¡Lo dicho!, que va pa´ largo el coronavirus

Abona “Gober” a contingencia económica

Por fin pagaron el estadio “Héctor Espino”

Que no es casual el espaldarazo a alcaldesa

¡Lo dicho!, que va pa´ largo el coronavirus…Y lo que se diagnosticó se confirmó, como es que el que va pa´ más largo que un político, es el coronavirus, de acuerdo a lo ayer destapado y proyectado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de que la llamada “Susana Distancia” se extenderá hasta el 30 de mayo y en el mejor de los casos al 17 de ese mismo mes. De ese pelo.

De ahí que para los que ya no aguantan el estar encerrados en sus casas y de hacerle caso a la Jornada de Sana Distancia, pues sí que tendrán que “tomar pasiflorina”, porque según lo adelantado por Hugo López-Gatell Ramírez, todavía faltaría que “se chuten” otra cuarentana y cacho, con lo que más bien ya sería más de una ochentena, como es en las zonas del País en las que hay una mayor incidencia y transmisión. ¡Zaz!

Porque a partir de lo ventilado por el segundo de a bordo de la Secretaría de Salud, ya que lo que es el primero, o Jorge Alcocer, nomás no ha pintado, el regreso a la vida o actividad se daría de manera diferenciada, basada en los municipios con nula intensidad de contagios y en los que sucede todo lo contrario, para lo cual han dividido a México por regiones, siempre y cuando sigan con las instrucciones preventivas.

Para el caso es que el también identificado como vocero del Covid-19 presentara un mapa en el marco de la mañanera conferencia del “Pejidente”, Manuel López Obrador, en la que con diferentes colores mostrara el como en 979 municipalidades que no cuentan con esos enfermos reanudarían las clases escolares y la operatividad normal a mediados del próximo mes, partiendo de la proyección de los expertos. ¡Qué tal!

Mientras que en el resto de las áreas municipales, mil 21 que son vecinas de las que padecen unas altas contagiadas; y las 463 que registran una cantidad elevada de infectados, son en las que volverían a las aulas hasta el 1 de junio, a la par de que la reanudación del accionar económico y social sería paulatino, siempre y cuando se sigan aplicando las acciones de mitigación para lograr aplanar la curva de esa epidemia. ¡Tómala!

Pues en base a lo avizorado por los especialistas, el pico de esos mortales refriados se daría entre el 8 y 10 de mayo, y cuya pandemia podría llegar a su fin el 25 de junio, derivado de que según esto hasta ahora en la Nación se ha sido exitoso de evitar que ese clímax epidémico se dispare en un sólo momento, no obstante y que todo puede suceder, con un posible rebrote, de no seguirse con la prevención. ¡Vóitelas!

Es por eso de esa recomendación que están proponiendo, de segmentar la movilidad ciudadana en la República Mexicana, a fin de hacerla gradualmente, pero también buscando que la gente no se desplace entre los Estados, para que no se siga desparramando ese virus, como se lograra en la pasada Semana Santa, en la que se impidiera la propagación de esa enfermedad y que es por lo que ya se está viendo la posible salida.

Y obviamente que Sonora, en la que ya van más de 100 casos, con 12 muertes, comparados con los más de 6 mil y 500 muertos a nivel nacional, no podía escapar a esa segmentación, de ahí que a Hermosillo le correspondería ponerse en marcha en junio, pero siempre y cuando sigan acatando la segunda fase del programa “Quédate en Casa” y le bajen a las fiestas de fin de semana, porque de lo contrario quién sabe.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Abona “Gober” a contingencia económica…Quien ha seguido demostrando que para nada a dejado de lado la contingencia económica provocada por la emergencia sanitaria, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ahora creara el Programa Emergente de Estímulos para el Desarrollo del Sector Agroalimentario, con una bol$a de 50 millones de pesos. De ese tamaño.

Toda vez que de esa forma la Mandataria Estatal está incentivando una actividad primaria que es fundamental en estos momentos, como es la producción de alimentos, por aquello de que todo puede dejarse de hacer, menos el comer, de ahí que hoy más que nunca es de suma prioridad, ante la actual plaga de gripes que se enfrenta a todos los niveles, por ser un rubro de los catalogados como más básicos. Ni más ni menos.

Casi por nada es que Claudia, mediante una videoconferencia que sostuviera con los productores del ámbito agrícola, ganadero, acuícola y pesca de la Entidad, los considerara como promotores de un sistema productivo que es esencial, de ahí el porque son de los que no han parado de trabajar y han hecho posible que los sonorenses tengan en sus mesas y alacenas los productos que producen. Así el reconocimiento.

