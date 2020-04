Reiteran llamado a quedarse en casa

Varios artistas han hecho un llamado a los seguidores para que guarden la cuarentena

La cantante mexicana Eugenia León y las actrices Dolores Heredia y Blanca Guerra, utilizan su voz y para pedir a la población que se queden en casa y atiendan las recomendaciones para evitar contagios por el COVID-19.

Por medio de la cuenta de la Secretaría de Cultura, varios artistas han hecho un llamado a los seguidores para que guarden la cuarentena, luego de que se emitiera la emergencia de salud sanitaria, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020.

La intérprete de El fandango aquí, dio un mensaje a los seguidores para invitarlos a quedarse en casa ante esta emergencia:

«Estar encerrados no quiere decir que los pájaros no vuelen, el estar encerrados no quiere decir que la mente quede en calidad de tapia. El estar encerrados no significa que estemos encarcelados. Es una medida que es por nuestra salud y por la de los demás; nos seguiremos viendo el camino siempre es circular”, así lo compartió en las redes de cultura de la Ciudad de México.

Por su parte, la actriz Dolores Heredia, compartió en su cuenta de Instagram:

«Quiero hacer un llamado a nuestro sentido de comunidad, por nosotros, por los otros, por todos. Hay que quedarse, hay que quedarse en casa gente, es por un ratito, hay que guardarse un poquito».

Además, resaltó: Los que tengan que salir por una necesidad, una urgencia lo tienen que hacer, los que podamos quedémonos en nuestra casa”.

Por su parte, la actriz Blanca Guerra sugirió que es importante seguir las reglas que se dan por parte de la Secretaría de Salud:

«Es muy importante acatar las recomendaciones sanitarias que la SS ha estado difundiendo, para evitar el incremento del contagio de COVID-19, lo cual significaría un riesgo para nuestro sistema nacional de salud; mantener distancia, higiene regular, estar muy pendientes de síntomas atípicos y lo más importante de todo mantenernos en casa.

El actor Demián Alcázar, el cantautor Fernando Rivera, la cantante Regina Orozco, la diosa de la cumbia Margarita, las cantantes Paty Cantú, Amanditita, entre otros artistas, se han unidos a la Secretaría de Cultura y han emitido mensajes con la finalidad de invitar a quienes puedan quedarse en casa.