Exhiben insaludable negligencia federal…Una vez más volvió a demostrarse que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, por el debate al que le entrara el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ante la denuncia que hiciera el actor Eugenio Derbez y el revire de la delegada del IMSS, Desirée Sagarnaga, sobre las carencias que padecen los médicos para hacerle frente al coronavirus. ¡Zaz!

Toda vez que “sin anestesia” ni nada que se le parezca, pero Bonilla Valdez terminó de destapar la cloaca, en torno a la falta de seguridad que enfrentan los galenos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 20 en Tijuana y que no creen que sean diferentes al de otras ciudades, como lo ventilara Derbez, de ahí que llegara al grado de decir que estaban “cayendo como moscas” ante esa epidemia. De ese pelo.

Y si se parte de que dicho rebelado Mandatario Estatal es del mismo partido que gobierna a nivel federal, como es Morena, y que es al que le compete regular a ese sector de salud, “pos” ya no podrán decir que se trata de un “golpetello” político de parte de los conservadores, y si acaso lo pudieran justificar como un “fuego amigo”, pero así estuvo esa exhibida con la que evidenciaran al “Inseguro Social. ¡Pácatelas!

Por lo que así le terminó de dar la razón la histrión del cine y la televisión, después de la desmentida que en un principio le diera Sagarnaga Durante, al refutarle que era falso lo que ventilara en las redes sociales y que se hiciera viral, luego de una carta con una serie de inconformidades que le hicieran llegar, y a la que de seguro le cambiaron el nombre del “doítor” remitente para que no lo corrieran. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que el aventado Ejecutivo bajacaliforniano aprovechó la recta para “recetarse” a Desirée, al públicamente mandarle a decir que podrá haber algunas imprecisiones en la misiva leída por el citado cómico, pero que el fondo es cierto, al “señalarle con dedo de fuego” que desde su llegada “no se ha puesto las pilas”, de ahí que los ciudadanos “lo estén hallando en su salud”, al no garantizárseles una buena atención.

Aunque lo más grave de lo que ya está pasado en ese Estado, que se ha convertido en el epicentro de esos fatídicos resfriados en México, por la cantidad de enfermos y muertos que ya contabiliza, es que sea algo que podría suceder en otras Entidades, sí se confían en la Federación, de ahí la ventaja que se ha tenido en Sonora, de que la gobernadora Claudia Pavlovich haya implementado su propia estrategia operativa y preventiva.

Pero para quien dude de lo anterior, ahí tienen que ayer mismo en la conferencia mañanera del “Pejidente”, Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, de alguna manera avaló lo destapado por Bonillas, al llamar a denunciar a quienes obstruyen que los seis millones de equipos médicos que en teoría se han entregado, en su mayoría no hayan llegado a su destino.

Una realidad las multa$ por salir de casa…Y como sobre aviso no hay engaño, las que desde el pasado lunes ya son toda una realidad, son las multa$ que les están aplicando a quienes no están respetado las disposiciones restrictivas contempladas en la segunda fase del programa “Quédate en Casa Obligatorio”, para prevenir los contagios por el Covid-19 y que estará en vigor hasta el venidero 30 de abril. De ese vuelo.

Y es que de acuerdo al reporte presentado por el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, David Anaya Cooley, en el inicio del reforzamiento de ese plan ordenado por el Consejo Estatal de Salud, con el que buscan reducir al 85% de la movilidad ciudadana en la Entidad, “se levantaron” 130 multa$ a los que no justificaron la salida de sus casas, para actividades que fueran esenciales o de extrema necesidad. ¡Ñácas!

Aún y cuando previamente ya se había advertido hasta el cansancio, el que solamente se permitiría el salir de los hogares por 6 motivos considerados como elementales, como son para adquirir medicamentos, productos básicos, ir al trabajo y apoyar a personas con discapacidad, entre otros, porque de ahí en fuera se harían acreedores a una infracción por desacato, que oscilaría entre los $260.64 y $8 mil 688 pesos. ¡Ups!

Sin embargo ha llegado a tal punto la resistencia e inconciencia social, a pesar del riesgo de contagio que se corre al andar en las calles sin ninguna necesidad que atender, que incluso hubo cuatro individuos que fueron turnados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, de ahí que los $ancionado$ tendrán de dos sopas, como es el pagar la multa, o en su caso cumplir 36 horas de arresto por falta administrativa. ¡Glúp!

Casi por nada es que Anaya Cooley reiterara que “Nuestra gran vacuna está en nuestras manos y corresponde a quedarse en casa”; a la par que el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, apuntillara que “hay que sacar de la cabeza” que el 1 de mayo se regresará a la normalidad”, porque a mitad de ese mes es cuando iniciará la curva ascendente de ese mal. ¡Palos!

