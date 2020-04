Aflora que tardan en detectar el Covid-19

Muestra “muy malos síntomas” “Pejidente”

Llama a utilizar los tapabocas la alcaldesa

Exhortan a prevenirse hasta de funerales

Aflora que tardan en detectar el Covid-19…Y con lo que quedó al descubierto que las instancias federales no van al parejo, en lo que es la estrategia preventiva contra el coronavirus, es con el primer fallecimiento ocurrido en Sonora por esa causa, por la manera tardía que en el IMSS le aplicaran la prueba, de ahí que la joven mujer muriera el 30 de marzo y la reportaran como positiva hasta el 4 del presente abril.

Así de grave está el dato destapado por el mismísimo Secretario de Salud en el Estado, Enrique Clausen, al revelar que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están tardando hasta 8 días en tener los resultados, a diferencia del Laboratorio Estatal, en que los tienen en un lapso de 48 horas, de ahí los riesgos que han estado propiciando. De ese pelo.

Tan es así que en el último saldo de contagiados que manejara Clausen Iberri, para dar a conocer los cinco nuevos enfermos, con los que hasta ese momento sumaron 33, se manejó que entre ellos estaba una familiar de la ahora joven muerta de 29 años, eso como consecuencia de que los del Seguro Social nunca les advirtieron que se previnieran, ante la sospecha de que se tratara de uno de esos mortales resfriados. ¡Palos!

Por lo que a ese grado de delicada está la evidente falta de coordinación y prevención que hay por parte de los operadores del IMSS, de ahí que no por nada es que ya se hable que pudieran haberse registrado otras muertes que igual podrían haber sido por ese motivo y sin que se les hayan hecho los consabidos exámenes, por ni siquiera hasta ahora haber implementado los protocolos que deben tener para diagnosticarlos. ¡Tómala!

Y si se toma en cuenta que de los 114 catorce que hasta el pasado domingo estaban en proceso o en duda de que estén con contagio, 101 de ellos correspondían al IMSS, pues eso deja en evidencia el foco de infección que representan, por a todas luces no estar poniendo en práctica un cerco sanitario, como lo evidenciara el círculo familiar más cercano de la mujer que falleciera, por como nomás no los previnieran. ¿Qué no?

Es por eso de la necesidad de que las instancias de salud de la Federación se sumen a un mismo frente contra esa epidemia, de inicio en lo que es algo por demás elemental, como son los análisis para detectar a los portadores de ese virus y a partir de ahí prevenir la propagación, porque de lo contrario se estarían manejando cifras que no corresponderían a una enfermiza realidad. Esa es la cuestión.

Porque de no estar en esas mismas diagnosticadas, por como los del exhibido Instituto la están haciendo de forma muy retardada, en tanto que de otros no se sabe nada, como son de los del Issste, entonces sí que está de pronóstico reservado el verdadero cuadro que ya hay hasta ahora, contrario a la cruzada para prevenir que ha promovido la gobernadora, Claudia Pavlovich, y que incluso le ha valido el reconocimiento internacional.

Pero para quien dude de ello es que acaban de salir las más recientes mediciones respecto a la actuación de los gobiernos frente a la crisis derivada por esa pandemia, como la de la encuestadora Campaigns&Elections, y lo que es Pavlovich Arellano aparece rankeada entre los cinco gobernadores mejor evaluados, sólo detrás de los de Aguascalientes, Sinaloa y Yucatán, lo que es un reflejo de que aquí se está haciendo la chamba. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Muestra “muy malos síntomas” “Pejidente”…Quien ha seguido dando síntomas de vivir en otro mundo, es el “Pejidente” Manuel López Obrador, por como ante las críticas que “le llovieran” por el simulacro de Plan de Reactivación Económica que presentara el domingo, en su primer informe trimestral de su Segundo Año de Gobierno, saliera con que es porque quieren darla un banderazo de salida la corrupción.

Aunque que eso y más puede esperarse del Mandatario de la Nación emanado de Morena, si por otro lado ya antes asegurara que lo del Covid-19 es una mal de salud que acabará con el plan de los neoliberales en el mundo, de ahí que no fuera extraño que ahora justificara el que anunciara “un refrito” de programa, cuando se esperaba que diera a conocer una serie de medidas para incentivar la economía, pero ¡qué va!

Toda vez que por toda respuesta reviró que le alegraba que los líderes de las diferentes cámaras de la iniciativa privada se preguntaran que si dónde estaban las estrategias requerida, al señalarles que vayan dando por descontado que no habrá privilegios fiscales, ni condonación de impuestos, o rescate de grandes empresas y bancos, porque a su muy cuestionado “juicio” la rescatada será para el pueblo de México.

