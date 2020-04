Peleará «La Sirenita» boleto parea Juegos Olímpicos

Para tratar de hacer realidad su sueño, boxeadora empalmense Gloria Carolina Fernández mantiene mentalidad positiva y se prepara técnica y físicamente

La boxeadora sonorense Gloria Carolina Fernández, como parte de la selección nacional “B” de pugilismo, tiene todavía con posibilidades de clasificarse a los Juegos Olímpicos, algo que tratará de conseguir a “sangre y fuego”.

La originaria de Empalme, y apodada «La Sirenita”, es parte del segundo equipo mexicano de boxeo que pelea el boleto a Tokio, y por el momento, después del parón de eventos deportivos debido a la pandemia, no deja de lado sus entrenamientos aunque a un ritmo menor que el acostumbrado.

“Antes de que pasara lo de la contingencia sanitaria nos encontrábamos en la Ciudad de México concentrados en el COM preparándonos para dos eventos; la selección ‘A’ estaría en el Preolímpico en Argentina, mientras que los del ‘B’, del cual formo parte, iríamos a París a otro evento similar”, dijo.

“Entonces después del aplazamiento de todos los eventos, incluyendo los Juegos Olímpicos, nos mandaron a casa por la cuarentena, desde ese momento la Federación (Mexicana de Boxeo, en siglas FMB) está monitoreándonos y mandando los entrenamientos y rutinas a través de mensajes y videos por Internet”, agregó

“Pienso que fue la mejor opción (aplazamiento de los JJOO) para no poner en riesgo a los atletas y a la población de todo el mundo pues lo importante en estos momentos es la salud; en mi caso me fui a Empalme pero sólo estuve unos días y ahorita me encuentro en Chihuahua con entrenamientos moderados por la cuarentena al lado de un pequeño grupo de boxeadores, claro, siguiendo todos las indicaciones sanitarias de las autoridades”, comentó.

Aprovechar la oportunidad

Fernández Quiñónez explicó que los seleccionados nacionales “A” son los ganadores de medalla de oro en la eliminatoria nacional, mientras que en la “B” están los segundos lugares, tal como ella, que terminó con la de plata en ese certamen efectuado en Mazatlán, Sinaloa, en febrero pasado.

“Los que quedaron campeones nacionales del cuadrangular eliminatorio son los que iban a buscar directamente las plazas para México en Argentina, en el caso de nosotros (seleccionados “B”) acudiríamos a Francia en otro evento que también repartiría lugares olímpicos aunque en un entorno más duro y difícil pues estarían boxeadores de varias naciones, y en Buenos Aires sólo del continente”, agregó.

Dijo que así podrían asegurarse las plazas para nuestro país, y posteriormente la FMB decidirá quiénes accederían a los lugares olímpicos para Tokio, en caso de que se consiguieran.

“Por mi parte, si México alcanza la plaza en los 57 kilogramos femenil, tendría que disputarme el boleto con Jennifer (Yazmín Carrillo, originaria de Coahuila), y creo tendría mucha oportunidad de conquistarlo, pues aunque ya he perdido ante ella, ahora la conozco mejor, así como sus debilidades”, comentó.

«La Sirenita” dijo sacará ventaja de sus habilidades arriba del cuadrilátero, las cuales espera reforzar con duro entrenamiento porque tiene planeado reafirmar la técnica trabajando fuertemente el tiempo que sea necesario.

“Por el momento no sabemos cuándo vamos a regresar a los entrenamientos normales o la fecha de la restauración de los eventos deportivos, sin embargo, más allá de eso, debemos mantener nuestra activación física para no bajar el ritmo. Esa recomendación se las hago también a todos los atletas sonorenses y del país”, agregó.