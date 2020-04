Reportan pocas ventas en el Mercado debido a escasas visitas

El emblemático sitio reabrió sus puertas el seis de abril y desde entonces las ventas han caído hasta en 80 por ciento

Una caída de entre el 80 y 70 por ciento en las ventas reportan locatarios del Mercado Municipal número uno “José María Pino Suárez”, luego de que reabrieron sus puestos el pasado seis de abril.

Como se recordará, debido a la contingencia sanitaria por el Coronavirus Covid-19, el emblemático sitio permaneció cerrado por 15 días y desde que se reabrió las ventas se han ubicado en un 20 o 30 por ciento de lo que anteriormente comercializaban.

Son pocos los locatarios que decidieron abrir, la mayoría de los puestos permanecen cerrados ante la poca afluencia de clientes o porque sus propietarios forman parte del grupo de riesgo, si se contagian del virus.

Algunas carnicerías y puestos de fruta y verduras permanecen abiertos al interior del edificio, por lo que se observa un escenario desolado.

“Es muy poca la gente que viene, del 100 por ciento que vendíamos estamos vendiendo el 30 por ciento, pero no podemos dejar de trabajar, yo soy madre de familia, si trabajo como y si no trabajo no comemos”, comentó Elizabeth Federico, comerciante de un puesto de verduras.

Destacó que ella no tiene otro ingreso, hay personas que reciben apoyo como los adultos mayores o estudiantes, pero en su caso no tiene ningún respaldo económico.

“Habrá gente que sí se puede quedar en su casa, no estoy en contra de eso, yo me quedé forzosamente tres semanas en mi casa y lo poquito ahorrado me lo gasté y ya vienen el pago de los servicios y ni modo hay que pagarlos porque uno los utiliza”, puntualizó.

En tanto, César Cárdenas, encargado de una carnicería, dijo que la venta ha sido muy baja estos días, cerca del 20 por ciento, pero la necesidad hace que estén abriendo, el resto de los locatarios lo harán el 30 de abril

“Nosotros estamos con todas las medidas de seguridad señaladas por la autoridad, el uso de cubre bocas, gel anti bacterial y mantener la sana distancia”, precisó.