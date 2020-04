Rodrigo Ríos enfrenta pandemia desde Italia

El ex jugador de los Burros Blancos, dijo que uno de los principales desaciertos de ese país fue no tomar las medidas preventivas a tiempo

Rodrigo Ríos, exjugador de los Burros Blancos y actual coordinador ofensivo de los Elephants de Catania, equipo italiano de futbol americano, está en uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19. Aseguró que uno de los principales desaciertos en Italia fue el no implementar a tiempo las medidas de prevención.

No se tomaron las debidas precauciones, simplemente porque pensaron que no habría tanto problema, todos sabemos que Italia es un país muy turístico y en el momento que llegó el virus, no se tenían las medidas necesarias y no se pudo controlar la propagación”.

Ríos comentó que en el ámbito deportivo también los tomó por sorpresa, pero afortunadamente se acordó poner pausa a las competencias.

Se decidió esperar un poco y seguir con los campeonatos deportivos, pero de repente fue increíble el número de casos que se incrementaron en una semana, en el futbol americano nos dijeron que se suspendía el torneo, sólo jugamos la primera jornada, íbamos a viajar a Cagliari, pero ya no estuvo permitido”.

El también exjugador de los Mayas de la Liga de Futbol Americano (LFA) afirmó que el entrar en cuarentena, como le ha pasado a él, cambia por completo la rutina de cualquiera, por lo que se debe de tener calma y adaptarse.

Es una lucha de estar solo en casa, de pensar qué vas a hacer, una desesperación si es que no sabes convivir con la soledad, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Aquí si asistes al supermercado, entras en grupos moderados y no te puedes acercar a menos de un metro de las demás personas”.

Tomando como referencia lo que ha sucedido en Italia, Ríos recomendó a la sociedad mexicana seguir la recomendación de quedarse en casa y en caso de salir, tomar todas las medidas de prevención.

Si tienen la posibilidad de mantenerse en casa, es lo más recomendable y si no pueden, salgan, pero cuídense, lleven cubrebocas, guantes, gel antibacterial, guarden la distancia y, quizá suene exagerado, pero son las medidas que se deben de tomar”.

Ante el escenario desfavorable, una luz de esperanza ha sido la contención del virus, al menos en la región que reside el entrenador mexicano.

Yo estoy en la isla de Sicilia, en la ciudad de Catania, que es la que tiene mayor número de coronavirus aquí, al momento hay 400 casos, más que en Palermo, actualmente se ha mantenido esa cifra y no han aumentado los contagios, esa podría ser la buena noticia”.