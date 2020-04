Mueren 43 en un día en México por Covid-19

En el país suman 449 decesos y cinco mil 947 casos positivos

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 43 nuevas muertes por coronavirus en México, con lo que suman 449, y cinco mil 847 casos positivos, 448 más que ayer.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que hay una progresión acelerada de la epidemia.»Esto quiere decir que cada vez ocurren más casos por día», señaló.

El funcionario informó que hay dos mil 282 personas recuperadas.

Explicó que hay estados en los que hay una transmisión muy importante y se han acumulado hasta dos mil casos.

Entre las zonas metropolitanas mayormente afectadas se encuentran la del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

También mencionó los municipios de Puebla, en Puebla; Cancún, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa; y Tijuana y Mexicali, en Baja California.

López-Gatell dijo que hay personas en estado crítico que han logrado salir con bien y recuperarse.

Del mismo modo, indicó que las zonas suburbanas o rurales no tienen una transmisión muy relevante.

Informó que próximamente presentarán un mapa municipal en el que se ve con mayor precisión que la transmisión está focalizada geográficamente.

Detallan primera muerte de menor de 25 años

El subsecretario Hugo López-Gatell informó que en el País se registró el primer fallecimiento por coronavirus de una personas menor de 25 años.

El funcionario informó que se trata de una niña con síndrome de Down, que la hacía vulnerable ante el virus, con una cardiopatía.

«Síndrome de Down es una alteración cromosómica que se presenta con cierta frecuencia en el País y que causa algunos trastornos, incluida la inmunosupresión».

Todavía no es necesario declarar la Fase 3

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que aún no es necesario declarar la fase 3 de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

¿Podría decretarse ya la fase 3?, se le cuestionó al salir de una reunión en Palacio Nacional, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.»No es necesario todavía, pronto, no es que no queramos decir», declaró.

Adelantó que el Gobierno federal alista medidas más estrictas para la contingencia, pero sin decretar aún la fase 3.

«Le dimos, como toda la semana, el seguimiento a cómo va el desarrollo de la epidemia en algunos puntos, no lo que se espera de que se anuncia algo diferente, pero sí va a haber un mensaje para la población», indicó.

«(Se reforzarán) las medidas de cumplimiento de lo que es la distancia social, lo que ya hemos aprendido todos lo tenemos que reforzar».