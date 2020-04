Se registra primer fallecimiento por Covid-19 en Sonora

La Secretaría de Salud en Sonora confirmó el primer fallecimiento a causa de Coronavirus (Covid-19), de una persona del sexo femenino, de 29 años de edad, residente del municipio de Magdalena de Kino, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud indicó que la persona, hoy occisa, no tenía antecedentes de viaje, y recientemente había sido diagnosticada de diabetes mellitus, e inició con tos, fiebre y malestar general el 22 de marzo y recibió tratamiento médico sintomático, al que no respondió adecuadamente.

“El día de hoy desafortunadamente tenemos esa noticia que ninguno de nosotros queríamos dar y estoy seguro que ninguno de ustedes querían escuchar; el día de hoy te comunico con una gran tristeza el primer fallecimiento por Covid-19 en Sonora, una mujer de 29 años de edad, residente del municipio de Magdalena de Kino, desde aquí enviamos nuestras condolencias a su familia y nuestro reconocimiento al personal médico, de enfermería y asistencia que estuvo minuto a minuto luchando a su lado para vencer esta enfermedad”, dijo.

La joven fue hospitalizada en una Unidad Médica del Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS), en Nogales; donde presentó insuficiencia respiratoria y datos de neumonía por lo que se sospechó de Covid-19, y se le dio tratamiento específico, posteriormente se le tomó muestra, misma que fue confirmada por el Laboratorio del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS.

“Te informo que esta mujer de 29 años falleció el día 30 de marzo. Te informo además que no es uno de los casos previamente confirmados; el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó las muestras correspondientes con anterioridad, estos estudios estaban en el informe diario de sospechosos y hasta hoy, el IMSS nos notificó que fue confirmado de Covid-19”, detalló.

El funcionario estatal apuntó que hasta el momento se han identificado 29 personas confirmadas con Covid-19, distribuidos en los municipios de: Hermosillo (12); Cajeme (4); San Luis Río Colorado (3); Magdalena de Kino (3); Guaymas (2); Navojoa (2); Nogales (1); Huatabampo y Sáric (1).

Enrique Clausen Iberri reiteró enérgicamente el llamado a la ciudadanía en general, a sumarse a los esfuerzos del Gobierno del Estado, con la estrategia integral #QuédateEnCasa, para mitigar y contener esta pandemia mundial.

“Las complicaciones por Covid-19 no son un juego, no son un relato de ficción o algo que esté sucediendo sólo al otro lado del mundo; honremos este fallecimiento, haciendo esfuerzos porque nuestros seres queridos, nuestras familias y la gente que amamos cumpla con las indicaciones que hemos venido dando, te pido de favor que no pienses que esta semana santa son vacaciones, y no porque sea un capricho de las autoridades si no porque es una medida que todos debemos seguir para poder seguir adelante”, resaltó.