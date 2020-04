Radicalizarán medidas contra coronavirus

Radicalizarán medidas contra coronavirus…Y a cómo está la emergencia por lo de la epidemia del coronavirus, sí que la presente Semana Santa que iniciara ayer, vaya que será de guardar como lo mandan las Sagradas Escrituras, por como con las medidas que acaba de proponer el Consejo Estatal de Salud, las mayorías ahora sí tendrán que salvaguardarse en sus casas, pero de manera obligada, o abuelita de Batman.

Toda vez que por la forma en que han estado ignorando el programa “Quédate en Casa”, con todo y que fuera un modelo que aquí se iniciara, ahora sí que entrarían en algo así como una terapia intensiva las disposiciones preventivas y restrictivas contra esas fatales gripes, por cómo la gente no está atendiendolos llamados y sigue corriendo riesgos al andar en las calles como sin nada estuviera pasando. De ese pelo.

Si se toma en cuenta que ni las advertencias hechas por el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades del Estado, Gerardo Álvarez, han sido suficientes para que los sonorenses hagan conciencia, porque si bien hasta ahora iban alrededor de una treintena de casos y ya elprimer fallecido, de continuar ignorando esa alerta, los infectados podrían rebasar los 61 mil y hasta unos 600 muertos. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, quien por cierto dijera y reconociera que ya “parece disco rayado” de tanto exhortar a la ciudadanía para que sean los primeros en cuidarse y no salir de sus hogares, convocó a una nueva cruzada de prevención a los diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo a los ayuntamientos, a fin de estar en la misma sintonía a la hora de hacer entrar en razón a la población.

Y es que por ya estarse en la fase dos de esos catarros en serie y en serio, y sólo una tercera parte de los ciudadanos estar atendiendo lo de quedarse en sus viviendas, es por lo que buscan endurecer las prohibiciones, ya que las instancias de seguridad pública tendrían la facultad para retirar a las mayorías de cualquier sitio recreativo o turístico para evitar la propagación de contagios. De ese tamaño.

En lo que son unas radicales recomendaciones que también incluirían el aplicar sanciones a los casos y contactos que no guarden cuarentena y aislamiento por 14 días; y por el estilo a personas que ingresan a Sonora y no se pongan en cuarentena por ese mismo periodo de tiempo; además del cierre parques, plazas, lugares turísticos y similares; así como el impedir todas las actividades recreativas al aire libre. ¡Mínimo!

Eso aunado la suspensión de la venta de alimentos en lugares turísticos o sitios de concentración; y la cancelación de obras de obras en construcción, salvo las que tengan que ver con hospitales, carreteras e infraestructura esencial; y hasta el programar la compra de alimentos y pago de servicios con un plan similar al de “Hoy no circula” o con horarios, utilizando las credenciales del INE. ¿Cómo la ven?

A ese grado es que Claudia no se estaría andando por las ramas, ante el grave panorama que se avecina por lo de esos raros resfriados surgidos en China y para los cuales aún no hay vacuna, como lo exhibe que a la par autorizaran un Plan Operativo Integral de Atención Médica y Reconversión Hospitalaria, que contempla como Plan A utilizar hoteles, casas o salones de la Entidad como centros de atención, que serían rentados por la Secretaría de Hacienda, por lo que por ahí viene la cosa, para que vayan poniendo sus barbas a remojar.

Pero por si eso fuera poco también se propuso a restringir la venta de gasolina a vehículos con actividades no esenciales, es decir, a los clientes en general, cuya sola propuesta provocó compras de pánico el sábado, aún y cuando es algo que le compete a la Federación, pero lo que es por la “Gober” no está quedando, y no es para menos, por como en México ya van más de 2 mil enfermos y en el mundo casi un millón y medio. Así el dato.

Tienen en la mira a posibles saqueadores…Digan que se los dijo un loco, como dice el dicho, pero de buena fuente afloró que los que están en alerta máxima policial son los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), dependiente del secretario de esa área estatal, David Anaya, dizque para hacerle frente a los efectos colaterales que pudiera tener el Codiv-19, por la acción delictiva que podrían generar los vívales.

Al trascender que según esto Anaya Cooley y compañía ya tienen en la mira a presuntos grupos delictivos que al parecer tienen todas las negras intenciones de realizar acciones de saqueos a comercios, como las que ya se han realizado en otros Estados del Sur del País, eso a partir de las labores de inteligencia policial que han realizado y que es por lo que aseguran que ya están preparados para lo que pudiera pasar. ¡Vóitelas!

Luego entonces eso viene a explicar el porqué de la estrategia de rondines preventivos que implementaran en los diferentes supermercados y queinstauraran como consecuencia del intento de saqueo que tuviera lugar semanas atrás en una sucursal de Aurrera, ubicada en bulevar Solidaridad y Progreso, lo que habla de que hasta en ese terreno de la seguridad se están adelantado a los hechos, como igual se ha hecho en lo sanitario.

