 40% por debajo de la proyección de los enfermos estimados para esta fecha, lo que prueba que el munícipe sanluisino está pagando las consecuencias por querer hacer la cosas a su manera y no atender las recomendaciones, de ahí que la población igualmente se haya relajado, en vez de resguardarse.

Por lo que ahora sí que ni viendo le atina Santos, al pasarpor alto que colinda con dos latitudes vecinas con muchos infectados, como son EU y Baja California, lo que propicia el que haya un cruce diario de miles de personas, pero ni así se aplicó reforzando las acciones de prevención, de ahí que ahora esté “necesitando bules para nadar”, en aras de salir de esa crisis epidemiológicaque ahora enfrentan. Ni más ni menos.

Eso por como a todas luces esa municipalidad no se había sumado “al cien” a las tácticas preventivas y con las que Pavlovich ha ido a la vanguardia, como lo refleja que fuera el primer Estado en declarar una Emergencia Sanitaria, además de crear un Consejo de Salud para monitorear esa enfermedad, así como mejorar el equipamiento de los hospitales y la protección del personal médico, entre otros aciertos. ¡Órale!

“Da luz” CFE para ayudar a los usuarios…Y después de la falta de sensibilidad y solidaridad mostrada por los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo director nacional es Manuel Barlett, sí que algo es algo el que anunciaran que no lescobrarán a los usuarios que se pasen de rango en sus consumos, como una forma de ayudar a la economía familiar por lo de la actual pandemia del Covid-19. ¡Qué tal!

Si se toma en cuenta que a nivel local lo que son los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), presidida por Ignacio Peinado Luna, le han batallado para que les autoricen prórrogas de pago y reconexiones a sus agremiados, por la política de cerrazón adoptada por las instancias centrales y que sólo han sido posibles por la buena voluntad mostrada por el Superintendente de esta Capital, Norberto Ramírez. Así la batalla.

Porque lo que son Barlett Díaz y compañía nomás no se habían compadecido de la condición económica en que están los sectores más vulnerables de la ciudadanía, a tal punto que hoy más que nunca están en la disyuntiva de comer o pagar el abultado recibo de la “luz”, por como a muchos les recortaron los sueldos al parar las empresas y en el “píor” de los casos hay quienes hasta sus empleos perdieron. De ese vuelo.

De ahí que esa concesión que estarán haciendo los de la “Comisión”, mientras se mantenga ese período de distanciamiento social, o en el que nadie debe salir de sus casas para contrarrestar la propagación de ese mal, sí que en algo ayudará para que no sea tanto el gasto por ese concepto, partiendo de que entre más tiempo están en los hogares, másaumenta el uso de la energía eléctrica y de todo lo demás, lo que es real.

Por fin resguardan hospitales con seguridad…Con todo y que se habían tardado, pero finalmente trascendió que ya mandaron a resguardar los hospitales sonorenses mediante un despliegue puesto en práctica por el Ejército y la Guardia Nacional, con la mira puesta en salvaguardar su seguridad, sobre todo los que entraron en el programa de reconversión para atender a los afectados por el coronavirus. Así el dato.

Y es que como resultado de una acción coordinada entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Defensa Nacional, así como Seguridad y Protección Ciudadana, “blindarán” 184 nosocomios del País, de ahí que aquí ya estén comisionados elementos en seis de esos centros hospitalarios generales, como es el de Zona 14 y 2 de Hermosillo; el de la 5 de Nogales, y el Hospital General de Subzona 8 de Caborca.

E igual tienen bajo su resguardo el Hospital General Regional 1 de Ciudad Obregón y el Hospital General de Zona 3 de Navojoa; asimismoel almacén Delegacional y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), en los que reforzarán la vigilancia en las puertas principales de acceso peatonal y para vehículos, así como en el área de Urgencias y entrada de las unidades médicas, eso en el transcurso delo que dure la plaga que hay.

La verdad que es una vigilada que ya se hacía necesaria, por las condenables agresiones que hasta ahora han sufrido médicos y enfermeros, a pesar del riesgoso esfuerzo que hacen, las cuales han sido repudiadas por todo mundo, de ahí que la Fiscalía General de Justicia Estatal ya también advirtiera que esos ataques conllevan una penalidad de hasta tres años de prisión, o 300 días de trabajo comunitario en áreas de salud.

Aunque para no correr riesgos innecesarios, es que hasta las mismas autoridades del IMSS ya les recomendaran a los trabajadores de ese sector no utilizar el uniforme en las calles, en primer lugar para no ser detectados y ser blanco de alguna discriminación, y en segundo porque eso a la par reducirá las posibilidades de contaminación, que es lo que le teme la ciudadanía cuando los ve. Así la alertada.

“Reviran” y defienden la compra de estadio…Por ser de los que no se quedan con ella, el que luego luego ya ayer la reviró y defendió la compra del estadio de beisbol “Héctor Espino” de Hermosillo, es el “Presi” Andrés Manuel López Obrador, al en su mañanera rueda de prensa desde Palacio Nacional asegurar que es una mentira que le haya dado prioridad a ese inmueble sobre la compra de equipo médico. ¡Palos!

Lo anterior por como una vez que se hiciera pública la confirmación de esa adquisición por un monto de poco más de $500 millones de pesos, se convirtieraen una polémica nacional, por suponerse que hay otras urgencias causadas por el Covid-19, de ahí que sea por eso que López Obrador aclarara que es una transacción que había sido acordado desde el año pasado, a solicitud de la “Gober”, Claudia Pavlovich.

Es por lo que AMLO precisara con todas sus letras que es un inmueble adquirido para apoyar a los trabajadores al servicio del Estado de Sonora, como son los afiliados al Isssteson, por la millonaria deuda que arrastra esa institución desde sexenios atrás y que de esa forma no se destruyera y pasara a ser en un centro comercial privado, sino que se conservara como un centro deportivo para beneficio de los hermosillenses.

Razón por la cual es que Andrés Manuel defendiera que es una compra-venta que se pactara desde antes de que aparecieran los mortales catarros hoy tan de moda, y que a la vez incluye “el diamante” beisbolero del llamado “Tomás Oroz Gaytán” de Obregón, como parte de un plan para transformarlos en escuelas de “beís”, en las que se entrenarían a niños y adolescentes que sean promesas de ese deporte que es su preferido.

