Mueren 113 por Covid en un día; van 970

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 113 muertes nuevas por Covid-19, con lo que suman 970 en el País, y 10 mil 544 casos confirmados, mil 43 más que ayer.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que en últimos 14 días han registrado 3 mil 618 casos. «Esto es el motor de la epidemia», comentó.

Detalló que la Ciudad de México tiene la mayor actividad, seguida del Estado de México y Baja California.

López-Gatell llamó a no confiarse, ya que el coronavirus puede tomar por sorpresa a cualquiera.

Pidió acudir a atención médica en caso de presentar dificultad para respirar, aunque no sean de grupo vulnerable.

Asimismo, indicó que un pequeño número de personas que perdió la vida lo hizo antes de tener la prueba.

Explicó que si hay dudas sobre los síntomas hay aplicaciones y números telefónicos para consultar.

El funcionario también informó que en otoño convivirán el Covid-19 y el virus de la influenza.

Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, destacó los medios para difundir la pandemia.

«Susana Distancia nació hace un mes, ha sido adoptada por la población de manera positiva, ha generado empatía», dijo.

El chatbot, afirmó, es una nueva forma de comunicarnos con las personas porque «existe un síndrome de fatiga de información».

«Comunicar riesgos no es fácil», reconoció.

Sobre el sitio web del coronavirus, señaló que ya hay 12 millones de usuarios registrados.

«Gracias a esa interacción hemos tenido interacción de la sociedad civil», destacó.

Dijo que, con ayuda de la Secretaría de Cultura, han traducido material a distintas lenguas indígenas.