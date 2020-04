Dan exhibida mundial al “Pejidente”

Llama iglesia a dar diezmo bancario

Por fin paran inconciencia del INEGI

Que no hace ni deja hacer funcionaria

Dan exhibida mundial al “Pejidente”…A quien sí que le han dado una exhibida ¡mundial!, es al “Pejidente” Manuel López Obrador, por la falta de seriedad con la que ha actuado ante la mortífera epidemia provocada por el coronavirus y para prueba está el que ya la organización derechohumanista internacional Human RightsWatch (HRW) lo tachara de imprudente y lo que le sigue. De ese pelo.

Ciertamente que no es para menos que ese organismo del que es director para las Américas, José Miguel Vivanco, ya hubiera evidenciado el cómo López Obrador ha puesto en grave peligro a los mexicanos, por cómo ha minimizado una pandemia que en el mundo ya había provocado más menos unas 30 mil muertes, pero ante la que según él se protege con una estampita milagrosa y un trébol de cinco hojas. ¡Órale!

De ahí el porqué de la mofa que en su momento también han hecho de él algunos medios de comunicación de otros países y no es para menos, por como Andrés Manuel incluso les ha dado la contra a las recomendaciones de las autoridades de salud, a pesar de la rápida expansión del virus en la República Mexicana, y es que había estado alentando a que la población salga, cuando hay que quedarse en sus viviendas. ¡De no creerse!

Y para muestra está el que AMLO llegara al grado, de que cuando muchos gobiernos estatales y locales comenzaron a tomar medidas como cerrar bares, centros de recreo, gimnasios y demás, para evitar la aglomeración de ciudadanos y los contagios en serie, en contraste y por su parte publicó en redes sociales un video invitando a la ciudadanía a salir a restaurantes para fortalecer la economía. ¿Cómo la ven?

Aunque lo que lo pinta de cuerpo entero en cuanto a esa insensibilidad, a la hora de no acatar los exhortos a tener un distanciamiento social, o a guardar una sana distancia contra ese mal, es que se resistía a suspender sus giras presidenciales, por lo que seguía acudiendo a ese tipo de eventos, en los que es apapachado, a pesar del llamado de los expertos a sacarle la vuelta a las multitudes y el contacto cercano. ¡Mínimo!

Casi por nada es que los especialistas digan que en México no se ha reaccionado a tiempo, aún y cuando las mayorías dependen del sistema de salud público, que cuenta con menos de 2 mil 500 camas de cuidados intensivos y poco más de 5 mil 500 ventiladores, de ahí el peligro de que colapse el sistema hospitalario, ante esa catástrofe por esas gripes mortales, y en parte por no tomarlas en serio. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llama iglesia a dar diezmo bancario…Pa´ los que estaban muy preocupados por el de a cómo poder aportarle su diezmo a la iglesia católica, resulta y resalta que la Arquidiócesis de Hermosillo ya está invitando a hacerlo mediante una transferencia bancaria, para que les depositen lo equivalente, a raíz de que las misas están suspendidas desde el pasado miércoles por lo del Covid-19. Así el lamento.

Porque de acuerdo a lo confesado por el arzobispo, Ruy Rendón, al igual como la comunidad y familias en general, las parroquias han resultado afectadas en su economía por esa contingencia de salud que se enfrenta, ya que independientemente de la suspensión de los actos litúrgico-pastorales públicos, deben solventar compromisos económicos como el pago de servicios básicos y la nómina de los empleados. ¡Zaz!

No en balde es que Rendón Leal casi casi le esté diciendo a la feligresía de esa grey religiosa, el que “por el amor de Dios” cumplan con lo que es la entrega de la también llamada limosna, que principalmente hacen en los rituales de los domingos, que es cuando más ingresos captan, porque de lo contrario ahora sí que tendrán que hacer milagros para el sostenimiento de los templos que operan. ¡Eso dicen!

En esos términos está el sermón que se aventara el citado prelado, a la vez que aclarara que en ningún momento mandarán a personal a los domicilios para recoger el dinero, ya que la única forma de captación que tendrán es esa bancaria de la que estarán echando mano, en lo que sin duda que será una verdadera prueba monetaria, para ver con cuántos fieles de a “deveras” cuentan, que les aporten en esas cuentas.

