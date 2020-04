Tenían engañados con número de contagios

Tenían engañados con número de contagios…Y con la confesión que acaba de hacer Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se confirma lo que ya se intuía por parte de las mayorías, de que es mayor la cifra de la que se decía, en torno al número de casos reales de coronavirus que hay en México, al manejar que hasta la fecha ya podrían rondar los ¡30 mil! De ese pelo.

Esa es la cruda y enfermiza realidad que a todas luces estaban ocultando sobre esos mortíferos resfriados, o cuando menos maquillando, a partir de la revelación que finalmente hiciera el vocero de la Secretaría de Salud, al manejar que mínimo esa epidemia es 8 veces más grande de lo que se ve o ha detectado, en base a la aplicación de un modelo llamado Centinela, y que según esto es avalado por organismos internacionales.

Porque en base a esa “receta a la mexicana” que han estado aplicando, por cada caso confirmado podría haber hasta otros 12 más, que partiendo de los más de 3 mil que ya estaban contabilizados, es lo que arroja esos miles que no aparecen en las estadísticas oficiales, pero que ya andan contaminado, y que serían aquellos que no acudieron a consulta, o en su defecto como no tenían síntomas, lo que es su médico no los identificó.

O séase que a ese grado es que mantenían engañados a los mexicanos, en cuanto a ese errado diagnóstico con el que es evidente que estaban minimizando la alta incidencia que ya hay de contagiados, que ya sumaban las casi 200 muertes, y todo porque desde un principio no estar haciendo las pruebas suficientes, sino que únicamente se han basado en las muestras que levantan. ¿Cómo la ven?

Lo anterior confirma que unos son los observados y otros los que verdaderamente existen, y que es algo que pudiera explicar por qué los vecinos de los EU tienen más infectados, porque allá sí están haciendo los exámenes necesarios, y es que de entrada resultaba ilógico que los Estados de la frontera entre ambas naciones registren una diferencia abismal, lo cual simplemente no checaba o cuadraba. ¡Tómala!

Y bajo esa matemática de probabilidad aplicada a Sonora, eso significaría que como consecuencias de los 48 pacientes reportados hasta el pasado miércoles, implicarían que en la práctica real rondarían los más de 450, más los que se sigan acumulando, por lo que esa es la verdadera gravedad que presenta esa enfermedad y que no por nada en el mundo ya ha causadocasi un millón de contagios y alrededor de 100 mil muertos. ¡Ups!

En lo que es una revelación que quién sabe si ayer ya le haya costado a López-Gatell Ramírez el no estar en la mañanera rueda de prensa del “Pejidente”, Manuel López Obrador, poren su lugar haber reaparecido el fantasmal Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el operativo contra ese virus, Marcelo Ebrad, lo que resultó más sospechoso que uno de esos posibles enfermos, al ser considerado por demás extraño. ¿Qué no?

Quien lo iba a decir, hora llaman a no salir…Quien lo iba a decir, pero por la epidemia del Covid-19 ahora exhortan a no ir de “vagaciones”, cuando antes era todo lo contrario, como una forma de evitar la propagación de esos catarros, y para lo cual lo cual los tres niveles de gobierno realizan operativos en los diferentes municipios del Estado y así impedir que los ciudadanos acudan a los sitios de recreo. ¡Órale!

Así de inédita está la presente Semana Santa, por como se está viendo y viviendo algo que jamás se había visto, como es que estén regresado al turismo, al cerrársele las puertas de los diferentes centros vacacionales, cuando antes se les invitaba a vacacionar, de ahí para estas alturas las playas ya lucían abarrotadas, pero ahora increíblemente están desoladas y con los hoteleros lamentándose. ¡Vóitelas!

Tan es así que lo que es el balneario de San Carlos, por primera vez de su fundación en 1973 se cerró a los paseantes, aún y cuando es un ícono playero al que todo mundo confluye, junto con Puerto Peñasco, pero en esta ocasión se llevaron un chasco quienes pretendieron que con todo y la actual emergencia sanitaria podrían disfrutar de sus aguas, a pesar de que ya se había advertido de que estarían cerras, al igual que las demás.

Sin embargo y de acuerdo a lo que ventilara la siempre cuestionada alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, de que no obstante y las restricciones había quienes intentaban ingresar clandestinamente por las noches, es que se habría propuesto el instrumentar una Ley Seca o la suspensión de venta de alcohol durante la Cuaresma, con la finalidad de inhibir la fiesta y el paseo entre los que no quieren quedarse en sus casas.

