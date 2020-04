Ni el viacrucis ¡se salva! del coronavirus

Ven má$ claro los pequeños empresarios

Tiene eco propuesta de dirigente del PRI

¡Vuelve a la vida o vendimia! el Mercado

Ni el viacrucis se salva del coronavirus…A partir del como con lo de la epidemia del coronavirus ya es un verdadero suplicio el que se vive, por los casos y muertes que ya ha provocado ese raro resfriado, es que era de esperarse que en la actual Semana Santa también suspendieran los tradicionales viacrucis que se llevan a cabo, como el del Cerro de la Campana, y que promueve la Arquidiócesis de Hermosillo. ¡Zaz!

Por lo que ahí tienen que ante la cuarentena que impera hoy en día, es que al igual que otras muchas actividades, en esta ocasión lo escenificaron de manera virtual, o por medio de plataformas digitales, para que los feligreses pudieran escucharlo, ya que el sacerdote estuvo rezando el rosario, por lo que así está el cambio o la adaptación aprobada por el arzobispo, Ruy Leal Rendón, a fin de evitar la propagación de ese virus.

Pero en tanto que los de la iglesia católica están haciendo su parte por sus semejantes, al sumarse a las medidas preventivas contra esas gripes, lo que nomás no han entendido razones, son los jefes de la tribu yaqui, ubicados en el Coloso Alto y Bajo, que organizan los rituales de Cuaresma, y para lo cual montan unas ramadas a las que van “un gentío de gente”, y es que nomás no los quisieron suspender. De ese pelo.

Razón por la cual es que incluso el director de Inspección y Vigilancia Municipal, Gino Saracco, se viera en la necesidad de advertir que solicitarían a la Unidad de Protección Civil del Estado, el que por estas fechas restrinjan las visitas a esos lugares para que no haya muchedumbres y probables contagios, porque con todo y que les cancelaran el permiso, simplemente “les valió” la salud pública, al salirse con la suya. ¡Tómala!

A ese punto es que pusieran en riesgo a los hermosillenses con ese evento étnico, por como con todo y los infectados que ya hay, al sumar 55 y 8 muertos hasta el “juebebes”, aún así lo realizaron, eso a pesar del desesperado videomensaje que acaba de enviar por las redes sociales la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, para alertar a los sonorenses de que ya se está en la fase de mayor riesgo. ¡Vóitelas!

Es por eso que la Mandataria Estatal reiterara que el llamado a quedarse en sus hogares no debe ignorarse, por estarse en un momento decisivo para evitar la proliferación de esa mortal virulencia, al señalar que de acuerdo a los que saben de prevención, según esto el aislamiento social es la mejor manera para hacer que no cunda en su ya inminente fase 3, que es cuando ya llega a su pico, o la máxima curva de esa pandemia. ¡Ups!

Casi por nada es que Pavlovich Arellano ponderara: “¿Por qué pedimos quedarse en casa?, porque los expertos nos han dicho que el efecto de esta medida es parecido al de una vacuna, ya que evitamos la propagación masiva del virus, pero para que sea efectiva necesitamos hacerla todos al mismo tiempo, si no, no funciona”, por lo que en esos términos está el exhorto que hiciera y no es para menos. ¿Qué no?

En tanto que la que también le está abonando a esa causa de quedarse en casa, es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, por como desde el inicio de los Días Santos por las tardes implementara un operativo de filtros policíacos en las salidas de la ciudad y desde las 18:00 horas para poder trasladarse a las diferentes comunidades tendrán que comprobar su residencia, porque de lo contrario “pa´ tras los filders”. ¡Ñácas!

Ven má$ claro los pequeños empresarios…Los que todavía van a seguir viendo má$ claro, a raíz de lo anunciado esta semana por el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, son los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa, derivado de que diera a conocer dos nuevos programas de financiamiento con préstamos que van de los $10 mil a $50 mil pesos y a plazos pagaderos a 36 meses. Ni más ni menos.

En esos términos financieros está la buena nueva destapada por Vidal Ahumada y que preferentemente busca beneficiar al sector de los pequeños comerciantes, a fin de ayudarlos con créditos “blando$”, para que puedan enfrenar la recesión económica que ya está generando la plaga del Covid-19, por como decretaran el cierre de sus negocios durante un mes, lapso en el que seguirán pagando sueldos, gastos operativos y demás.

Ante lo que está de más el apuntar que les estarán “cayendo de perla$” esas prestadas que les facilitarán, y que son parte de los planes crediticios y de financiación que impulsa la banca comercial, Nacional Financiera y Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson), y ante las que están actuando como mediadores y promotores para concretar esa especie de rescate en ese sentido. Así la promoción.

Sin embargo y por si eso fuera poco, lo que es Vidal además adelantó que también ofrecerán créditos de $150 mil hasta $5 millones de pesos a los ámbitos de la industria, comercio y servicio por medio de apoyo directo del Estado y Nacional Financiera, como parte de esa rescatada integral y para lo cual hizo público el dato de que cuentan con una bolsa de $135 millones de pesos aproximadamente, lo que es una buena lana.

