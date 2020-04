Piden portar cubrebocas al viajar en transporte y dan tips

La Secretaría de Movilidad (Semovi) exhortó a los usuarios a utilizar cubrebocas durante sus traslados en la Red de Movilidad Integrada.

La dependencia exhortó a las y los habitantes de la ciudad a realizar únicamente viajes indispensables y quedarse en casa. Solicitó también el uso constante de gel antibacterial antes y después de concluir los viajes.

Y dentro de los autobuses, trenes o vehículos de transporte público evitar tocarse el rostro, los ojos, boca o nariz. En caso de estornudar o toser, hacerlo en la parte interna del codo, aunque se use el tapabocas.

La Semovi pidió tener las siguientes precauciones al utilizar los tapabocas:

Lavarse las manos antes de colocar el tapabocas y después de retirarlo.

No tocar la tela con las manos, hacerlo de los elásticos.

Revisar cuál es el lado correcto para la colocación, es decir, costuras gruesas hacia adentro.

No utilizar los tapabocas como diadema o collar y no compartir los tapabocas con nadie, son de uso personal.

En caso de ser un tapabocas de tela, lavarlo diariamente. Asimismo, se exhorta a la población a no tirar tapabocas en la vía pública, pues podrían convertirse en un foco de infección.

Es de suma importancia no dejarlo sobre superficies sucias y, si es de solo un uso, desecharlo de manera responsable: destruirlo con el apoyo de unas tijeras, colocar los pedazos en una bolsa de plástico, sellarla correctamente y colocarla en los desechos inorgánicos no reutilizables o sanitarios”, indicó.

