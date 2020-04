Pide Secretaría de Salud no bajar la guardia ante el Covid-19

Aunque en Sonora estadísticamente los casos positivos de Covid-19 (Coronavirus), al momento, son menos de los que se tenían proyectados, esto ha sido gracias a las medidas implementadas en la entidad para reducir la curva de contagios, por lo que este no es el momento de bajar la guardia ante esta enfermedad, advirtió Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, destacó que Sonora tiene menos casos que los estados que lo rodean, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Arizona, por lo que esto confirma que la estrategia implementada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha dado resultados positivos.

“Todos hemos hecho sacrificios personales o colectivos, y es claro el mensaje que nos dice la curva epidémica se encuentra en una zona que se llama de seguridad, nunca hemos estado en una zona de alerta, ni de epidemia, estamos en una zona de seguridad y este comportamiento es consecuencia del trabajo que se ha hecho”, expuso.

A nivel nacional, dijo, en el reporte más reciente se confirmaron 163 defunciones, con las que se acumulan un total de mil 732, lo que demuestra la severidad de la enfermedad y debe ser un llamado a no bajar la guardia.

Sonora, a la fecha, registra 34 defunciones por Covid-19 y 91 por ciento de estas personas padecían al menos una enfermedad crónica degenerativas, como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras, explicó.

“Es un llamado muy serio a que no es momento de bajar la guardia, no es un padecimiento menor, no es un padecimiento moderado, es capaz de producir una gran mortandad, todos los estados del país registran defunciones, los cinco primeros son la Ciudad de México con 389 muertes; Baja California 215; el Estado de México 143; Sinaloa, nuestro vecino, 133, y Tabasco 116”, informó.

De los 288 casos positivos acumulados en Sonora el 91 por ciento son de transmisión local, ya no hay casos importados, y los municipios con más casos registrados se encuentran: San Luis Río Colorado con 136 casos; Hermosillo y Cajeme crecen aceleradamente con 63 y 17 respectivamente; Huatabampo se mantiene con 17 casos; y Nogales 12 y Caborca registran 11.

Gerardo Álvarez Hernández, reiteró que este crecimiento acelerado de casos positivos en Hermosillo y Cajeme demuestra que se deben de prevalecer las medidas de prevención y quedarse en casa, porque el contagio sigue presente.