Es por lo que les dijera: “¿Qué quiero con este tipo de crédito? primero que nada, que el sector más pequeño, dentro de ustedes, pueda salir adelante a pesar de la crisis, porque ustedes son esenciales y necesitamos tener la suficiencia alimentaria para el Estado”, de ahí que tendrá una tasa cero de interés en los primeros cuatro meses, y después una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de las más competitivas en el mercado.

Y como “amor, con amor se paga”, es que Baltazar Peral, el presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora A.C. (Aoass), le correspondiera anunciando que los agricultores del Sur de la región sonorense apoyarán al Gobierno del Estado con paquetes alimentarios para las personas más vulnerables, como una forma de corresponder al respaldo que le está dando a los empresarios de ese renglón.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por fin pagaron el estadio “Héctor Espino”…El que ventiló que la Federación por fin ya apoquinó, o pagó $511 millones 690 mil pesos por concepto de la venta del estadio de beisbol “Héctor Espino” de esta Capital, es el Secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro Gallegos, después de que es una transacción que se había eternizado y de la que no se había vuelto a saber nada. ¿Cómo la ven?

O séase que así estuvo la buena noticia ventilada por Navarro Gallegos, al manejar que hace como un mes que el gobierno federal realizó dicha liquidación, pero que ante la necesidad que hay de fortalecer la infraestructura hospitalaria para mejorar la capacidad de atención médica por lo del coronavirus, es que parte de esos recursos ya se han reorientado para ese fin, por hoy en día ser lo más urgente. A ese grado.

No en balde es que el operador financiero del Estado manejara que de la mencionada cantidad, $311 millones 690 mil pesos se canalizarán para mejorar lo hospitalario y los materiales médicos; a la vez que $140 millones se destinaron al Fondo de Pensiones del Isssteson, como era el plan original; mientras que con $60 millones se reforzará a lo que es la Secretaría de Seguridad Pública. Así las cuentas claras.

Pero por si quedaran dudas y para ahondar en detalles, es que quien ayer también saliera a dar más especificaciones al respecto, es el Subsecretario de esa misma dependencia hacendaria, Luis Iribe Murrieta, en primer lugar para precisar por qué no se había dado a conocer antes, aclarando que es porque aún no habían determinado las condiciones de esa compra-venta, de ahí que al no ser oficial, no lo podían hacer público.

Aunado a que el también ex Tesorero Municipal de esta Ciudad del Sol, abundó que todavía siguen en pie las negociaciones para la comercialización del otro parque de “beís”, como es el “Tomás Oroz Gaytán” de Obregón, aunque sería por una suma menor, por ser parte de la propuesta inicial que se le hiciera a la administración de la llamada 4T y que es por lo que también está en vías de concretarse. Así el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que no es casual el espaldarazo a alcaldesa…Con todo y la sorpresa que implicara, pero el que dan cuenta que no es producto de la casualidad, es el espaldarazo presidencial que acaba de recibir la alcaldesa, Célida López Cárdenas, por el anuncio que hiciera el “Presi”, Manuel López Obrador, de que la apoyará con $500 millones de pesos para obra pública, entre ella el bacheo y rehabilitación de calles.

Al trascender que esa respaldada más bien es resultado de la política de “picar piedra” y del cabildeo que desde hace rato ha venido haciendo ante López Obrador para la asignación de presupuesto, como parte de una estrategia para reconstruir las vialidades con concreto hidráulico y que es por lo que hoy se iba a subastar la Unidad Deportiva del Cárcamo, que finalmente suspendiera y que es por lo que AMLO entrara en su rescate.

Razón por la cual es que Célida Teresa celebrara la promesa que Andrés Manuel hiciera en su diaria conferencia, luego de que le mandara a decir que ya no tendrá que vender los citados campos deportivos localizados a un lado del Parque La Sauceda, porque para que salga de esa urgencia financiera que se agudizara por lo del Covid-19, le destinara ese medio millar de millones, que ahora se espera que lleguen.

Aún y cuando se da por sentado que es una “lana” que será toda una realidad, y que por cierto no es cualquier cosa o “bicoca”, por formar parte de un plan emergente que tendrá una presupuestación de $25 mil millones de pesos para financiar a medio centenar de ciudades, con la finalidad de reactivar la actividad económica causada por la paralización que actualmente hay, por lo que así luce de formal. ¿Qué no?

