Recibirá México 13 mil ventiladores: López Obrador

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente mexicano dijo que ya están listos para enfrentar el peor momento de la pandemia que será del dos al ocho de mayo

Con el apoyo de los Mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, el Gobierno de México contará con unos 13 mil ventiladores para hacer frente a la etapa más crítica del Covid-19, indicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video subido a sus redes sociales, el Mandatario confió en que, con esos equipos, ningún paciente de coronavirus que lo requiera se quedará sin la posibilidad de usar un ventilador, independientemente de su edad.

«Con esto ya estamos preparados para enfrentar el peor momento de la pandemia, de acuerdo a los especialistas, se va presentar del dos de mayo al ocho de mayo, eso es lo que me han estado diciendo y es lo que han externado Hugo (López-Gatell) y los expertos en sus conferencias», dijo.

«Entonces vamos a tener, en general, como 13 mil ventiladores, porque además de esto hemos adquirido ventiladores y ya los hospitales del sector público contaban con ventiladores», mencionó.

Tras reiterar que México va «muy bien» en la atención de la pandemia, López Obrador destacó el apoyo de los Presidentes de China y Estados Unidos, para la adquisición de ventiladores.

Explicó que entre abril y mayo, México habrá recibido mil 270 ventiladores de China, mientras que Estados Unidos, como se anunció hace unos días, ofreció la posibilidad de enviarle mil respiradores para pacientes graves con Covid-19.

«Quiero volver a agradecer al Presidente de China, y al Presidente de Estados Unidos por su apoyo, el Presidente Jinping, de China, nos ha ayudado. El total de abril y mayo van a ser mil 270 ventiladores de China», explicó.

«En el caso del Presidente Donald Trump, de Estados Unidos, se ha portado de manera extraordinaria, ha tenido un trato solidario con el pueblo de México, y muy respetuoso de nuestro Gobierno, le hablé para pedirle que nos ayudara con ventiladores, como ya di a conocer, me respondió el viernes, que nos van a entregar mil ventiladores».

López Obrador recalcó que aun cuando Estados Unidos tiene necesidad de ventiladores, ofreció a México que no le limitará la venta de ese tipo de aparatos, por lo que, dijo el Mandatario, nuestro País podrá adquirir los ventiladores que se requieran.

Anunció que a partir del jueves 23 de abril, los hospitales privados con los que el Gobierno federal firmó un acuerdo, empezarán a recibir a pacientes de otros padecimientos de hospitales públicos.

«Y liberarnos nosotros esos espacios en el Seguro, en el ISSSTE, en los hospitales de la Secretaría de Salud, para atender enfermos de coronavirus; ya se va poder disponer de estos equipos, desde luego con las camas correspondientes, las instalaciones», mencionó.

«Y ya también estamos preparándonos, estamos a punto de tener todos los médicos necesarios para que ningún enfermo se quede sin ventilador, que todos los que desgraciadamente tengan que ser intubados, tengan atención, que no se quede nadie sin esta oportunidad, y que no importe la edad».

‘Vamos a salir adelante’

Desde el Jardín de la Emperatriz de Palacio Nacional, el Presidente se comprometió a seguir actuando con responsabilidad para salir adelante de esta contingencia con la guía de los médicos, los especialistas y los científicos.

«Nos están ayudando a conducir todo el plan para enfrentar con buenos resultados, sin muchos enfermos, y desde luego, sin perder vidas humanas, la pandemia del coronavirus, y vamos bien, vamos avanzando. Y hay que continuar con la disciplina, hay que quedarnos en casa, y la sana distancia, y sólo salir a la calle si es muy indispensable», expresó.

«Estoy consciente, soy muy sensible, me considero humanista, sé que muchos están padeciendo, sufriendo, pero así vamos a lograr, entre todos, salir adelante y que haya un renacimiento de nuestro País en lo social, en lo económico, en lo cultural, que mejore nuestra convivencia».

López Obrador afirmó que son muy buenos los resultados, por lo que pidió seguir haciéndole caso «a los que saben» en esta cuarentena.