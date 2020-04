Siguen un paso adelante contra Covid-19

Siguen un paso adelante contra Covid-19…Y como en ningún otro lugar del País, aquí sí que han seguido un paso adelante contra el Covid-19 y para prueba está el que desde ayer y hasta el 30 de abril entrara en vigor el programa “Quédate En Casa Obligatorio, Fase 2”, a fin de reducir en 85% la movilidad de personas en las calles y espacios públicos y así tratar de mitigar la propagación masiva de ese mortal virus.

Con lo que está de más el apuntar que la que nuevamente está sentando un precedente preventivo, es la gobernadora Claudia Pavlovich, por como a través del Consejo Estatal de Salud, así como las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y los alcaldes de 12 municipios que concentran el 90% de la población, implementaran una serie de medidas de prevención, pero ya con un sentido de obligación. De ese pelo.

Y es que luego de que las mayorías noentendieran a la primera, o al primer grito contra el coronavirus, ahora establecieron sólo 6 causas para salir de las casas y circular por la vía pública durante el periodo más crítico de esa epidemia de resfriados, al grado de que las corporaciones policiacas municipales y Estatal de Seguridad Pública, con el apoyo de las fuerzas armadas, estarán facultadas para sancionar.Así como los están leyendo.

Porque de aquí pa´l real únicamente podrán salirse del resguardo domiciliario para realizar actividades esenciales como el comprar de alimentos, artículos farmacéuticos y de primera necesidad; así como para acudir a centros sanitarios, hospitales o clínicas de salud o los establecimientos abiertos; e igualmente para trasladarse al trabajo, pero portando la credencial o mínimamente el uniforme que lo compruebe. ¡Ups!

Por el estilo otro de los motivos por lo que permitirán el salir del hogar será para asistir a los bancos, y de igual maneraal retornar al lugar de residencia habitual; así como el transportarse para el cuidado de adultos mayores, y menores dependientes e individuos con discapacidad, o en condición vulnerable, pues salvo esas justificaciones, por ninguna otra causa se podrá andar “como chino libre” por la ciudad. ¡Tómala!

Tan es así que para garantizar que se cumpla con esos ordenamientos, es que incluso se acordó que una sola persona viaje en un vehículo particular, eso aunado a que para quienes incurran en desacato, o persistan en no hacer caso, podrán ser objeto de apercibimiento, multas, arresto y hasta el uso de la fuerza policial para que los devuelvan a sus viviendas, en aras de hacer prevalecer el bien común y de la salud en general. ¡Zaz!

A tal grado han radicalizado la restricción, que hasta pondrána disposición del Ministerio Público a todos aquellos que hayan sido diagnosticado con esos catarros y sean sorprendidos contagiando o sin respetar la cuarentena, al no quedarse en aislamiento como lo mandan las instancias médicas, lo que habla de que ya no habrá tolerancia, por como le estarán parando el alto a quienes no quieren hacerlo por las buenas. ¡Palos!

“Le ha llovido” a diputada por de$fa$ada…A la que vaya que sí que “le ha llovido” por el sesgado y politizado llamado que recién hiciera, es a la coordinadora de los “disputados” de Morena en el Congreso del Estado, Ernestina Castro Valenzuela, al proponer reasignar $2 mil millones de pesos del presupuesto estatal para apoyar a sectores que ya están siendo respaldados. Así de desfasada.

Casi por nada es que se diga que a ese punto anda muy fuera de la jugada Castro Valenzuela, por “sacarse de la manga” una iniciativa con la que se viera muy reiterativa, por de a cómo el Gobierno del Estado desde el inicio de la contingencia económica causada por el coronavirus promoviera apoyos para los sectores más desprotegidos, como el de los pequeños empresarios y comerciantes, grupos vulnerables y hasta municipios.

Es por eso que causará extrañeza el que esté queriendo que se saquen fondos de donde no los hay, o de dependencias que están paradas, pero que los van a necesitar una vez reactivadas, y para apoyar a rubros a los que ya se está atendiendo, así sea haciendo malabare$ y milagro$ presupuestales, y contactando financiamientos privados, pero al parecer doña “Tina”, o “Destinada”, ni por enterada se ha dado. Así el dato.

Sin embargo lo que es para el ámbito de la Federación, lo que es Valenzuela nomás no ha volteado a ver que no han hecho nada en concreto, a la hora de financiar a esos renglones productivos que ordenaran parar por no ser prioritarios, al por ejemplo todavía no verse nada claro de los créditos anunciados por el “Pejidente”, Manuel López Obrador, al únicamente haber quedado en puras palabras que se lleva el viento. ¡Vóitelas!

