“Gober” no ha dejado de atender el Covid-19

Pone peros a despensas alcaldesa de Morena

Crean confusión con venta en supermercados

Despiden a insaludable funcionario municipal

No ha dejado de atender el Covid-19 la “Gober”…Y con todo y el riesgo que implica, pero la que nomás no ha parado, por como se le ha seguido viendo por todos lados atendiendo la urgencia provocada por el coronavirus, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está que el fin de semana se le viera repartiendo despensas entre las familias más vulnerables de Guaymas. De ese pelo.

A ese grado se le ha captado a Claudia poniendo el buen ejemplo, a la hora de llevarle ayuda a los más necesitados que viven al día, como lo exhibe que el pasado viernes con tapabocas y toda la cosa recorriera la colonia Fátima del puerto guaymense para entregarles paquetes de alimentos como partede las acciones del Plan Emergente de Seguridad Alimentaria puesto en marcha por el Gobierno estatal. ¡Qué tal!

En lo que es una visita con la que la Mandataria, ahora sí que dejó un buen sabor de boca,la cual aprovechó para reiterarle a la población el llamado a continuar con el programa de distanciamiento social denominado “Quédate en Casa Obligatorio”, por estar comprobado que es la mejor “vacuna” que para disminuir los contagios de esos resfriados de los que ya iban casi 140 casos, con más de una quincena de muertes. ¡Zaz!

Así está haciendo realidad esa estrategia alimenticia con el que se beneficiará amás de 100 mil sonorenses en condición de pobreza en los municipios de Agua Prieta, Álamos, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, a partir del como de manera preventiva se le obligara a la ciudadanía el permanecer en sus hogares. ¡Órale!

Y es que con esas donaciones de alimentos al menos les estarán asegurado tener que comer durante un mes, por estar surtidas como para ese tiempo, al contener frijol pinto, avena, arroz blanco, azúcar, harina de maíz, harina de trigo, aceite, leche, latas de atún, de ensalada, legumbres y sardina, así como lentejas, pastas y purés de tomate, entre otros productos, es decir, están con un surtido muy bien campechaneado. De ese tamaño.

Pero por si eso fuera poco y por otro lado, lo que es Pavlovich Arellano ya también se está adelantado a los hechos, al proponer el Plan de Reactivación Sonora 2020-2021, a fin degarantizar el regreso de los ciudadanos a las actividades económicas de forma gradual y segura, una vez que concluya esa contingencia epidemiológica, que según las proyecciones de los expertos sería el venidero 30 de mayo. ¿Cómo la ven?

Al ser una actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, para incluirle ese capítulo emergente y para ese efecto es que ya se instalara la Mesa Técnica de la Comisión Sectorial de empleo, competitividad y desarrollo regional del Sistema de Planeación Democrática del Estado, que tendría como principales operadores al Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, y el titular de la Cofetur, Luis Núñez Noriega.

Pone peros a despensas alcaldesa de Morena…Dan cuenta que la que todo hace indicar que quiso “llevar agua para su molino político” con lo del Plan Emergente de Seguridad Alimentaria promovido por el Gobierno del Estado, es la por algo repudiada alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero Borbón, con la repartición que acaban de hacer por allá, importándole un bledo el bienestar de los navojoenses. ¡Vóitelas!

Eso al aflorar que “La Chayo” Quintero se apareció en el centro de distribución que se colocara en ese municipio de la región del Mayo, pero no crean que para ayudar, ni para donar una despensa, mucho menos para ponerse a cargar cajas, sino más bien para menospreciar ese respaldo en especie que las instancias estatales les enviaran a las personas de por aquellos lares, lo que dicen que estuvo de no creerse. ¿Qué no?

Porque con aquellos ovarios, por no decir más “fello”, manejan que la “Presimun” de Morena se apersonó para alegar que ella tenía otros datos de gente vulnerable, por lo quepedía que esos víveres quedaran bajo su resguardo, poniéndole peros a la repartición conjunta que traen el Estado, la Guardia Nacional y Policía Estatal, con muy buenos resultados, por lo que así quería hacer “caravana con sombrero ajeno”. ¡Ñácas!

Sin embargo lo que se le olvidó a Quintero Borbón, es que ese paqueterío que se está haciendo llegar a los habitantes de los barrios empobrecidos, es que esas zonas de atención prioritaria fueron definidas por la Secretaría del Bienestar, o sea, por el mismo Partido que usó la señora para llegar al poder municipal, porque hay que recordar que la chapulineada polaca también se le da muy bien, así como el oportunismo. ¡Palos!

