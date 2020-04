Son más los contagiados que los oficiales

Mandará la Policía a casa en Hermosillo

Les importó más la “cheve” que la salud

Continúa al frente delegado de Bienestar

¡Son más los contagiados! que los oficiales…Quien confirmó lo que ya se esperaba y sin ser “El Chapulín Colorado” ni nada parecido, es el director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, de que podría haber más infectados de coronavirus de los que oficialmente se han detectado, al manejar que hay más 550 que ni cuentan se han dado. De ese pelo.

A ese grado está el alarmante dato revelado por Álvarez Hernández, tocante a que por encima de las cifras que se han dado a conocer, y que hasta el miércoles por la noche sumaban 21 enfermos en Sonora, la cruda e insaludable realidad es que pueden ser más de medio millar los en estos momentos estén dispersando el virus al andar por las calles del Estado como Juan por su casa, al no presentar síntomas ni requerir atención médica.

Así que ante el riesgo de esas contagiadas silenciosas por esos refriados que pueden llegar a ser mortales, es que de nuevo se resaltara que la mejor “medicina” que hay es la de acatar la receta del programa de Quédate en Casa, porque al bajarle a la movilidad en la ciudad, e incluso en los hogares, se minimiza que esa virulencia se disperse por los estornudos, tos, el hablar y todo tipo de contactos. Así la urgencia que hay.

Ese el potencial peligro de transmisión que representan quienes son portadores de ese mal, y sin saberlo, y todo por no hacer caso a la recomendación de resguardo domiciliario que se ha hecho hasta el cansancio, a pesar de que ya se está en la fase dos, en la que ya hay un contagio comunitario y ya no solo de enfermos llegados de fuera, sino que, entre los mismos locales, de ahí por qué pudiera darse un efecto expansivo.

Eso al resultar por demás lógico que en México no existe la posibilidad para hacer todas las pruebas requeridas a los sospechosos de esas gripes, como ya lo ventilaran los gringos, de ahí que eso pudiera explicar por qué en Estados Unidos ya hay más pacientes, precisamente por ser un País de primer mundo, lo que explica porque es la Nación que ya presentaba más contaminados, con más de 200 mil. De ese tamaño.

Es por eso que, ante ese escenario de propagación, sí que cobra relevancia el enésimo llamado que hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, a quedarse en las viviendas, a la par de que anunciara una inversión de más de $100 millones de pesos para adquirir ventiladores, camas hospitalarias, monitores de signos vitales y camillas ambulatorias, entre otro equipamiento hospitalario para hacerle frente a esa epidemia. ¡Órale!

Aún y cuando Claudia hizo hincapié en que los ciudadanos deben hacer su parte para que los contagios no rebasen la capacidad médica y los hospitales se colapsen, porque por más esfuerzos financieros que se hagan nunca serán suficientes, de ahí que el “remedio” más importante para contrarrestar esos catarros en cadena, sea el actuar preventivamente, si se toma en cuenta que hasta ahora no hay vacuna ni medicamentos.

Razón por la cual es que casi casi dijera ¡por el amor de Dios!: “La única medida que podemos asumir es la del aislamiento social y quedarnos en casa, hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por tus seres queridos, hazlo por tu prójimo, por aquel que quizá no va tener la oportunidad de estar aislado en su casa porque solamente tener una recámara, piensa en el que más lo requiere, en el que más lo necesita”. ¡Ups!

Y para quien dude lo anterior está la cifra que ayer diera Álvarez, de que en el territorio sonorense pudieran registrarse de 6 mil 700 enfermados, a unos 54 mil, con unas 300 muertes, lo que no resulta para nada descabellado, después de la estadística que aflorara, de que en la última semana se duplicaron los muertos en el planeta, que en los venideros días llegarían a los 50 mil, y más del millón de contagiados. ¡Palos!

Mandará la Policía a casa en Hermosillo…Y sin importar el qué dirán o el costo político que le pueda representar por ser la Capital, pero la que sí que está actuando con un sentido social, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, por sin ser oficial ya estar implementando lo que podría interpretarse como un toque de queda, al reforzar los filtros policíacos para invitar a la gente retirarse a sus viviendas y evitar el Covid-19.

Porque sí bien dichos retenes se habían puesto en marcha desde la semana pasada, en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), pero sólo se colocaron con un fin informativo, a diferencia de que ahora no sólo se aumentaran de 10 a 25, sino que además están exhortando a los hermosillenses que se encuentren en lugares públicos a regresarse a sus domicilios por la Emergencia Sanitaria decretada.

No por nada es que Célida Teresa publicara en su cuenta de Twitter que: “Atiendan sus necesidades esenciales antes de las seis de la tarde, pues a partir de esa hora por toda la ciudad tendremos un despliegue de la Policía de Tránsito y Preventiva, invitándolos respetuosamente a irse a su casa. Gracias por su comprensión”, en lo que es una disposición restrictiva que ha sido bien recibida por las mayorías. !Zaz!

