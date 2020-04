Se recupera Rüstü Recber del Covid-19

Luego de días hospitalizado en estado crítico por haber contraído Covid-19, el ex guardameta turco Rüstü Recber contó la experiencia vivida en su lucha de supervivencia ante este padecimiento, al cual catalogó como “el rival más fuerte de toda su vida.”

Estoy volviendo a ser yo mismo y mis condiciones de salud mejoran día a día. Mi cuerpo estaba un poco debilitado, tuve que afrontar un tratamiento duro, pero estoy en el camino de la recuperación. Tendré que seguir en cuarentena en casa durante cerca de dos semanas”, declaró para un medio italiano.

El ex de Barcelona y mundialista con su combinado nacional dio a conocer que sus primeros síntomas no fueron del todo graves, al punto de “subestimarlos”, aunque fueron a más con el paso de los días, hasta que no pudo evitar ser ingresado al hospital con una neumonía grave.

Este virus es algo grave, no se puede bromear ni esconderlo. El COVID-19 está amenazando a toda la humanidad. Quedémonos en casa y evitemos el contacto innecesario con los demás. Escuchen a alguien que lo vivió en carne propia”, añadió el ex guardameta de 46 años.

Agradeció las muestras de apoyo recibidas, principalmente, mediante su esposa, quien actualizaba la evolución de Rüstü mediante sus redes sociales. Además, envió un mensaje de fuerza a todas las sociedades afectadas, especialmente a la italiana.

Respecto de una posible reanudación de las competencias, comentó: “No es mi trabajo decirlo, ahora me he retirado de jugar al futbol. Creo que esa decisión es sólo de médicos y científicos, ya que la seguridad de todos está en riesgo. Tengamos coraje y pensemos primero en la salud, con paciencia, respeto por las reglas y mucha fe”.