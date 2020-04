Mantienen planes en la LMP pese a la pandemia por COVID-19

Los directivos de la liga de beisbol esperan arrancar temporada en tiempo y forma, programada para el próximo 12 de octubre

Pese a la pandemia a causa del coronavirus en el mundo y que ha causado la postergación de múltiples ligas deportivas a nivel global, en el circuito de beisbol invernal esperan que los tiempos permitan arrancar en tiempo y forma, como se tiene presupuestada la temporada 2020-2021, el próximo 12 de octubre.

Así lo reconoció el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales. Aunque el directivo aseguró que lo más importante es la salud de los mexicanos, indicó que hay confianza hoy en que puedan arrancar la temporada como se tiene previsto.

«Hemos analizado el tema, en la última asamblea analizamos y empezamos a ver escenarios, pero estamos distantes (en cuanto a fechas) y no hay certeza de lo que va a ocurrir, pero tenemos como tarea monitorear los acontecimientos. Estamos en contacto con Liga Mexicana de Beisbol, con Horacio de la Vega y cómo se podría comportar la pandemia en el país. Hoy no tenemos elementos para pensar que no pudiéramos arrancar, entendiendo que iniciaríamos el 12 de octubre, pero sí analizamos la posibilidad que, si esto se extiende, sería un impacto brutal para nosotros en caso de que no se hubiera regularizado», indicó en charla telefónica.

Canizales y los presidentes de la Liga Mexicana del Pacífico están al pendiente de la información otorgada por las autoridades federales. En este sentido, están a la expectativa de que a finales de abril se alcance el pico de contagios en México.

«La expectativa de nosotros es que el pico de contagios sucederá a finales de este mes y después declinará para que en un par de meses podamos volver a la normalidad, si hablamos de eso pensamos que en mayo hay declive y junio sería necesario esperar y quizá en julio se podrá regularizar», apuntó.

Desde luego, esta situación está también supeditada a lo que suceda con otras competencias en donde participan peloteros que militan en los clubes del Pacífico mexicano, y habría que esperar cómo avanzan las respectivas temporadas.

«Esto tendría implicación que con otros torneos de béisbol se pudieran recorrer y empalmar con el nuestro, el escenario es visualizar donde vamos a tener a jugadores disponibles», dijo.

Defiende cambios al reglamento

Por otro lado, Canizales defiende las modificaciones que se realizaron al reglamento de cara a la próxima temporada. Los cambios se apegan en la búsqueda de juegos más dinámicos y, por ende, que no se prolonguen tanto en tiempo.

Este tipo de modificaciones acarrearon críticas de parte de los aficionados puristas del beisbol, que no consideran prudente cronometrar los tiempos entre lanzamientos e instalar una «muerte súbita» en extra innings.

«La esencia no se la quitamos, le damos un marco de tiempo y agilización que creo que será un balance más positivo que se pueda considerar. El béisbol es tan grande que aún tomando medias radicales –lo cual no es el caso– puede mantener su esencia; los directivos estamos enamorados del béisbol y tenemos opiniones diferentes: la mayoría de las reglas fueron aprobadas por mayoría mas no por unanimidad, y todos entendemos, cada cabeza es un mundo pero esto es por el bien del beisbol», comentó.