Ante lo que está de más el apuntillar que después de ese despreciable y cuestionado papelito o papelón que hiciera, y con el que evidenciara su falta de tacto y oficio político, así como el nulo compromiso con los mayitos“más golpeado$” por el Covid-19, ahora sí que la ni tan flamante munícipe no va hallar donde esconder su cabecita llena de ocurrencias, por nomás no acabársela ante las críticas que “le han llovido”.

Pues dicen los que saben, que están tan enojadas o “encabr…itadas” las mayorías con ella por el atraso económico y la falta de oportunidades que hay en esa localidad, que eso que hizo ayerfue la gota que derramó el vaso por el hartazgo que hay, de ahí que los chines y jotas no se hicieran esperar en su contra. ¡Mínimo!

Aunque ese no es el único esbirro en que ha incurrido una presidenta municipal morenista y otro mal ejemplo de ello lo representa la “Presi” de Guaymas, Sara Valle Dessens, al trascender que muy a la chita callando interpuso controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto estatal de Emergencia Sanitaria, ante lo que le dieron “palo” por lo mal que lo hiciera. ¡Pácatelas!

Crean confusión con venta en supermercados…Ahora sí que como consecuencia de todas las falsedades que han circulado sobre el coronavirus, todo hace indicar que eso causó que se suscitara una confusión, luego de que en las redes sociales circularan algunas imágenes con cintas restrictivas que fueron puestas en algunas áreas de supermercados para evitar la venta de artículos que no fueran básicos. ¡Ups!

No por nada es que quien luego aclarara esa errada versión en su cuenta de Twitter, es el secretario de Salud, Enrique Clausen, al señalar que “Las medidas para empresas esenciales se mantienen en los términos originales del decreto de Emergencia Sanitaria, no existe ninguna nueva disposición al respecto, por lo que se ordenó el retiro de las cintas restrictivas que fueron colocadas en algunos negocios”. De ese vuelo.

Aún así y para que quedara más claro, es que hasta la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson) enviara un comunicado oficial en el que informaba y confirmaba que hasta el momento no existen cambios que obliguen a esas tiendas comerciales a restringir sus ventas, sino que por el contrario pueden continuar ofertando su abasto en general. Así la precisión.

Tan es así que hasta se implementó un operativo para verificar la realidad de ese señalamiento que se hiciera de manera virtual, mismo que causará incertidumbre entre los hermosillenses, aún y cuando era algo que no tenía lógica, por no haber ningún impedimento al respecto, y por suponerse que si están abiertos, es para que vendan de todo los que tienen en sus anaqueles, que es lo que se aclarara. Ni más ni menos.

Despiden a insaludable funcionario municipal…Para los que dudaban de que en “Polvojoa” de todo pasaba, de ahí la mala fama, ahí tienen la negligencia en que incurriera en plena contingencia por lo del coronavirus el de Servicios Públicos Municipales, Federico Solorio Valenzuela, al que le costara la chamba su negativa a proteger a los recolectores de basura, al nomás no preocuparse y ocuparse por ellos. A ese punto.

Toda vez que antes de ser cesado de ese puesto los trabajadores de esa área de la Comuna de Navojoa llegaron al grado de correr de sus oficinas a Solorio Valenzuela, por como “se montara en su macho” e ignorará las peticiones que reiteradamente le hicieran para que los dotara de cubrebocas, guantes y gel antibacterial, entre otros implementos, porque simplemente “le valió” el protegerlos en su salud. ¡Glúp!

No en balde es que después de que se hiciera público el como “lo echaron” a empujones de la también llamada Cuadra Municipal, por esa insaludable indolencia en la que rayara, es que se supiera que a otra por el estilo, como es la “máxima” jefa de ese Ayuntamiento, Rosario Quintero Borbón, no le quedara “díotra” más que “cortarlo”, y no por lo sano, sino más bien por lo insano, al retirarlo del cargo, y no era para menos.

Derivado de que el negligente funcionario pasara por alto lo advertido por el Director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez, con todo y que era algo de sentido común, como es el que los también identificados como “tirabichis”, junto con las empleadas del hogar, son de los dos grupos con mayor riesgo de contagiarse, por el mal uso de tapabocas y el incorrecto desecho del basurerío.

Pero “pos” esa es la insensibilidad de los vividores públicos emanados de Morena, como una vez más se demostrara, al en esta ocasión exhibirlo los burócratas sindicalizados de esa área municipal. ¡Ouch!

