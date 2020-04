Reprochan comerciantes dichos del Comisario

Señalan que es obligación de la Policía brindar seguridad a los hermosillenses y dar buenos resultados en medio de esta crisis por la pandemia por el coronavirus

Los comerciantes del Centro comercial consideraron una burla por parte del Comisario General, Gilberto Landeros, el exhorto que hizo a contratar a policías auxiliares para resguardar los negocios locales, toda vez que no han generado ganancias en las últimas tres semanas derivado de la contingencia sanitaria, señaló Rubén López Peralta.

El presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo refirió que la función de las autoridades de la Policía Municipal es brindar seguridad a los hermosillenses y dar buenos resultados en medio de esta crisis por la pandemia del coronavirus que ha obligado a comercios no esenciales a cerrar.

«Es una burla decirle a un comerciante que no tiene ingresos desde hace tres semanas y que en la actualidad está rematando la poca mercancía o pidiendo préstamos para pagar nóminas y comprar despensas para su familia, que le digan que todavía tiene que pagar policías auxiliares, realmente es algo insensible», manifestó.

Especialmente cuando tienen hasta cuatro patrullas en los filtros, dijo, y una es suficiente para verificar los vehículos, y el resto hacer rondines en el sector comercial en horarios definidos que se están cometiendo los delitos en los negocios.

Por lo que exhortó a las autoridades a sensibilizarse con el gremio de micro y pequeños comerciantes y reforzar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, ya que afirmó que las acciones que está implementado el Ayuntamiento de poner filtros en distintos puntos de la ciudad parece una medida recaudatoria y no una estrategia para obligar a los ciudadanos a quedarse en casa para mitigar el contagio del virus.