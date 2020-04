Se traza Diego ambiciosas metas

El joven basquetbolista originario de Hermosillo, de los Highlanders NJIT de la tuvo un gran año en la NCAA; no deja de creer en su sueño de convertirse en profesional

Tras una buena temporada con los Highlanders de la NJIT (Universidad de la Tecnología de Nueva Jersey), dentro de la NCCA, el basquetbolista sonorense Diego Willis avizora un buen futuro en su carrera.

Por ahora Willis Orozco pasa la cuarentena con su familia en Hermosillo tras cumplir la campaña en la NCAA (Liga Colegial Universitaria de Estados Unidos por sus siglas en inglés) la cual fue cancelada por la pandemia de Covid-19 que azota a la Unión Americana.

“Vengo de una buena campaña, claramente mejor que la del 2019, aunque ya anunciaron que no seguirá la temporada, debido a la contingencia sanitaria, estuve muy bien en la duela fue un gran año de transición favorable. En lo general también destacamos como equipos pese a que éramos un plantel joven”, agregó.

“Hoy en día vivimos momentos e incertidumbre pues ya no se reanudará la campaña debido a la pandemia, y por lo pronto tenemos que mantenernos en buen estado físico porque mi meta es cerrar más fuerte los dos años que me quedan (jugado en la Liga Universitaria)”, señaló.

El joven basquetbolista originario de Hermosillo no deja de creer en su sueño de convertirse en profesional, e incluso se vislumbra debutando en la NBA, para romper la barrera y ser el primer sonorense en jugar dentro del máximo circuito de baloncesto de paga en el planeta.

“Siento que voy en el camino correcto para llegar en los próximos años al profesionalismo, hay varias ligas de gran calidad, pero obvio siempre he intentado hacerlo en lo más alto, la NBA”, aseveró.

Sobre el momento que atraviesa la humanidad y el deporte, el sonorense aplaudió la medida de posponer los Juegos Olímpicos así como todo lo relacionado con cualquier actividad deportiva de toda índole.

“Fue la mejor decisión pues primero debemos ver por la salud, sin embargo eso puede ser una ventaja, porque en el caso del basquetbol, eso le da tiempo a México, ya que en estos momentos pasamos por una situación difícil con la suspensión de Ademeba (por parte de la FIBA), eso abre una ventana de tiempo para encontrar la solución”, relató.

Aspira reintegrarse a la selección

En cuanto a la posibilidad de reintegrase a selección nacional de basquetbol, la cual todavía tiene la oportunidad de acudir a los Juegos Olímpicos, señaló que sería un honor volver a portar la camiseta del “tricolor” en busca de conseguir el lugar para Tokio.

“La selección nacional tienen un evento más para calificar a los Juegos Olímpicos, y claro que me gustaría ser parte de ese equipo en busca del sueño, si me lo piden yo accedería siempre y cuando no interfiera con el calendario de la Universidad”, señaló.

Diego Armando aconsejó tanto a los atletas como a la ciudadanía de mantenerse en casa para evitar riesgos de salud, pero eso sí, recomendó realizar ejercicio en sus hogares para no perder la condición o bien activarse.

“En mi caso estoy manteniéndome en forma con lagartijas, abdominales, burpees, saltando la cuerda, haciendo bicicleta estacionaria, todo lo que se pueda realizar en espacios reducidos porque no podemos perder el trabajo realizado”, destacó el atleta de 21 años de edad.