Mantiene optimismo Andrea Ibarra

En la cuarentena impuesta debido al Covid-19, la atleta sonorense de tiro deportivo, Andrea Ibarra, no pierde la concentración que considera la base de su disciplina, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La joven sonorense respeta la contingencia sanitaria por lo cual se mantiene en su casa con la mente muy centrada en espera que pase la pandemia para regresar con todo a sus entrenamientos en el campo de tiro deportivo.

“En estos días me imagino como si estuviera en el campo de tiro, sin importar lo demás, me concentro totalmente, y me viene a la mente una frase que me dice tanto mi entrenador como mis padres ‘entrena como compites y compite como entrenas’, son palabras que muy motivantes para mí”, dijo la atleta de la modalidad de pistola de aire.

Ibarra Miranda, quien ha logrado medallas nacionales e internacionales, entre las que destaca una de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, se siente muy confiada y espera con ansias retornar a sus entrenamientos en la Unidad Deportiva del Noroeste.

“Pienso que he tenido los entrenamientos necesarios para que cuando termine esto y vuelvan las competencias normales pueda afrontarlas, vienen los Juegos Nacionales de la Conade y también estaba en la agenda un Campeonato Panamericano (Juvenil) en Lima, Perú, pero aún no sabemos en qué fecha habrán de celebrarse tras los aplazamientos”, comentó.

Sobre sus marcas, dijo que está dentro de lo pactado en el ciclo deportivo, aunque eso no es una seguridad, por lo tanto, en cuanto pase la contingencia sanitaria, entrenará diariamente como siempre lo hace, sin bajar la guardia.

Además, en el marco de la cuarentena, la atleta sonorense juvenil de alto rendimiento invitó a sus compañeros deportistas a que le sigan echando ganas desde casa y con la mentalidad positiva de pronto regresar a las actividades.

“Soy una persona llena de fe en Dios y en la Virgen y yo sé que esto pasará y volverá todo a la normalidad, sigan con la frente en alto y recuerden ‘a veces se gana y a veces se aprende’, esa es una frase que aprendí de mi novio”, comentó vía redes sociales.