Esa era la propuesta por la que algunos la estarían llevando todos, en caso de cancelarse la vendimia de cheve por éstos días, como una manera de que la gente entre en razón y entienda que esas gripas contra las que se alerta no son de a mentiritas, de ahí que lo que es en Hermosillo, estarían presentando ante la autoridad a los que se resistan a volver a sus hogares, por primero estar el bien común y de salud, antes que la vagancia.

No en balde del porque se volviera viral la forma en que la Policía de Cuautla, Morelos, con altavoces exhorta a quedarse en sus viviendas gritando: “Métanse a sus casas. A todos los extraterrestres que andan en la calle favor de regresar a sus casas, sabemos que a ustedes no les pasa nada, pero los humanos tenemos miedo de infectarnos…”.Así la chunga.

Ni el coronavirus detiene a los asaltantes…A los que está visto que nos los detiene ni el coronavirus, es a los hampones que han continuado haciendo de las suyas y para prueba está el que ahora robaran en laMina Mulatos, perteneciente a la empresa Minas de Oro Nacional de Sahuaripa, y cada vez una manera más peliculesca, por como en esta ocasión lo hicieran en una avioneta. De ese vuelo.

Y es que aunque usted no lo crea, pero dan cuenta que ahora los ladrones llegaron en una aeronave, tipo Cessna 206, justo en el momento en que realizaban el traslado de varias barras de doré, una aleación de oro y plata, a un avión contratado por la compañía subsidiaria de Álamos Gold, por lo que después de someter al personal de seguridad se apoderaron del metal para emprender el vuelo con rumbo a Chihuahua. ¡Ñácas!

De tal forma que así estuvo ese nuevo atraco a la más alta escuela del crimen organizado y especializado, por como en tan sólo 10 minutos, y sin que hubiera enfrentamiento, como tampoco lesionados, cargaran dicho preciado botín que no se vende en cualquier parte, porque requiere de un proceso especial para ser separado, lo que habla de que está involucrada gente que le entiende a esos menesteres mineros. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que los que luego luego pusieran el grito en el cielo, son losdel Clúster Minero, y no es para menos, por en los últimos meses ya haberse perpetrado tres de esos robos, el último el 23 de marzo en la región de Caborca, cuando un grupo armado interceptara un camión de valores de Sepsa, e igualmente se apropiaran de otro barrerío de esos, de ahí que ya estén demandando más vigilancia para esas zonas mineras.

Luego entonces sí que es “otro fierro en la lumbre”, o más bien un “campo minado” más, para la Fiscalía del Estado, representada por Claudia Indira Córdova Contreras, por como hasta ahora no han podido esclarecer ninguna de esas robaderas, porque por encima de que sea un producto que está asegurado por esos consorcios, es una inseguridad e impunidad con la que se ha seguido mandando un mal mensaje. ¡Mínimo!

Le sigue abonando a contingencia alcaldesa…La que vaya que ha seguido cerrando filas en medio de la actual contingencia sanitariacontra las mortales gripas surgidas en China, es la munícipe Célida López Cárdenas, y para seña está el que ahora sumara esfuerzos con la empresa Concretos Pitic para sanitizar y desinfectar el andador del Mercado Municipal No1, como parte de una política de sanidad. ¡Qué tal!

Con lo que queda demostrado que por todos lados Célida Teresa está poniendo en práctica estrategias de prevención, como las de esa clase que con éxito ya se han implementado en otras naciones como la española, donde unidades revolvedoras de concreto se han usado como lavadoras para la limpieza profunda de espacios públicos, de ahí el porque le agradeciera su disposición al director de esafirma cementera, Carlos Ramos.

Por lo que ahí tienen que con ese fin a López Cárdenas se le viera supervisando esas labores de saneamiento en el citado lugar de ese centro comercial y sus alrededores, en compañía del director de Servicios Públicos, Norberto Barraza Almazán, ya que el personal de esa área es que el realizó a detalle el lavado de pisos, superficies de las jardineras y bancas, con la finalidad de que quedarán desinfectadas y rechinando de limpias.

Pero por si eso fuera poco, todavía Barraza Almazán adelantó que en los próximos días igual procederán a limpiar las inmediaciones del Hospital General del Estado (HGE), así como del Jardín Juárez y la Plaza Emiliana de Zubeldía, por ser las más confluidas por la ciudadanía, además de proporcionar el teléfono 66 21 00 66 22 para que propongan lugares donde crean que pueda necesitarse una “chaineada” de esas.

Eso exhibe que así ha estado de avanzada la “Presimun” emanada de Morena, por como está poniendo a esta Capital a nivel de las grandes ciudades, en lo que tiene que ver con esas limpiadas o satinadas, con las que agarrarán corte parejo, eso a la par que se le ha visto haciendo de todo, por como también aprovechara para repartir cubrebocas, y otras veces ha hecho lo propio con despensas y demás.