Sin embargo y por encima del populismo extremo del que ha seguido abusando López Obrador, la inmediata consecuencia que no miente, del de a cómo es que fallara a las expectativas en ese ámbito de la economía, es que el precio del dólar se disparara a un nuevo máximo histórico, al rebasar los $26 pesos, y no es para menos, por como se considera que no se está poniendo al nivel que demandan las circunstancias. ¡Ñácas!

Y es que en tanto que en otros países están viendo por la reactivación de sus economías, lo que es AMLO sale con el cuento de que la gente si sabe de lo que está hablando y que los especialistas no porque están acostumbrados a otras acciones, al querer recetas neoliberalistas, de ahí que se limitara a decir que se bajarán los sueldos y cancelarán los aguinaldos, además de reiterar que actuarán con honestidad y austeridad. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llama a utilizar tapabocas la alcaldesa…Por la que ahora sí que no está quedando, a la hora prevenir contagios por lo del coronavirus, es por la alcaldesa de Hermosillo, Celida López, y para prueba está el que ahora exhortara a los ciudadanos que tengan que salir de sus casas a realizar actividades necesarias, el que lo hagan con cubrebocas para de esa forma mitigar en lo posible la propagación de esas gripes. ¡Qué tal!

En lo que es una táctica con la que Célida Teresa está dejando en claro que está al día en torno a las nuevas tendencias preventivas contra esa enfermedad, por como la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya recomendara la utilización de esos implementos, después de que en un principio se minimizara su beneficio, aunque después se comprobó que es lo que ayudó a China a salir de su emergencia más rápidamente.

No en balde es que López Cárdenas hiciera hincapié, vía un mensaje que emitiera en las redes sociales, que sí los hermosillenses cumplen con las acciones higiénicas y de distanciamiento social podrá retrasarse el ritmo de la contagiadera durante esa contingencia de sanidad, si se analiza que muchos de los que lo padecen son asintomáticos, es decir, que no presentan una sintomatología y sin saberlo andan contaminando. ¡Ups!

Ciertamente que nada de lo que se haga está de más para contrarrestar la proliferación de esos catarros que todavía no hay llegado a su curva máxima, por aún encontrarse en la fase dos y más en esta Capital, ya que a partir de las proyecciones que hay, en el municipio naranjero pudiera tener lugar el mayor número de afectados, con alrededor de ¡19 mil!, De los más de ¡61 mil! Que se vaticinan para todo el Estado. ¡Vóitelas!

De ahí la importancia que tiene el agarrarle la palabra o el atender el consejo que está dando la “Presimun” morenista, de que en el periodo de urgencia que se vive hoy en día, hacer un hábito el andar como quien dice enmascarado, al no salir de sus domicilios sin esos tapabocas para evitar el salivazo, como estila el anuncio, porque al cuidarse en lo personal, se cuida a los demás, y eso es lo que se pretende. ¿Cómo la ven?

Y para que vean que Célida no anda tan errada, que ya ayer afloró que gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, declaró el uso de cubrebocas como obligatorio en esa Entidad, de ahí que procederían a la repartición de esas mascarillas entre la ciudadanía, a fin de que por la protección de esa clase tampoco quede.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhortan a prevenirse hasta de funerales…Por sí quedaban de como en el Estado ya se están preparando para lo “píor”, ahí tienen las recomendaciones que ayer hiciera el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez, tocante al manejo que debe hacerse con los cadáveres de quienes mueran por Covid-19 y para lo cual se seguirán las normas nacionales e internacionales. ¡Glúp!

Así que hasta eso de las despedidas o el último adiós que les dará a las víctimas de esa enfermedad va a cambiar, a diferencia de lo tradicional, razón por la cual es que Álvarez Hernández apuntillara que desde ya la comunidad debe saber cómo serán los servicios funerarios para ese tipo de fallecidos, que por algo incluirá a los empleados de las funerarias y al personal de salud, por el peligro que significan. Ni más ni menos.

Para ese efecto es que el también vocero de la Secretaría de Salud en ese rubro adelantara, que ésta misma semana crearán los mecanismos de capacitación para quienes laboran en los hospitales, sobre la manera en que maniobrarían los cuerpos, aunque a la par deberían de impulsar una campaña informativa, por ser algunas de las cosas que más han creado dudas e incertidumbre entre la población y con justificada razón. ¡Pácatelas!

Es por lo que el funcionario estatal recordara lo que ya se ha ventilado, de que en los velorios no deberá haber más de 20 asistentes, para que no haya aglomeración; o séase, para que se guarde la sana distancia recomendada; además de que a los restos no habrá que maquillárseles, ni vestírsele; aunado a que el féretro debe estar cerrado, para evitar que se le toque y mucho menos abrace y bese. ¡Mínimo!