Así que todo hace indicar que ni la reciente detención y procesamiento de un joven por ese motivo, luego de que por mediodel Facebook invitara a saquear de esas tiendas, pero que al final terminara llorando e inventando que se trató de un juego, ha sido suficiente para que otros caigan en cuenta de lo que les pasaría si se animan a alterar el orden con esos robos de “todos al bolón”, por como igual serían arrestados. ¡Ñácas!

Llaman a protestar en mal momento…Quienes están denotando tener una nula vocación, son los que para hoy están convocando a una manifestación ante el Isssteson, y que es promovida por un enfermero del “Hospital Ignacio Chávez”, de nombre Manuel Castillo, que anda“armando una agitación”, ypor supuestoque, a su favor, de ahí que mínimo le van a decir ¡él oportuno!, por hacerla en el “píor” momento.

Con lo que una vez más vuelve a demostrarse, que cuando la grilla “se le mete entre ceja y ceja a alguien”, no hay razones que valgan, por sólo al Castillo…s en el aire de Manuel ocurrírsele promover la aludida protesta, que en teoría esta agendada para hoy a las 12:00 horas, pero que en la práctica quién sabe si se lleve a cabo, por lo absurda de la misma, por “el horno no estar para bollos”, o el exigir plazas para los suplentes. ¡Ajá!

Pues por donde quiera que se le vea, sí que resulta una aberración, y casi criminal, el que estén impulsando esa movilización de personal eventual en medio de la crisis que hay por lo del Covid-19, y con la amenaza de formar un sindicato si no les hacen caso, cuando lo cierto es que no tienen los requerimientos para ello, por su condición laboral, pero manejan que así traen “cilindriados” a algunos que podrían “seguirle el rollo”. ¿Será?

Y aunque en el “Ignacio Chávez” todavía no se “chave” que haya enfermos por esos gripones, de todos modos está más que claro lo inoportunos que se están viendo con esas exigencias, si se parte de que mientras que el personal de salud de todo el mundo está comprometido con ese insaludable momento histórico que se vive, lo que es ese tachado de agitador convoca a ese paro, y aun así todavía quiere base y sindicalizarse.

Porque nadie dice que no luchen por sus derechos, ya que todo mundo tienela libertad de presionar para mejorar sus condiciones laborales, pero de eso a aprovecharse de una situación que no es la más propicia para ello, sí que ya raya en indolencia, negligencia y todo lo que se le parezca, porque estarían paralizando su función, cuando más se requiere que estén “al pie del cañón”, o en las áreas de atención médicas. ¿Qué no?

Aún y con riesgo cumple la “Presimun”…Aún a costa de su propio riesgo, peroquien le ha seguido cumpliéndole a los hermosillenses, pero sobre todo a los que menos tienen, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para prueba está que el fin de semana se le viera repartiendo despensas por la zona rural, entre las familias consideradas como más vulnerables o necesitadas. Así la sensibilidad.

Por lo que ahí tienen que con tapaboca y toda la cosa, pero lo que es Célida Teresa se dio a la tarea de entregar productos alimenticios y de limpieza entre los habitantes de los ejidos Carrillo Marcor, La Peaña y El Triunfo, así como las comunidades de Ignacio Zaragoza, Las Placitas, San Luis y La Habana, mismos que fueron recolectados por funcionarios del Ayuntamiento y los integrantes del Patronato de Bomberos.

No en balde es que López Cárdenas agradeciera la generosidad de Juan Pueblo, a la vez que reiterara su llamado a sumarse al acuerdo social de dar por los demás, durante la emergencia actual por lo del coronavirus, y es que a esa donación se han sumado hasta los comerciantes, por estar conscientes de la necesidad que enfrentan quienes viven al día, o que no tienen la quincena asegurada.De ese vuelo.

Y tan la “Presimun” emanada de Morena en todo está, que por otro lado luego mandó por delante al coordinador de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, para que desmintiera una falsedad que circulara a través de las redes sociales, de que el servicio de recolección de basura se reduciría a un día a la semana por la contingencia, de ahí que aclarara que es algo más falso que el conejo de la luna.

Por cierto, que Barraza aprovechó para adelantar que suspenderán la recolectada de desperdicios durante los llamados días santos, es decir el próximo jueves, viernes y sábado de la presente Cuaresma, en lo que es algo que se hace todos los años, aunque por primera vez también se incluirá a Bahía de Kino, derivado de que no habrá actividad turística por el exhorto a quedarse en casa y es por eso que harán esa diferencia. ¡Órale!