Y en lo que es una urgencia económica en la que se da por descontado que igual estarán las otras religiones, al trascender que también suspendieron sus operatividades domingueras, por cómo se supiera que igual dejaron de oficiar, precisamente para acatar el ordenamiento de las instancias de Salud, para que no haya la confluencia de muchedumbres y propiciar una contaminación. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por fin paran ¡la inconciencia! del INEGI…El que ya no tendrá pretextos para seguir “mandando al matadero” o contagiadero a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para que realicen el Censo de Población 2020, es el director de esa institución en Sonora, Guillermo Órnelas Romero, luego de que suspendiera el trabajo de campo que llevaban a cabo. De ese tamaño.

Y es que como parte del decreto emitido para suspender en el País todo trabajo que no fuera esencial, es que determinarán cancelar los recorridos que hacían casa por casa ese tipo de personal, con el consabido riesgo que eso implicaban, por lo que ahora se evitará ese trabajo presencial y de aquí pa´l real lo harán por Internet, teléfono o plataformas digitales, con la finalidad de no seguirlos exponiendo como lo estaban haciendo.

Pues la vedad que era un absurdo el que por todos los medios se exhortaba a las mayorías a mantener un resguardo domiciliario, pero por otro a esa clase de empleados del INEGI se les mantenía en ese peligro permanente, aunque para no detener ese proceso de consulta totalmente, es que lo ejecutaran en línea, dejando para después lo que sería el proceso de verificación, sin pasar por alto la alteración que tendrán los resultados.

Si se toma en cuenta que el burocrático de Órnelas Romero se escudaba en que no podía suspender esa labor porque necesitaba recibir órdenes de la Ciudad del México, eso después de que hasta plantones de protesta le hicieran por parte de los que levantaban esas encuestas en las viviendas y en su mayoría sin las más mínimas medidas preventivas, como públicamente se lo echaran en cara con una manifestación y con justa razón.

Aun así, al final de algo sirvió el que se rebelarán y exhibieran esa inconciencia, porque igual se suspendieron otras encuestadas como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), y la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI), entre otras. ¡A ese grado!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que no hace ni deja hacer funcionaria…Quien vaya que está corroborando ser de esas que no hacen ni dejan hacer, es el parapeto de presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Guadalupe Taddei, por como ya advirtiera que ante la contingencia sanitaria que se vive, entre otras cosas deberán evitarse regalar despensas y demás productos con fines proselitistas. Ni más ni menos.

De tal forma Taddei Zavala señalara que para impedir que los partidos y actores políticos “aprovechen la recta” ya la necesidad que hay por lo del coronavirus, de cara al proceso electoral del 2021, es que vigilarán que “no metan chanfle en se sentido”, cuando ciertamente lo que más se necesita hoy en día es de ayuda, independientemente de los tintes políticos con los que pudiera darse. Esa es la percepción que hay.

Ya que la bajo esa visión de “La Lupe” Taddei, en todo caso tendría que cuestionarse la donación que ya han hecho de sus sueldos algunos diputados, tanto para comprar alimentos y repartirlos entre sus representados, así como para destinar una parte a las instancias de Salud, ya que a su reducido juicio el enfermizo ambiente que prevalece actualmente, se presta para llevar a cabo esas acciones de apoyo social. ¡Pácatelas!

Cuando la verdad es que la por algo tildada de funcionaria electorera es de las que menos cara tiene para hablar, por como desde el changarro que representa son de los que no han hecho nada para ayudar en cuanto a esa calamidad, como podría ser también donado parte de sus insultantes sueldazos que ganan casi por no hacer nada, pero por el contrario son de los primeros que dejaron de chambear…oficialmente. ¡Tómala!

Ante lo que se intuye que para intentar justificar los más de $120 mil pesos mensuales que recibe por casi estar pintada, es que Guadalupe recordara que las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos son sólo para operaciones electorales, de ahí que de querer cambiarse el destino tendría que autorizarse por el Consejo General del Instituto Electoral, como lo propusiera el dirigente del PRI, Ernesto De Lucas.

Correo electrónico: [email protected]