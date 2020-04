Preparan precuela de «Los juegos del hambre»

Después de algunos meses de espera se confirmó la precuela de la saga Los juegos del hambre, que será dirigida por Francis Lawrence

Después de algunos meses de espera se confirmó la precuela de la saga «Los juegos del hambre», que será dirigida por Francis Lawrence, quien trabajó en las tres últimas películas originales protagonizadas por Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth.

La adaptación se basará en la reciente novela de Suzanne Collins –a lanzarse el 19 de mayo–, que lleva por título The Ballad of Songbirds and Snakes con un guión realizado por ella junto a Michael Arndt, quien conoce el proyecto por formar parte de Los juegos del hambre: en llamas.

De acuerdo con un comunicado replicado en diversos medios internacionales, Lionsgate confirmó el filme este martes, con una historia que retratará a «Coriolanus Snow» a los 18 años antes de convertirse en el presidente de Panem, cuando su familia vive tiempos difíciles y ve una oportunidad al ser elegido como mentor para los 10º Juegos Anuales del Hambre hasta que descubre que le asignan a una chica del empobrecido Distrito 12.

«Desde el principio, han tratado el material original con gran respeto, honrando los elementos temáticos y narrativos de la historia, y formando un equipo increíble tanto delante como detrás de la cámara. Es un placer reunirse con Nina, Francis y Michael para adaptar la novela a la pantalla y hacer que compartan sus notables talentos, una vez más, con el mundo de Panem. Espero colaborar con ellos y con todos en Lionsgate mientras llevamos The Ballad of Songbirds and Snakes a los cines de todo el mundo», dijo Collins en el comunicado.

La producción correrá nuevamente a cargo de Nina Jacobson al lado de Brad Simpson. Mientras que Jim Miller –quien fungió como ejecutivo en todas las películas desde su estreno en 2012– repetirá su papel al supervisar el filme, con el trabajo de Patricia Laucella y Phil Strina en cuanto a los derechos de la obra de Collins.