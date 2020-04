Opta Tena por la Liga MX

Ahora que la MLS ha ganado terreno con los jugadores y entrenadores que militaron en la Liga MX, el director técnico de las Chivas, Luis Fernando Tena, dejó en claro cuál sería su elección.

«Si ahora me dicen, prefieres dirigir a un equipo de la MLS o a las Chivas, más allá de donde se gane más dinero, voy a preferir a las Chivas siempre, es un equipo con mucho más sabor y que yo anhelé dirigir durante mucho tiempo», confesó Tena a Fox Sports.

«Chivas es un equipo especial, diferente. En Guadalajara (disfruto) todo el entorno que hay. Se dice que son 40 millones de Chivahermanos, puro mexicano y eso representa algo muy especial. Siempre he creído en el mexicano y siempre se ha dicho que tiene una autoestima baja y eso es algo que hemos mejorado. Hoy nuestra mentalidad es totalmente otra y estamos mejor. Ver crecer y ver ganar a los mexicanos, lo que representa para tanta gente, el fenómeno social que es Chivas eso es muy interesante».

Además, anhela permanecer por muchos años al frente del Rebaño.

» Ojalá me pueda adecuar y ser el técnico idóneo para Chivas y durar mucho tiempo ahí. No soy el mejor, pero sí creo que soy idóneo para serlo como Miguel (Herrera) lo es para América, (Ricardo Ferretti) ‘Tuca’ para Tigres y (Antonio) Mohamed para el Monterrey», agregó.

Ante la pregunta del por qué no ha dirigido en Europa, el «Flaco» considera que no hay oportunidad para el entrenador nacional en el Viejo Continente.

«Los técnicos mexicanos no tenemos esa propaganda y esa publicidad tan necesaria. Los Mundiales son ideales para eso. Después de la medalla, los promotores me preguntaron para ir a China o Arabia, dije que sí por vivir la aventura y al final no se concretó, pero de Europa no salió nunca».

Sobre las Chivas en el Clausura 2020, considera que tiene plantel para salir campeón.

«Podemos ganar a pesar de que el equipo sea joven, hay calidad, personalidad y carácter para jugar contra cualquier equipo y en cualquier cancha en este País», apuntó Tena.