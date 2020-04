Habrá un cero tolerancia con vacacionistas

Aprueban medidas para “Quédate en Casa”

Sigue en ascenso la letalidad de coronavirus

Que ya le buscan por su lado los empresarios

Habrá ¡cero tolerancia! con vacacionistas…Y por a partir ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! Iniciar los llamados “Días Santos” en la presente Semana Santa, sí que el llamado a quedarse en casa no pudo ser más contundente, por como las autoridades policiales de Hermosillo ya prácticamente dijeron ¡evítenos la pena!, porque si no es por las buenas, será por las malas la regresada, para que nadie salga de “vagaciones”. ¡Zaz!

Pues en esos términos está el exhorto que hiciera el jefe del Departamento de Tránsito capitalino, Alonso Durón Montaño, al advertir que de aquí pa´l real o desde esté “juebebes” y hasta el próximo domingo, habrá ¡cero tolerancia! para los que pretendan trasladarse a Bahía de Kino en plan vacacional, así como a los demás lugares de “pasello” del municipio, ya que de una manera más enérgica les impedirán el paso. De ese pelo.

Por ese motivo es que ya instalaron filtros en las salidas de la ciudad, así como en los caminos y carreteras que conducen a los destinos de playa y campo, pues de lo que se trata es que las personas se devuelvan por donde llegaron, como parte de una estrategia más para impedir la propagación del coronavirus, ya que bajo ningún pretexto les permitirán continuar, a menos que demuestren que es una emergencia. A ese grado.

Ciertamente que ya no está quedando “díotra”, como es el ser más estricto y casi tener que aplicar “mano dura”, por como a pesar de los retenes policíacos que ya se han colocado con un fin informativo y de crear conciencia en torno a esas mortales gripes que ya habían causado cinco muertes y 39 contagiados, pero la gente se ha seguido moviendo a esos puntos de recreo y es lo que en este periodo vacacional quiere impedirse.

De ahí que ahora estarán pasando de la sugerencia al ordenamiento y formando un solo frente los tres niveles de gobierno, como lo denota el que en esa política de ¡ahuecando el ala pa´ sus casas! También estén participando los elementos del Ejército, como para mandar el mensaje de que ya no habrá miramientos con quienes a pesar de eso “se pongan al brinco”, por primero estar el salvaguardar el bien común y la salud.

Y es que aunque parezca increíble, pero no obstante y las advertenciashechas por todos lados, por la mortandad que están provocando esos resfriados,y no sólo en el Estado, sino también en México y el mundo, con más de un millón y medio de contagiados y casi 90 mil muertes a nivel mundial, pero aún así hay quienes creen que a ellos no les va a pasar, como esos que todavía insisten en irse a pasear. ¿Cómo la ven?

Sin embargo lo que es la cruzada o el programa “Quédate en Casa”, ideado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, no sólo ha tenido eco en esta Capital, por medio de la alcaldesa, Célida López Cárdenas, sino también por otros presidentes municipales como el de Ures, Héctor Gastón Rodríguez, quien afloró que igual puso en marcha un operativo de esos para bloquear el cruce hacia los pueblos del Río Sonora.

Porquesegún lo adelantado por Rodríguez Galindo, no habrá excusas para permitir la pasadera, a menos que comprueben ser residentes de por esos rumbos, con la credencial del IFE o el recibo de algún servicio, porque de lo contrario, y a como está la postura, dicen que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que ellos, como está escrito en la Biblia, por lo que ya saben a lo que le tiran los vacacionistas. ¡Palos!

Aprueban medidas para el “Quédate en Casa”…Para que vean el como por todos lados están implementando un cerco sanitario contra el Covid-19, es que los que sin hacer mucho ruido pasaron de la proposición a la aprobación, son los integrantes del gabinete Económico y de Salud en Sonora, al “palomear” una seria de medias restrictivas que habían sido propuestas, por lo que ya pasaron a ser una realidad. ¡Qué tal!

Así que entre las disposiciones para reforzar la estrategia “Quédate en Casa, mismas que buscan el cuidado, la protección y el resguardo de la población, está el que sancionarán a los casos y contactos de individuos infectados por esos catarros que no guarden cuarentena; así como a quienes ingresen al Estado y no respeten el resguardo por 14 días, porque hasta por homicidio se les podría procesar. De ese tamaño.

