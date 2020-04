Sanciona Profeco a comercios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Sonora aclara que no se cerraron los diez establecimientos comerciales que cometieron irregularidades al no exhibir o no respetar los precios, se colocaron sellos de suspensión para inmovilizar y evitar la venta del producto, los cuales permanecerán hasta que se cumpla con la disposición que marca la ley.

De acuerdo a información proporcionada por la representación de la dependencia federal en Sonora, indica que esta semana se inició un operativo en todo el estado derivado de denuncias de consumidores, quienes se quejaron que los establecimientos actuaron dolosamente durante la contingencia sanitaria por Covid – 19, al no respetar precios o no se muestran de forma visible al público.

Sin determinar el monto que ascienden las multas, representantes de Profeco Sonora aseguraron que todavía están en proceso para su aplicación.

El retiro de los sellos será procedente una vez que demuestran la regularización de la situación, algunos establecimientos todavía no han solicitado una nueva verificación.

Los clientes de comercios que permanecen abiertos durante la contingencia sanitaria, al formar parte de la cadena alimenticia, pueden denunciar en cualquier momento al detectar actos que violan la ley de protección al consumidor a través de los teléfonos 6622 138616 y 6622 138620.

Entre los establecimientos que fueron sancionados está Súper del Norte, Bodega Aurrerá, Soriana, Sam´s Club, entre otros.