Con lo que queda en claro que López Cárdenas no se está esperando a que Hermosillo se inunde de contagiados por esos gripones, en el ínter en que las autoridades del Comité Estatal de Salud le aprueban la solicitud que les hiciera el pasado lunes, a fin de restringir la movilidad de la población de las 18:00 horas a las 06:00 horas, es decir, durante 12 horas para actividades que sean estrictamente necesarias. ¡Qué tal!

Y la verdad que a eso están teniendo que llegar, por cómo la gente simplemente no está entendiendo por las buenas el ponerse a buen recaudo ni para proteger a los suyos, cuando lo que está de por medio es la salud de las mayorías, de ahí el porque ya se está recomendando el ni siquiera hacer nada al aire libre, como ejercicio o pasea mascotas, con la finalidad de minimizar al máximo el contacto personal. ¿Cómo la ven?

Les importó más la “cheve” que la salud…Pa´ que vean el como para muchos “el chupe” es primero antes que la prevención de la salud, ahí tienen el cómo pasarán por alto la estrategia de “Quédate en Casa” para realizar compras de pánico de “cheve”, luego de que trascendiera que las empresas cerveceras pararán su producción a partir de hoy, en tanto que en algunas Entidades ya se declaró una “Ley Seca”.

En lo que es un cierre cervecero de esas compañías por lo del coronavirus al que por éstos lares ya se habían adelantado, por medio del anuncio que en días pasados hicieran vía la Secretaría de Finanzas, de la que es titular Raúl Navarro, y de la que depende la dirección de Alcoholes, en la que despacha Zaira Fernández, como es reduciendo el horario de venta a las 20:00 y 22:00 horas, en vez de hasta las 00:00 horas normales.

No obstante, al correrse la voz de que esos consorcios ambarinos siempre sí paralizarán su fabricación, toda vez que no se trata de un producto considerado como esencial, de acuerdo a la decretada que se hiciera a nivel nacional, es que los adoradores del Dios Baco o del vino, salieran despavoridos a surtirse a los expendios y tiendas, cosa que no habría ocurrido si se tratara del huevo y las tortillas. ¿Qué no?

Más menos así estuvo el abastecimiento en serie y en serio de bebidas embriagante, por como ya nomás comercializarán las que tengan en stock o almacenadas los distribuidores, porque de ahí en adelante y hasta el 30 del presente mes de abril ya no se producirá de esa “agua loca”, que algunos dirán que servía para relajarse en la cuarentena, pero en cambio otros aseguran que dispararía la violencia intrafamiliar por el encierro.

Sigue al frente el delegado de Bienestar…El que vaya que es de los funcionarios a los que les ha continuado estar en el frente de batalla, o del Covid-19, es al delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taddei, y no nomás porque recién hubiera tenido que ir a recibir al “Pejidente”, Manuel López Obrador, en la gira que realizará a San Luis R. C., sino por como han tenido que seguir con los programas asistenciales.

Y para muestra está el que Taddei Bringas ahora manejara que los apoyos en efectivo que le destinan a los adultos mayores los harán llegar casa por casa, como parte de una táctica para que no haya aglomeraciones en los centros de recepción de cada localidad, ya que por indicaciones del Consejo de Salubridad se prohibió la concentración de más de 50 personas en un mismo lugar. Así el cambio.

Con lo que confirmara que los beneficiarios ya no tendrán que salir de sus lugares de residencia para recibir ese recurso correspondiente a dos bimestres, como son marzo-abril y mayo-junio, por $5 mil 240 pesos para unos 30 mil “jóvenes de edad avanzada” y discapacitados que son respaldos, por ser los que faltan al no contar con tarjeta bancaria, porque a los que sí la poseen ya les depositaron los últimos de marzo.

Con esa meta es que el también llamado súper delegado adelantara, que desde ayer “juebebes” y hasta el próximo 10 del presente mes de abril estarán “haciendo un barrido” de las ciudades más grandes como Hermosillo, Cajeme y Navojoa, para cumplir con esa entregadera, a pesar de lo riesgoso que resulta, por como el griperío ha ido al alza y con una tendencia a ponerse “píor”. Ni más ni menos.

O séase que, así como el representante de AMLO por estos rumbos ha seguido arriesgándose junto con todo su equipo, y además por ser el que tiene que estar en todo, de ahí que también anticipara que ya se están defiendo las reglas para la entrega de créditos a los pequeños comerciantes y ambulantes, aunado a que la CFE ya igual prepara un plan de beneficios en lo que tiene que ver con la “luz”. Esa es la intención.

Correo electrónico: [email protected]