Luego entonces las empresas que quieran acceder a esa opción, lo pueden hacer a partir de hoy miércoles, canalizando sus solicitudes vía la página www.fideson.gob.mx, y ya de ahí podrán escoger uno de los seis bancos con cuál quieren continuar su trámite, para lo cual requerirán del acta constitutiva, el RFC en Sonora, e igual contar con cédula de validación emitida por Fideson, entre otras tramitologías. A ese nivel el acierto.

De ahí que ante esa buenas nuevas ventiladas por el de Economía, sí que no cuadra la propuesta ventilada por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, de que el Gobierno del Estado reasigne unos $2 mil millones de pesos para atender la contingencia económica que ha generado ese mal, cuando la instancia estatal es la que ha hecho más al respecto, de ahí el sentir de que a la que deberían exigirle es a la Federación.

Tiene eco una propuesta de dirigente del PRI…Lo que ya tuvo eco a nivel nacional, pero no en el ámbito local, es lo propuesto por el dirigente del PRI estatal, Ernesto De Lucas, de que los partidos políticos donen parte de sus prerrogativa$ políticas que les asignan para destinarse la urgencia de salud que hoy en día se enfrenta, como ya lo hiciera Morena con la mitad de las que recibe. De ese vuelo.

Porque en base a lo ayer ventilado por el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, únicamente el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es el único que “$e ha puesto guapo”, al reintegrar “la micha” del financiamiento anual que les llega y que sumó la insultante cantidad de $785.6 millones de pesos; en tanto que el resto de los institutos políticos “se han barrido” o excusado con “puros inventos”. ¡Pácatelas!

Es por lo que Andrés Manuel “señalara con dedo de fuego” que lo van a disculpar, pero que reiteradamente estará exhibiendo las justificaciones que han argumentado esas organizaciones partidistas para no cooperar de esa forma con esa causa en favor de los mexicanos, por el PRI estar condicionando a que haya un fideicomiso; y el PAN a cambiar la ley para directamente comprar equipo médico. ¡Ajá!

Toda vez que con puras de esas han salido el resto de esa instituciones polacas, como son lo que queda del PRD, así como el PES, PT, el Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el Partido Humanista, lo que pone de manifiesto de que a la hora “de aflojar el codo”, todos hacen como que la virgen les habla, para no $oltar nada, pero no sea para llamar a apoquinar a los demás, porque son los primeros. Así la mala fama.

Con todo y eso lo que son los morenistas sí que son “candil de la calle y o$curidad de su casa”, por cómo el jerarca de aquí, Jacobo Mendoza, nomás no ha dicho “e$tá boca e$ mía”, tocante a la proposición hecha por De Lucas Hopkins, de igual poner para ese saludable fin parte de la lana que les canaliza el Instituto Estatal Electoral (IEE), como ya lo hicieran sus homólogos nacionales, al para nada seguir ese ejemplo. ¡Palos!

¡Vuelve a la vida o vendimia! el Mercado…Y en medio de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno estatal, el que esta semana volvió a la vida o a la vendimia, es el Mercado Municipal No. 1 del primer cuadro de esta Ciudad del Sol, después de permanecer cerrado durante dos semanas, como medida preventiva por el coronavirus, aún y cuando sólo abrieron los locales que tienen que ver con alimentos.

Pues según la presidente de los locatarios, Migdelina Castillo, sólo habían acordado entrar en cuarentena por una quincena, misma que al cumplirse en pleno “San Lunes”, es que retomaran sus actividades comerciales, aunque no la mayoría, sino alrededor de unos 18 puestos de los 45 que operan, pero solamente los del interior, porque los 12 localizados en el exterior, son considerados como no esenciales. De ese tamaño.

Luego entonces sí que será una reapertura “a medios chiles”, por como Castillo Moreno aclarara que aproximadamente 30 de esos negocios permanecerán cerrados, mientras que el resto continuará funcionando en horario desde las 7:00 hasta las 14:00 horas, pero obviamente que en teoría cumpliendo con las medidas de sanidad que les han ordenado, a pesar de que en ese aspecto siempre han dejado mucho que desear. ¡Ouch!

Con lo que a querer y no, pero ese lugar de comercio, que es un ícono por ser el más antiguo de la “Capirucha”, se convertirá en un nuevo punto de confluencia de gente, sobre todo en la llamada Plaza del Pájaro Caído”, en la que en su mayoría se reúnen “jóvenes de edad avanzada”, y que son de los que corren más peligros, a diferencia de los otros mercados, en los que los clientes compran y se van. Es la costumbre.

Ya que es un espacio que tiene mucho que ver y además áreas de descanso a las que los ciudadanos acuden a “pasar el rato o distraerse, y no únicamente de compras, por el bullicio que se genera alrededor, de ahí que sea una zona de atracción en todos los sentidos la que se estará reactivando, porque aunque será a menos de la mitad de su actividad normal, pero no dejará de atraer a quienes gustan de darse la vuelta por ahí. Así el dato.

