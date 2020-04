Refuerzan operativo quédate en casa

Sancionarán a los contactos de personas enfermas o a quienes tengan la enfermedad y no guarden la cuarentena, así como a quienes no cierren negocios no esenciales

Para mitigar la propagación del Coronavirus (Covid-19) en la entidad, el gabinete Económico y de Salud en Sonora aprobó medidas para reforzar la estrategia Quédate en Casa, mismas que buscan el cuidado, la protección y el resguardo de la población.

De forma unánime, integrantes del gabinete conformado por las secretarías de Economía, Trabajo, Hacienda, Salud y Sagarhpa, aprobaron varios ordenamientos legales y sanciones a casos y contactos de personas infectadas con coronavirus que no guarden cuarentena y, para quienes ingresen al estado y no respeten el resguardo por 14 días.

Ordenaron el cierre de parques, plazas, lugares turísticos y similares, además del cierre completo de negocios e industrias no esenciales.

Prohibieron la venta de alimentos en lugares turísticos o sitios de concentración (como bailes regionales, fiestas patronales, conciertos de música y otras concentraciones similares).

Además, aprobaron la suspensión de obras en construcción a excepción de la construcción de hospitales, carreteras e infraestructura esencial.

El gabinete Económico y de Salud acordó, además, exhortar a las cadenas de tiendas de autoservicio a que pongan en operación mecanismos para el ingreso de personas a sus establecimientos, a fin de que se eviten aglomeraciones que faciliten la propagación del Coronavirus (Covid-19).

Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo, explicó que el Código Penal del Estado de Sonora, señala sanciones para quienes, sabiéndose afectados durante una contingencia, pongan en peligro de contagio a otra persona u ocasionen su muerte, las cuales podrían ser una multa o sanción económica y será recluido en establecimiento adecuado por el tiempo necesario, hasta obtener su curación o inocuidad y también pudiera ser ejercitada la acción penal directamente por la víctima.

De acuerdo con el código, comentó que si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de diez a doscientas Unidades de Medida y Actualización.

“En el Artículo 251 del Código Penal del Estado de Sonora señala que cuando el contagio llegare a consumarse, el responsable será sancionado en los términos que para el delito de lesiones u homicidio fija el propio código”, puntualizó.

En tanto, quienes no respeten las disposiciones aprobadas por el gabinete Económico y de Salud, en materia de suspensión de labores en establecimientos comerciales no esenciales, se sujetarán a las sanciones que se estipulan en el artículo 286 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, como amonestación o apercibimiento, multa y hasta clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, cuando se trata de un establecimiento, y arresto por 24 horas en caso de las personas responsables del incumplimiento.

En la reunión, donde se recomendó el uso de cubre bocas como medida de protección, el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada informó que se hará contacto con grupos de empresarios y de la sociedad civil para la elaboración de este artículo a fin de ponerlos al alcance de los ciudadanos.