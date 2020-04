Multarán con 8 mil 688 pesos a desobedientes

Gerardo López/ Ivanova de los Reyes

El comisario de la Policía Municipal, Gilberto Landeros Briseño, dijo que en cumplimiento a lo acordado por el Consejo Estatal de Salud endurecieron la estrategia Quédate en Casa

Una multa que podría ser de entre 260.64 y ocho mil 688 pesos es la que podría aplicarse a las personas que no acaten la disposición de permanecer en sus domicilios durante la cuarentena para prevenir contagios por Covid- 19. Ayer fueron cuatro las personas enviadas ante la agencia ministerial correspondiente.

El comisario general de la Policía Municipal de Hermosillo, Gilberto Landeros Briseño, manifestó que en cumplimento a lo dispuesto por el Consejo Estatal de Salud, la corporación endurecerá las medidas tomadas para el fortalecimiento de la estrategia “Quédate en casa”, entre las que se incluyen las sanciones económicas y corporales.

“Se trata de disminuir los desplazamientos de las personas en las calles, para lo cual estamos atendiendo un protocolo que se estableció sobre el particular, incluso desde hace tres semanas implementamos filtros, que han aumentado a medida que se va desarrollando el evento”, dijo.

El jefe policiaco indicó que se han instalado en el municipio 30 filtros en diferentes lugares de la ciudad, en la salida a Bahía de Kino, Carretera a Ures y Carretera 26, sin embargo , estos filtros en una fase inicial fueron 100 por ciento informativos invitando a las personas a permanecer en sus casa

“Posteriormente ante la urgencia se ha convertido en una exigencia, razón por la cual, el consejo estatal de seguridad pública, con base en el decreto emitido por la gobernadora, todas las personas deben permanecer en su domicilio”, dijo.

Sin lucro

Landeros Briseño precisó que se ha instruido al personal la forma en que debe implementar el protocolo,” con el criterio de salvaguardar vidas, que sea muy sano para evitar que se interprete la acción como un abuso”.

“El domingo se sancionó a 16 personas (seis en el área urbana, cinco en Miguel Alemán y cinco en San Pedro) y 15 el sábado; las personas deberán pagar la multa o cumplir las 36 horas de arresto por falta administrativa.

Este lunes cuatro personas fueron turnadas ante la agencia ministerial correspondiente por no acatar las medidas y destacó que se logró reducir la movilidad en 73.42 por ciento.

Se está actuando con energía y eficacia, implementado las acciones correspondientes para evitar que se extienda la pandemia, mientras mejor atienda la sociedad las recomendaciones, en menos tiempo superaremos esta situación tan crítica; la flexibilidad prácticamente ya terminó. La multa para quien ande en la calle puede ser desde tres a 100 UMAS, sentenció.

Se rehúsan a seguir medidas

Aun cuando se han extremado las medidas preventivas por parte de las autoridades para evitar que la gente ande en las calles y que aumente la propagación del Covid-19, los ciudadanos siguen haciendo caso omiso y no dejan de lado su rutina normal aunque pongan en riesgo su salud.

Y es que el Centro de la ciudad sigue siendo el punto de concentración de mucha gente, quienes continúan acudiendo a comprar, a dar la vuelta o simplemente a sentarse en el andador del Mercado Municipal como tradicionalmente lo hacen.

Largas filas para entrar a las tiendas departamentales y de alimentos, así comoa las sucursales bancarias se observaron, donde la mayoría de las personas no solo no tomaron medidas preventivas, como su sana distancia, sino que tampoco utilizaban cubrebocas.

Pese a los llamados que hacen las autoridades de salud de quedarse en casa y acudir sólo una persona por familia para hacer las compras esenciales durante esta contingencia, familias enteras recorrían las calles del centro de la ciudad a pie o en vehículo sin importar el riesgo que existe por el coronavirus.