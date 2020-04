Prefiere Rooney a Messi sobre CR7

El futbolista de los Rams consideró que el argentino es más creativo

A pesar de que tuvo al portugués Cristiano Ronaldo como compañero durante su estancia en el Manchester United, el delantero Wayne Rooney, del Derby County, confesó que prefiere al atacante argentino Lionel Messi.

A través de su columna en el diario Sunday Times, el futbolista de los Rams admitió que pese al instinto goleador del «comandante», Messi es más creativo y pone a rodar el balón en la cancha.

«A pesar de mi amistad con Cristiano, me quedaría con Messi. Es por la misma razón que me encantó Xavi y Scholes. Simplemente hace rodar la pelota, es muy fácil. Ronaldo es implacable en la zona de ataque, un asesino. Pero Messi te tortura antes de matarte», escribió el ex jugador del Manchester United.

Rooney señaló que el futbol no será el mismo después de ellos dos, ya que han cambiado el juego en términos de goles, récords, estadísticas y marcas impuestas. «Son posiblemente los dos mejores jugadores que el futbol haya visto jamás».

También habló de los inicios de la carrera de CR7, quien sólo tenía un objetivo: ser el mejor jugador del mundo, pese a los múltiples obstáculos.

«Ronaldo no estaba tan concentrado en los objetivos cuando comenzamos a jugar juntos, pero se podía ver que todo lo que quería era ser el mejor jugador del mundo. Entrenó, entrenó y comenzó a marcar goles. Se convirtió en un goleador increíble», detalló.