Prioritario preservar la vida y salud de sonorenses ante contingencia por Covid-19

La gobernadora anunció acciones específicas para San Luis Río Colorado al tener alta incidencia de casos y defunciones; reiteró que trabaja junto a expertos a favor de Sonora

Frente al desafío que representa el Covid19, la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, aseguró que cada decisión tomada en esta contingencia, ha sido de la mano de expertos con el único fin de preservar la vida y la salud de las y los sonorenses; y anunció acciones específicas para San Luis Río Colorado, municipio que más incidencias de contagios y defunciones ha registrado por esta enfermedad.

En un video mensaje a través de las redes sociales, la mandataria estatal aseguró que en esta contingencia se trabaja con una doble visión estratégica, “estamos de la mano de los expertos atendiendo la contingencia presente, pero también he dispuesto que mi equipo trabaje junto a científicos e investigadores para definir las mejores decisiones económicas para el futuro, esto forma parte de mis prioridades”.

Al referirse a San Luis Río Colorado, donde se ha registrado un alto número de casos de contagios por coronavirus y de fallecimientos por esta enfermedad, PavlovichArellano informó que desde este fin de semana se encuentra el doctor Jaime Ibarra González, subsecretario de los Servicios de la Salud, como representante permanente que coordinará todos los esfuerzos por parte del Estado para frenar la curva de contagios en ese municipio, que se ha convertido en foco rojo en esta pandemia.

Además, los secretarios de Salud, de Seguridad y del Trabajo se trasladarán este lunes a esa frontera para, junto con autoridades de ese municipio, reforzar estrategias para aminorar los efectos del Covid-19.

En su mensaje a los sonorenses, la mandataria estatal recordó que desde el inicio de la pandemia por Covid-19 se han tomado importantes decisiones, y desde que se registró el primer caso, hace un mes, Sonora fue la primera entidad en declarar la emergencia sanitaria.

También fue el primer estado en otorgar créditos a pequeñas y medianas empresas y a productores agroalimentarios; el primero en otorgar apoyos en el pago de impuestos y de inmediato se puso en marcha un programa alimentario para las familias más necesitadas, se mejoró el equipamiento de los hospitales y la protección de las y los trabajadores del sistema de salud estatal.

Además, este lunes se reanudan actividades en línea para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con la supervisión de sus maestras y maestros, por lo que se hace el llamado a la ciudadanía a estar al pendiente de los avisos de las autoridades educativas.

“Todas estas acciones siempre han sido tomadas con la convicción de que tú y los tuyos son lo más importante, y aunque hemos tenido dolorosos decesos, las medidas emprendidas nos han permitido estar casi un 40 por ciento por debajo de la proyección de casos estimados para esta fecha”, resaltó la mandataria sonorense.

En su mensaje a los sonorenses, reiteró su llamado a no bajar la guardia y a quedarse en casa manteniendo el distanciamiento social en esta contingencia.

“Estimadas y estimados sonorenses: en esta tierra somos de carácter y no nos intimidan las adversidades, lo hemos demostrado en el pasado y lo habremos de demostrar de nuevo; por favor no bajes la guardia, no te confíes, quédate en casa, esta batalla la ganaremos con firmeza, con decisión, con disciplina, sin rendirnos y con profunda fe”, aseveró.