Se impone costumbre en Semana Santa

Tras concluir los 40 días de penitencia, los fariseos de la comunidad Yaqui, asentados en la colonia Revolución Uno, llevaron a cabo la celebración del Sábado de Gloria con lo que culminan los rituales de la Semana Mayor.

Con el paseo del mal humor o del Judas iniciaron las actividades ayer en la ramada de la Revolución, donde participaron alrededor de 160 fariseos, posteriormente realizaron las tres corridas de la Gloria y la quema de máscaras.

El capitán Primero de Tropa y organizador de los rituales de Semana Santa, Manuel Rentería Jacques, explicó que el Paseo del mal humor y las corridas representan la resurrección del Señor al tercer día.

«Es llevarse todo lo malo y la quema de máscaras es poner con al humor y el pago de las mandas», precisó.

Aún cuando se han incrementado las acciones preventivas y autoridades de Salud ha reiterado el llamado a la población de mantenerse en casa durante esta contingencia sanitaria para evitar la propagación de más casos de coronavirus, cientos de personas se aglutinaron en las diferentes ramadas instaladas en la ciudad, para ser partícipes de estos rituales de Semana Santa.

Las ramadas de las colonias El Coloso Alto y Revolución Uno fue donde se concentró más gente quienes acudieron a disfrutar de la culminación de los rituales de Semana Mayor y la quema de máscaras tan llamativas y coloridas que cada año sacan los fariseos para deleite de niños y jóvenes que aprecian el talento y tiempo que dedican a la creación de esos diseños.

El también gobernador de la comunidad yaqui de la colonia Revolución Uno dijo que en esta contingencia de salud no pudieron evitar la presencia de cientos de familias que acudieron a presenciar los rituales que cada año realizan, más sin embargo lo hicieron bajo su propio riesgo, ya que la mayoría se presentaron sin ninguna medida para proteger su salud, como utilizar cubreboca.

«Yo no los puedo detener, ni modo, la gente viene para celebrar bajo su propio riesgo, yo no les voy a cerrar la puerta, pero es su riesgo no el mío. Yo tengo que proseguir mi fiesta, si la gente no hubiera asistido yo hubiera hecho lo mismo, hubiera seguido adelante con mi gente para terminar, pero desgraciadamente la gente es así y no los van a detener ni las autoridades, pero yo les dije: es bajo su propio riesgo», enfatizó Rentería Jacques.

Como parte de los rituales finales del sábado de Gloria, por la noche se veló la urna que representa el sepulcro del Señor y se llevó a cabo la Danza del Venado y la Pascola, para amanecer el domingo de Pascua.

Este domingo se realiza una procesión en las inmediaciones de las ramadas y continúan con las danzas tradicionales de la resurrección del Señor Jesucristo para dar gracias y dar por terminado los rituales de Semana Santa.