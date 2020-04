Se eleva a 152 el número de casos por Coronavirus en Sonora; hay una niña de 8 años

Con 19 casos nuevos, entre ellos una niña de 8 años, la cifra de personas infectadas con Coronavirus (Covid-19) en Sonora se incrementó a 152 y se registran 16 fallecimientos.

El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, informó que los 19 casos corresponden a 13 mujeres y 6 hombres, cuyas edades oscilan entre 8 y 69 años, residentes de los municipios de San Luis Río Colorado, con 15 casos; Hermosillo, Cajeme, Huatabampo y Nogales con un caso cada uno; ninguno de ellos tiene antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus.

Por ello, reiteró que la única forma de evitar la propagación del coronavirus es mantener el aislamiento preventivo y obligatorio y quedarse en casa.

“Tenemos, todos, que hacer conciencia de la importancia de respetar el quedarte en casa, es algo tan importante y a la vez tan sencillo, pero desafortunadamente muchas personas no cumplen y muchas otras sí han cumplido, pero al parecer se cansaron y ya no quieren seguir con esta responsabilidad, por favor no claudiques si estás haciendo lo correcto”, expresó.

De estos 19 casos, Enrique Clausen Iberri confirmó el primer caso pediátrico en Sonora, en una menor de 8 años de edad que presenta un cuadro leve, asimismo, un paciente se encuentra grave y hospitalizado, con diabetes y asma, el resto, son casos moderados que se recuperan en su domicilio, aunque 9 de estos tienen una enfermedad crónica previa.

Adicionalmente, se confirmó un caso que corresponde a de Baja California, quien llegó a Hermosillo hace tres días, por lo que es claro que la enfermedad fue adquirida en su estado de residencia, el paciente se encuentra hospitalizado en una clínica privada y es reportado como grave.

El secretario de Salud pidió a los sonorenses mantener la calma y continuar con el aislamiento social, ya que cada vez que una persona sale a un lugar, sin ser necesario, suma probabilidades de adquirir el virus y contagiar a su familia al regresar a casa.

“No te desmotives y dejes tu aislamiento; no lo hagas y mucho menos intranquilices a tu familia y a tus amigos, no estés incitando a la gente que amas a salir, no sería justo colapsar un hospital, no sería justo no atenderte porque lleguen todos al mismo tiempo; no porque tú quieras salir vayas a enfermar a otros que sí cumplen, o a los tuyos, a las personas que más quieres”, reiteró.

Clausen Iberri, recordó que aquellas personas que padecen de alguna enfermedad crónica degenerativa como diabetes, hipertensión u obesidad, deben cuidarse aún más, ya que de los 16 decesos por Covid-19, todos han tenido por lo menos alguna de estas enfermedades.

En Sonora se tienen ya 152 casos de Covid-19, de ellos, 73 corresponden a San Luis Río Colorado; 27 a Hermosillo; 15 a Huatabampo; 11 Cajeme; 6 Caborca; Magdalena, Navojoa y Sáric registran 4 casos cada uno; Guaymas, Opodepe y Nogales, 2 casos cada uno; Etchojoa y Agua Prieta se mantienen con un solo caso cada uno.

Al momento, 11 pacientes se han curado, 112 se mantienen con un cuadro leve de Covid-19 con manejo en casa, 13 están hospitalizados, 7 se encuentran estables, 6 muy graves, uno de estos con ventilación mecánica invasiva y se han registrado 16 defunciones.

En total se han estudiado 791 casos sospechosos, de los cuales 152 fueron confirmados y 639 descartados por laboratorio.