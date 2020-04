Requiere el teatro de apoyo o va a morir: Alex Gou

El empresario se comprometió a pagarle a todos sus empleados porque no piensa abandonarlos en momentos tan difíciles

Las consecuencias por el coronavirus son y serán graves. Uno de los ámbitos más afectados fue el teatro, pues todas las producciones en México tuvieron que suspender indefinidamente sus funciones.

Alex Gou contó cómo se vive la situación detrás de los telones –ya cerrados–.

«Yo y la gente con la que trabajo entendemos que primero es la salud pero no deja de ser un golpe muy fuerte para todos los que nos dedicamos a los espectáculos. A mí el Covid-19 me obligó a cerrar cuatro teatros y a pausar temporadas con mucho éxito como «Jesucristo Super Estrella» y «Hoy no me puedo levantar». Frenar una temporada cuando tienes boletos agotados es terrible», dijo.

Además de esas obras el productor tiene en cartelera «Paw Patrol», «La obra que sale mal», «Sugar» y próximamente estrenaría «Champions of Magic».

Por esta razón razón, Gou pidió al Gobierno del Distrito Federal apoyo cuando todo esto pase.

«Las consecuencias son terribles, es un efecto dominó muy fuerte. Toda la publicidad que ya estaba pagada y hecha se fue a la basura. Los actores y la gente detrás de los telones viven de los boletos y cuando no se pueden vender todo se convierte en gastos».

«Yo pagaré hasta donde pueda, pero sin ingresos luego de un tiempo será imposible. Por esta razón varios productores nos juntamos para enviar una carta dirigida al Gobierno de México en la que pedimos que se apoye al teatro, como lo están haciendo en otras partes del mundo».

Para finalizar, pidió al público que cuando el aislamiento termine apoyen al teatro porque se encuentra en «fase crítica».

«Si pueden ir cuando todo esto pase, se los agradeceré mucho. No hay que dejar morir al teatro», dijo.