Requiere Chivas de competencia interna

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena al parecer encontró su mejor versión justo cuando se detuvo el futbol por la pandemia de coronavirus pero eso no detiene los planes del equipo rojiblanco e Isaac Brizuela lo deja claro.

En una entrevista para Goal, el extremo de las Chivas reveló que el buen funcionamiento de las últimas semanas antes de que se suspendiera la liga se debía a la gran competencia interna pues sabe que los gastos que se hicieron no eran en vano.

Más de 40 millones de euros fueron destinados a los refuerzos de Chivas una gran cantidad que hizo que cada jugador supiera que las cosas deben ser de diferente manera, y que el ganar un puesto titular cada fin de semana debía ser a través del trabajo diario.

“La competencia ayuda mucho que el plantel suba el nivel, a lo mejor antes no teníamos o en algunos puestos no había otro compañero que presionara, a lo mejor no relajarte tanto pero sí sentirte un poco tranquilo con el funcionamiento, que tengas competencia en cada uno de los puestos hay uno o dos más jugadores que quieren una oportunidad te ayuda a prepararte mejor, eso debería ser todos los días”, dijo para Goal.

Brizuela quien tiene competencia directa con Uriel Antuna pues ambos juegan por la banda de la derecha, por ahora no han encontrado su lugar mientras juegan juntos pero Tena los ha intercalado para medir sus rendimientos.