Y para quien dude de lo anterior ahí están los sentidos reclamos que le volvieran hacer aLópez Obrador los dirigentes de Index, Coparmex y Canacope, para que apoquine lo que han prometido, pero que no han hecho realidad, por lo que así está “el dedo en la llaga que de nuevo les pusieran” un Gerardo Vázquez Falcón y Arturo Fernández Díaz, de los dos primeros gremios, y no es para menos, por como los han dejado $olo$.

Más menos así estuvo la exhibida para Ernestina, por esa revirada “que le pegaran”, y que muy seguramente que hoy “se le van a recordar” en la sesión que tendrá lugar en la Cámara de Diputados, que volverá a la actividad a casi un mes de haber paralizado funciones, en una reunión que será a puerta cerrada y en la que propondrán que en el ínter de esa emergencia sanitaria se lleven a cabo en el Auditorio Cívico del Estado.

Ayudan con el ¡“Dar más por los demás”!…Quien nomás no ha parado de ayudar con su cruzada llamada “Dar más por los demás”, que es parte de una iniciativa de acuerdo social por Hermosillo, en la que participan un sinfín de organizaciones asistenciales, es la “Presi”, Célida López Cárdenas, como lo exhibe el que de nuevo ayer exhortara a donar por los que menos tienen, ante la actual urgencia de salud. ¡Órale!

Es por lo que Célida Teresa apelara al sentido humano y solidario de los hermosillenses, para que ayuden a ayudar a los grupos más vulnerables que enfrentan muchas dificultades económicas por ser de los que viven al día, a raíz de que tuvieran que dejar sus actividades laborales para protegerse del coronavirus, de ahí que no tengan asegurado el pan de cada día, y mucho menos el de los que están por venir. ¿Cómo la ven?

No en balde es que a nombre de las familias beneficiadas agradeciera a los empresarios, ciudadanos y funcionarios en general, por como han contribuido a esa campaña con la cual han podido entregar apoyos alimentarios a quienes menos tienen, aunque por nunca ser suficientes, derivado de la gran necesidad que hay, es que convocara a todos los que puedan aportar algo a que lo hagan, incluidos productos de limpieza.

En esos términos se le ha visto a López Cárdenas comprometida con las causas populares y las áreas más necesitadas, como lo demuestra el que ha recorrido las colonias urbanas y la zona rural para distribuir lo relacionado con alimentos básicos como granos, frutas, verduras y demás, como las que ayer les regalaran los agricultores, al donarles toneladas de sandía, toronja, tomate y garbanzo. ¡Qué tal!

Así es como la alcaldesa ha estado haciendo la diferencia por los que menos tienen y no es para menos, por la forma en que ha sumado a todo mundo a hacer su buena obra de por estos días, y para seña está que ya también están participando el Banco de alimentos y la organización Hermosillo, ¿cómo vamos?; así como las tiendas Oxxo y Abarrey como receptoras, al igual que la sede del DIF y el mismo Palacio Municipal.

Que hacen mancuerna en pro de la justicia…Con todo y que hoy en día todo gira alrededor del Covid-19, pero lo que no puede pasarse por alto, es la buena mancuerna que otra vez hicieran la Fiscalía General de Justicia estatal y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de los que son titulares Claudia Indira Contreras y Francisco Gutiérrez Rodríguez, para hacer justicia en el asesinato de la pequeña Ana Paola.

Pues a ocho días del crimen de la citada menor de 13 años de edad cometido en Nogales y que conmocionara no sólo a esa frontera y la Entidad, sino que también adquiriera resonancia nacional, logró detenerse al culpable y condenársele a 70 años de prisión, con lo que se refrendó el compromiso de no impunidad y de sentencias ejemplares parafeminicidascomo José Ramón “N.”, de 32 años de edad.De ese tamaño.

Si se toma en cuenta que al Juez que le tocó llevar el proceso abreviado no se anduvo por las ramas para darle la pena máxima al imputado, mediante el juicio que se le siguiera y que concluyera el pasado viernes, luego que frentea su abogado defensor aceptara su culpabilidad por ese horrendo homicidio, violación y robo, motivo por el cual es que entra a la casa de la víctima, en el fraccionamiento Real del Arco. De ese vuelo.

Y para que se den una idea del tipo de amenaza que representaba para la sociedad el sentenciado criminal, quien era originario de Agua Prieta, que no nomás contaba con antecedentes por el delito de atraco a una farmacia, sino que además era adicto a la anfetamina, “crystal” y fentanilo, de ahí que al hacer un cateo en su domicilio, es que intentara huir, a la vez que pretendió agredir a los policías con un arma blanca. ¡Ñácas!

De ahí el acierto que al homicida se le haya sentenciado en cuestión de horas, ante la contundencia de las pruebas presentadas, lo que de alguna forma refuerza la confianza en las autoridades justicieras, y más en un tiempo en que esta en boga la exigencia de equidad de género, de ahí que una manera de abonarle es resolviendo esos atentados criminales contra ese sector que ha sido de los más agredidos y violentados.

