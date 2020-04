Reiteran aplazar pago a la CFE

El dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado, señala que la Federación debe intervenir para que no se realicen cortes de energía

El Gobierno Federal debe intervenir para evitar las acciones que está emprendiendo la Comisión Federal de Electricidad contra el pueblo mexicano, quien no sólo se negó a aplazar fechas pagos debido a la contingencia que se vive del Covid-19, bajo el argumento que tiene que pagar el salario de los trabajadores, sino que aplicó un aumento del cuatro por ciento a la tarifa eléctrica para el sector doméstico, dijo Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), señaló que los mexicanos están pasando por una contingencia temporal a tal grado que la misma autoridad Federal les ha pedido quedarse en casa, y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, lejos de sensibilizarse con lo que está sucediendo, efectúa cortes del servicio si no pagan a tiempo como está ocurriendo con usuarios de Hermosillo y el Estado.

Además de realizar ajustes a la tarifa eléctrica doméstica a los usuarios más afectados, que tampoco debería aplicarse en este momento, porque los valores de CFE depende en gran medida del precio del petróleo que actualmente está bajando, y por ende, lo mismo debería ocurrir con la tarifa de luz, expuso.

«No es posible que el Gobierno Federal pida no hacer actividades no esenciales y quedarse en casa para prevenir contagios y la CFE siga trabajando de forma ordinaria cortando el servicio con una falta de criterio y sensibilidad», enfatizó.

Peinado Luna exhortó a los directivos de CFE a reflexionar sobre lo que está pasando el pueblo mexicano y si no van a sensibilizarse ante esta contingencia sanitaria, por lo menos no cortar el servicio y otorgar facilidades a los usuarios que durante este tiempo no pueden pagar.

Asimismo, pidió al Gobierno Federal intervenir en este tema para que durante este periodo de contingencia donde gran parte de los usuarios no pueden salir a trabajar y efectuar el pago de energía eléctrica, no se les corte el servicio de energía.

«Nosotros como Unión continuaremos apoyando a los usuarios dentro de nuestras posibilidades para que se les otorguen prórrogas y no les corten el servicio», aseveró.

Durante esta contingencia de salud por el Covid-19, la Unión de Usuarios a través de la atención vía whatsapp al teléfono 6621502080, ha tramitado 90 prórrogas a ciudadanos para que no les corten la luz.