Y como se calcula que a la Fase 3 podría entrarse alrededor del 16 de ese mismo mes en que se celebra la Batalla de Puebla, es por lo que la reanudación de la vida sería gradual, y más después de que se corroborara, que esa enfermedad es de las más mortíferas en su tipo. Ni más ni menos.

“$e la devuelve” a diputados la “Gober”…Quien “ya $e la devolvió a los diputados”, es la “Gober” Claudia Pavlovich Arellano, porque en su afán de buscar recursos extras para tratar el coronavirus, es que ahora les propusiera el probar la reasignación de parte del crédito de mil 300 millones de pesos autorizado en la Ley de Ingresos 2020, a fin de comprar equipo y material médico para hospitales. ¡Qué tal!

En esos términos financieros está el replanteamiento que les hiciera Claudia, después de una iniciativa que surgiera y que proponía bajarle lo ya presupuestado a algunas dependencias estatales, con lo que “les estaría agarrando la palabra”, pero sin alterar ninguna operatividad oficial, ya que se recurriría a un dinero que todavía estaba por ejercerse, de ahí que sólo se pospondría lo que estaba proyectado hacerse con él. ¿Qué no?

Para ese efecto es que manejara que el plan es que se “palomeara” la reorientación de hasta el 40% de esa “lana” para destinarla a la adquisición de equipamiento e insumos médicos, que se sumarán a lo que ya están contemplados para el nuevo Hospital General de Especialidades, que también es una necesidad ante esa circunstancia, por todavía no estar “al cien” en lo que tiene que ver con ese rubro. ¿Cómo la ven?

No en balde es que la gobernante resaltara la urgencia de esa aprobación, al por estos lares existir un mayor peligro de esas contagiadas, y con más letalidad, por el alto el índice de enfermedades crónico-degenerativas entre los sonorenses, razón por la cual es que hiciera hincapié en la importancia de que todos hagan su parte, para ofrecer una respuesta lo más oportuna y efectiva en los actuales momentos de emergencia sanitaria.

Más menos así es como Pavlovich Arellano “les dejara la pelotita en la mano” a los tribunos, de ahí la trascendencia de que ayer mismo pudieran haberle dado pa´ delante a ese VoBo o visto bueno, en lo que sería la reunión de Pleno del Congreso del Estado, con la finalidad de estar preparados y poder atender mejor a quienes contraigan ese virus, ante la posibilidad de que se colapse el sistema hospitalario. ¡Mínimo!

“Ya ni la chifla” la CFE por subir la “luz”…Vaya que quienes tendrán talacha de más, son los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUE), que preside Ignacio Peinado, por la falta de tacto mostrada por el dinosaurio de la polaca y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, al en plena cuarentena por el Covid-19 haberle dado por aumentar la tarifa doméstica en un 4%. ¡De no creerse!

Ya que tal incremento tarifario se da en el marco de la negativa de esa paraestatal, que se jacta de ser de clase mundial, pero solamente para cobrar, de hacer descuentos o aplazar las fechas de pago de los abultados recibos, debido a la paralización económica que hoy en día experimente el País, pero por toda respuesta lo que es Barlett Díaz y sus malas compañías están haciendo todo lo contrario. De ese tamaño.

Porque según datos de la misma Comisión, durante el presente mes de abril los usuarios pagarán 0.837 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora en el rango de consumo básico, en lo que es una cifra que representa un alza de 0.44 pesos, con respecto a los 0.793 pesos por kilowatt-hora que se habían mantenido para apoyar a familias de menores recursos durante casi toda la administración anterior. Así el cambio.

Luego entonces así está la insensibilidad social del gobierno federal bautizado como el de la 4T, encabezado por el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, lo que explica porque ya el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo colocara casi en el lugar 60, entre 90 naciones, como de las que menos ha respaldado con incentivos a su población, en la actual plaga de gripes, por lo que así está la simulación y el doble discurso. ¡Órale!

Es por lo que se da por descontado que los que pondrán el grito en el cielo, no sólo serán Peinado y sus agremiados, sino también los pequeños comerciantes e industriales, aún y cuando están en otro esquema de tarifas, y no sólo por ser de los que también habían pedido una con$ideración, sino porque igual no tarda en llegarles “su aumentito”, que sería como “el tiro de gracia”, por como ahorita “no se la acaban”.

Con todo y que de última hora por la tarde se emitiera un comunicado por parte de la CFE, en el que rechazaban esa supuesta alza publicada en los diferentes medios de comunicación, bajo el argumento de que esas incrementadas son determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que “más bien olió” a que se trató de una reculada, o “pa´ tras los filders”, ante el repudio popular que causara. ¿Será?

