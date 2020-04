Registra Sonora 16 muertes por Covid-19

El número de muertes por Covid-19 en Sonora se incrementó a 16 y los casos confirmados llegaron a 133, a un mes del comienzo de la pandemia en el estado, informó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri.

Dio a conocer sobre la confirmación de 9 nuevos casos de Covid-19 en Sonora, entre ellos una defunción, además sucedió otro fallecimiento en un caso confirmado previamente y que se encontraba en condiciones críticas, sumando 133 las personas contagiadas.

Tras lamentar los dos fallecimientos y enviar condolencias a las familias, el secretario de Salud indicó que la primera defunción ocurrió en una mujer de 72 años, residente de Caborca, con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, inició síntomas respiratorios el 11 de abril y presentó un rápido deterioro, ameritó hospitalización en la unidad del IMSS de esa localidad y evolucionó mal, por lo que fue referida el 15 de abril al Hospital General de Zona número 14 en Hermosillo, pero falleció durante su traslado; este sábado, el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó Covid-19.

La segunda defunción sucedió en una mujer de 68 años, residente de Hermosillo, que fue confirmada como caso Covid-19 el 12 de abril, tenía diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica; ella comenzó síntomas respiratorios el 4 de abril con mala evolución, por lo que requirió ser internada el día 9 de abril en un hospital del IMSS y desde su ingreso necesitó ventilación mecánica invadida; falleció el día viernes 17 a las 23:30 horas.

“Con estos 2 fallecimientos se acumulan 16 en Sonora, 12 sucedieron en mujeres y 4 en hombres, las defunciones corresponden a los municipios de San Luis Río Colorado 4, Magdalena 3, Sáric, Huatabampo y Hermosillo con 2 cada uno, Nogales, Caborca y Cajeme 1 cada uno; todos los pacientes que han fallecido por Covid-19 en Sonora tenían al menos una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica o asma”, señaló.

Por otra parte, los 8 nuevos casos restantes de este día ocurrieron en 4 hombres y 4 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 35 y 66 años de edad, 6 de ellos residentes de San Luis Río Colorado, 1 de Cajeme y 1 de Caborca, ninguno de ellos tiene antecedente de viaje fuera del estado, lo que hace referencia a la circulación local del virus.

Los 133 casos de Covid-19 se distribuyen: 58 en San Luis Río Colorado, 26 en Hermosillo, 14 en Huatabampo, 10 en Cajeme, 6 en Caborca, Magdalena, Navojoa y Sáric con 4 casos cada uno, Guaymas y Opodepe con 2 casos cada uno, Nogales, Etchojoa y Agua Prieta con 1 caso cada uno.

Al momento, 7 pacientes se han curado, 98 se mantienen con un cuadro leve de Covid-19 con manejo en casa, 12 están hospitalizados, 7 se encuentran estables y 5 muy graves, 1 de estos con ventilación mecánica invasiva, así como las 16 defunciones.

En total, se han estudiado 734 casos sospechosos, de los cuales 133 fueron confirmados y 601 descartados por laboratorio.

Clausen Iberri hizo hincapié en que las únicas personas que deben estar fuera de sus casas son las que trabajan en actividades esenciales, como hospitales, el sector salud, farmacias, supermercados, gasolineras entre otros, por lo que invitó a la población a seguir practicando la medida de distanciamiento social Quédate en Casa Obligatorio.

“Estas personas que salen a trabajar seguramente corren el riesgo de tener contacto con el virus, en sus trabajos, dentro de sus oficinas, en muchos lugares y superficies donde se queda adherido, en muchas de ellas el virus dura hasta tres días”, indicó.

Clausen Iberri reconoció la labor del personal médico que está haciendo frente a esta pandemia, en especial en San Luis Río Colorado, a donde realizará una visita el próximo lunes para evaluar las estrategias a seguir en esa comunidad.

A quienes siguen saliendo de sus casas sin tener que desarrollar una actividad esencial, el secretario de Salud los invitó a permanecer en sus hogares por su propio bien y el de sus familias, para evitar que se incremente la cantidad de contagios.

“Les pregunto ¿Por qué no valorar su propia vida, ni la de sus familias? Por favor Quédate en Casa; por último, para todas aquellas personas que están cansadas de quedarse en casa, y creen que ya le ganamos la batalla al virus, o muchos de ustedes que aún se niegan a reconocer la existencia de éste, o más aún que creen que no se enfermarán les informo que no se la jueguen a salir de casa, que esto es serio y que no nos gustaría que ustedes y sus familias fueran mal atendidos en los hospitales porque estos se saturen”, aseveró.