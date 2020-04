Registran dos mil incendios en el año en Hermosillo

El 61 por ciento son de quemas de maleza y basura, casas-habitación, vehículo y comercios

En lo que va del año se han atendido dos mil reportes de diferentes servicios, de los cuales 61 por ciento son de incendios de maleza y basura, casas-habitación, vehículo y comercios.

El director del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty, precisó que de enero a la fecha se han contabilizado mil 181 incendios, 855 de zacate y basura, 165 de casa de material y 32 de vivienda de cartón, 91 de vehículo, 33 de comercio, tres de instituciones públicas y uno de almacén e industria.

Señaló que durante esta contingencia sanitaria donde las familias permanecen en casa, los incendios han ido a la baja en comparación al inicio de año.

Detalló que en enero pasado se registraron 345 incendios, febrero 421, marzo 324, mientras que en lo que va abril suman 91.

También se atendieron 210 fugas de gas, 168 de enjambres de abeja, 90 de cobertura de seguridad, 51 rescates de personas, 48 de atención prehospitalaria, 10 explosiones, 11 conatos de incendio, 18 de olor a hidrocarburo, tres cortos circuitos y 111 falsas alarmas.

El comandante del Departamento de Bomberos exhortó a los padres de familia a no descuidar a los niños en el hogar para prevenir accidentes, no dejar ollas en la estufa, ni cerillos o botellas con líquidos de aseo alcance de los menores, y no sobrecargar las conexiones para evitar cortos circuitos u otros incidentes como electrocutamiento y ante una emergencia marcar al 911.