E igualmente se concretó el ordenamiento para que proceda el cierre de parques, plazas, lugares turísticos y similares, además de la suspensión de negocios e industrias no esenciales; y por el estilo queda prohibida la venta de alimentos en lugares turísticos o sitios de concentración como bailes regionales, fiestas patronales, conciertos de música y otros eventos parecidos que propicien la reunión de “un gentío de gente”. ¡Órale!

De la misma forma determinaron parar las obras en construcción, a excepción de la de hospitales, carreteras e infraestructura esencial; en tanto que la novedad con relación a lo que ya se había adelantado, es que se les hiciera una recomendación a las cadenas de tiendas de autoservicio, a fin de que pongan en operación mecanismos para el ingreso de clientes a sus establecimientos y no haya aglomeraciones.

Más menos así estuvo el ¡sobre aviso no habrá engaño!, que entre otros anunciara el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, por ser de las dependencias que integran ese Consejo de Salud, quedando sin efecto lo de programar las compras en los supermercados, al estilo del “Hoy no Circula”, y que ya no se vendiera alcohol, porque lo de racionar las gasolinas es algo que les competía a las instancias federales. Así el dato.

Sigue en ascenso la letalidad de coronavirus…Vaya que lo que viene a comprobar, que nada de lo que se haga está de más para prevenir la incidencia del coronavirus, es que se confirmará que en Sonora se ha duplicado la tasa de letalidad, por ya haber llegado al 13%, en comparación con la nacional, que en promedio es del 5.06%, por lo que con esa tendencia podría agravarse el enfermizo panorama. ¡Pácatelas!

Al ser una alta mortalidad que es causada por las enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad y asma que padece una gran mayoría de los sonorenses, ya que es el sector poblacional que presenta un mayor riesgo, debido a la vulnerabilidad de su sistema inmune, en lo que es una agravante que igualmente puede elevar a los enfermos que requieran hospitalización. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, ya alertara que esa mortífera estadística se asemeja a la de la influenza, porque en base a las cifras que iban hasta ese momento, y comparando los 39 enfermadoscon los 5 fallecimientos, eso significa que por cada 100 envirulados estarían muriendo 13, por lo que a partir de ahí “habría que sacarle pluma”.

No en balde es que la misma “Gober”Claudia Pavlovich reconociera en el marco de la reunión de evaluación del Plan General de Contingencia y ante la presencia de los miembros del Gabinete Legal, que la Entidad es uno de los Estados que enfrenta mayores riesgos, derivado de esos males o achaques crónicos que padece mucha de la ciudadanía, por lo que urgió a reforzar la estrategia de distanciamiento social. ¡Mínimo!

Al declarar que “No me gustan las tasas de mortalidad que estoy viendo, me parece que estamos por encima de muchos lugares, y es debido a que nosotros tenemos enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la hipertensión y hay un gran problema de obesidad en Sonora”, como dando a entender que son los que con mayor razón deberán de atender las recomendaciones que se han hecho hasta el cansancio para no exponerse.

Ya le buscan por su lado los empresarios…Ahora sí que ante el éxito no obtenido, por la falta de respaldo por parte de la administración federal, los que ya le están buscando por su lado son los empresarios del País, como lo ventilaran en cumbre que acaban de celebrar de manera virtual o vía una videoconferencia, en la que coincidieran en que le apostarán a la unión para “darle la vuelta a la crisis”. A ese extremo.

En lo que es un cónclave de los líderes de los organismos cúpula del empresariado en México, en el que también convocaran a las centrales obreras a unirse en un pacto nacional,que no solamente incluya a los sectores productivos, sino que a la vez haya un plan civil de ayuda entre particulares, en lo que es un ¡S.O.S! que hicieran por medio del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

O séase que así está la “pintada de raya” de los representantes de la Iniciativa Privada, tocante “a la cerrada de puerta” que les diera el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, luego de que en el simulacro de Plan de Rescate Económico que anunciara el pasado “dormingo”, simplemente no los contemplara con incentivos fiscales y por el contrario les mandara a decir que “se ra$caran con sus uñas$”. ¡Ñácas!

Es por eso del frente que ahora están formando por su lado, pero además cuestionado las “recetas a la mexicana” que está aplicando AMLO, tanto en lo sanitario, como en lo económico contra la epidemia del Codiv-19, al de entrada poner en duda los saldos que se han manejado de pacientes y fallecidos, que ya rondaban los 3 mil y 150, respectivamente; y en cuanto a la economía, por dé a cómo se ha ido “en picada”.

Correo electrónico: [email protected]